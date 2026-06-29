Comunidad venezolana en Honduras impulsa campaña humanitaria para apoyar a víctimas de los terremotos

La campaña para Venezuela recibe alimentos no perecederos, agua potable, medicamentos, ropa, mantas y productos de higiene para los damnificados.

La campaña de asistencia para Venezuela es impulsada por la emprendoras Aileen Gómez junto con voluntarias venezolanas en Honduras, tras los terremotos registrados recientemente en ese país. La recolección de donaciones comenzó durante el fin de semana, sigue abierta sin fecha de cierre y recibe aportes de venezolanos y hondureños.

La iniciativa funciona en un espacio contiguo al restaurante de Gómez, adaptado como centro de acopio. Allí reciben a diario donaciones de personas que buscan colaborar con los damnificados.

Según explicó Gómez, la campaña surgió como una respuesta inmediata al desastre y tuvo una amplia respuesta en Honduras. “Estamos viendo una enorme muestra de solidaridad. No solamente los venezolanos que vivimos aquí se han acercado a colaborar, sino también muchísimos hondureños que han querido extender su mano a nuestro pueblo”, expresó.

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Cómo se organiza la ayuda

Entre los insumos que más se necesitan figuran alimentos no perecederos, agua potable, medicamentos, ropa para niños y adultos, mantas, productos de higiene personal y otros suministros básicos para asistir a personas que perdieron sus viviendas o permanecen en refugios temporales.

Las organizadoras señalaron que, por ahora, no solicitan herramientas para rescate porque esa necesidad fue cubierta durante las primeras horas posteriores a la emergencia.

Un equipo integrado por doce mujeres venezolanas trabaja a diario y clasifica, organiza y empaca los donativos. La tarea busca garantizar que la ayuda llegue ordenada y distribuida según las necesidades de niños, adultos mayores y familias afectadas.

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Comunidad venezolana en Honduras

Gómez afirmó que el dolor por la tragedia atraviesa a la comunidad venezolana radicada en Honduras, ya que muchos mantienen familiares y amigos en las zonas afectadas.

Doce mujeres venezolanas clasifican, organizan y empacan las donaciones para distribuir la ayuda según las necesidades de niños, adultos mayores y familias afectadas.

También relató que parte de esa comunidad vive momentos de angustia por tener familiares desaparecidos, heridos o fallecidos. Indicó que algunos de sus amigos perdieron seres queridos cuyos cuerpos aún permanecían entre los escombros, mientras continuaban las labores de rescate.

“Todos hemos sido golpeados de alguna forma por esta tragedia. Hay familias esperando noticias y otras que aún no pueden despedirse de sus seres queridos”, manifestó.

Aunque la colonia venezolana residente en Honduras no es numerosa, sus integrantes se organizaron para mantener activa la campaña humanitaria. Algunos migrantes venezolanos que permanecen en territorio hondureño tras interrumpir su ruta hacia Estados Unidos también mostraron interés en colaborar con la iniciativa.

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Sobre el envío de la ayuda humanitaria, Gómez informó que aún se afinan los mecanismos logísticos para trasladar las donaciones hacia Venezuela.

Aseguró que el alcalde del Distrito Central Juan Diego Zelaya expresó su disposición a colaborar con el transporte del cargamento, incluida la posibilidad de financiar el envío mediante un contenedor.

Gómez sostuvo que ese respaldo institucional permitirá agilizar el proceso una vez concluya la fase de recolección.

El mensaje del Gobierno hondureño

Tras conocerse la magnitud del desastre, el presidente de Honduras Nasry “Tito” Asfura expresó públicamente su solidaridad con el pueblo venezolano.

A través de un mensaje difundido en la red social X, el mandatario manifestó el acompañamiento del Gobierno y del pueblo hondureño hacia las familias afectadas por los movimientos telúricos.

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Las organizadoras hicieron un llamado a la población para continuar donando insumos básicos, al recordar que miles de personas permanecen en condiciones vulnerables y requieren apoyo inmediato.