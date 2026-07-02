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Brigada médica de Israel realizará cirugías gratuitas en Honduras

Especialistas israelíes llegarán al país para desarrollar jornadas quirúrgicas, donar equipo médico y establecer un programa de intercambio con el Hospital San Felipe y reforzar la capacidad del sistema de salud.

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Israel comparte conocimientos en manejo de recursos hídricos, agricultura tecnificada e innovación tecnológica con instituciones hondureñas.
Honduras recibirá una misión médica de Israel en Tegucigalpa para brindar atención oftalmológica y realizar cirugías gratuitas durante 10 días.

Honduras recibirá una misión médica de Israel este viernes en Tegucigalpa para brindar atención oftalmológica, realizar cirugías gratuitas durante 10 días y desarrollar acciones de cooperación con el Hospital San Felipe, según anunció el embajador israelí Nadav Goren tras una reunión con el presidente Nasry Asfura.

La brigada estará integrada por profesionales israelíes especializados en enfermedades de la visión. Además de intervenir a pacientes que requieren tratamiento quirúrgico, compartirá conocimientos con médicos hondureños y evaluará oportunidades de apoyo al Hospital San Felipe.

El anuncio se conoció después de una reunión en Casa Presidencial, donde ambas partes revisaron los avances de la cooperación bilateral y los proyectos que desarrollan de manera conjunta.

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Uno de los objetivos de la brigada será atender la demanda acumulada de pacientes que necesitan procedimientos quirúrgicos relacionados con problemas de la visión, en un contexto de alta demanda y limitada disponibilidad de especialistas en los hospitales públicos.

Atención y cirugías sin costo

Durante su permanencia en el país, los médicos israelíes realizarán operaciones oftalmológicas sin costo para los pacientes seleccionados, además de consultas especializadas y evaluaciones clínicas para identificar casos que requieran seguimiento posterior.

Las jornadas médicas incluirán la entrega de equipo especializado para fortalecer la capacidad de atención del Hospital San Felipe y mejorar los procesos de diagnóstico y tratamiento de enfermedades oculares.

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Goren señaló que el apoyo también contempla el suministro de insumos médicos y herramientas para modernizar la atención del centro asistencial. La misión tendrá como centro de operaciones el Hospital San Felipe, al que llegan pacientes de distintos departamentos en busca de tratamientos especializados.

Intercambio entre hospitales

La visita de los especialistas también apunta a establecer una cooperación entre el Hospital San Felipe y el Hospital Sheba de Israel para el intercambio de experiencias clínicas, asesorías técnicas y programas de capacitación dirigidos al personal sanitario hondureño.

Infografía con título Cirugías oftalmológicas gratuitas en Honduras, una ilustración de sala de operaciones, gráficos y textos explicativos.
Una infografía detalla la misión médica israelí de 10 días que brinda cirugías oftalmológicas gratuitas y capacitación en el Hospital San Felipe de Tegucigalpa, Honduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cooperación también facilitaría futuras capacitaciones para médicos, enfermeras y personal técnico, con actualización de conocimientos en procedimientos quirúrgicos, manejo de equipos modernos y protocolos de atención.

Otro componente de la misión será la evaluación de las condiciones actuales del área de oftalmología del Hospital San Felipe para identificar oportunidades de incorporar tecnología que permita optimizar los procesos médicos.

La intención es analizar las necesidades del hospital y definir qué equipos podrían contribuir a reducir los tiempos de espera, incrementar la capacidad quirúrgica y mejorar la precisión en los diagnósticos.

En ese marco, la misión israelí buscará aportar recomendaciones técnicas para fortalecer la respuesta del hospital frente a la creciente demanda de atención especializada.

Agenda de cooperación

La visita de la brigada médica forma parte de una agenda de cooperación entre Honduras e Israel que también incluye programas conjuntos vinculados con agricultura, innovación tecnológica, manejo eficiente del agua, seguridad y gestión de emergencias.

El embajador israelí adelantó que ya están en planificación otras dos brigadas médicas que podrían desarrollarse antes de concluir 2026.

Aunque todavía no se han revelado las especialidades que abordarán esas futuras jornadas, el objetivo es ampliar el alcance de la cooperación sanitaria y beneficiar a un mayor número de pacientes en diferentes áreas de atención.

La continuidad de estas misiones permitiría establecer programas de colaboración más estables entre profesionales de ambos países y fortalecer el intercambio de conocimientos médicos a largo plazo.

Israel comparte conocimientos en manejo de recursos hídricos, agricultura tecnificada e innovación tecnológica con instituciones hondureñas.
Los especialistas israelíes revisarán el área de oftalmología del Hospital San Felipe para proponer tecnología que mejore diagnósticos, tiempos de espera y capacidad quirúrgica.

Demandas en salud visual

Las enfermedades visuales representan una de las principales causas de discapacidad en América Latina, especialmente entre personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión.

Diversos especialistas señalan que una parte importante de los casos de pérdida de visión puede prevenirse o tratarse mediante diagnósticos oportunos y acceso a procedimientos quirúrgicos especializados.

La creciente demanda de estos servicios suele generar listas de espera prolongadas en los hospitales públicos, por lo que las brigadas médicas internacionales amplían de manera temporal la capacidad de atención y ofrecen alternativas a pacientes que llevan meses esperando una intervención.

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