Honduras

Honduras sugiere período de seis meses para salida ordenada de tepesianos

El Gobierno de Honduras buscará que los beneficiarios del TPS dispongan de un período de seis meses para organizar su retorno, ante la incertidumbre generada por un reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que podría sentar precedentes para este programa migratorio.

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Honduras busca un período de gracia para beneficiarios del TPS. (FOTO: Forum News)
Honduras busca un período de gracia para beneficiarios del TPS. (FOTO: Forum News)

El embajador de Honduras en Estados Unidos, Roberto Flores Bermúdez, informó que el Gobierno hondureño planteará a las autoridades estadounidenses la posibilidad de conceder un período de seis meses para que los hondureños amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) puedan realizar una salida ordenada del país, en caso de que el programa deje de estar vigente para ellos.

El diplomático explicó que la propuesta pretende ofrecer un margen razonable para que los beneficiarios puedan concluir sus compromisos laborales, educativos, financieros y familiares, mientras continúan las gestiones diplomáticas con las autoridades estadounidenses en busca de alternativas que favorezcan a la comunidad hondureña.

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“Sin ánimo de asumir compromisos ni generar expectativas, es muy importante decirlo, pero sí estamos considerando que un período de seis meses sería apropiado”, manifestó Flores Bermúdez, al señalar que muchos hondureños cuentan con inversiones, empresas, maquinaria, empleados y otros activos que requieren tiempo para ser liquidados o trasladados de manera adecuada.

El Gobierno busca una salida ordenada para los tepesianos. (FOTO: Forum News)
El Gobierno busca una salida ordenada para los tepesianos. (FOTO: Forum News)

El embajador indicó que el Gobierno de Honduras es consciente de la preocupación que existe entre los miles de compatriotas beneficiarios del TPS tras la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, la cual, aunque está relacionada con casos de ciudadanos sirios y haitianos, podría establecer un precedente para otros programas migratorios.

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“Es una situación grave que afecta a miles de hondureños y, desde luego, tiene un impacto también a nivel interno en el país”, expresó el funcionario, quien recordó que una eventual finalización del TPS tendría repercusiones tanto para las familias radicadas en Estados Unidos como para la economía hondureña.

Flores Bermúdez reveló que, tras conocerse la decisión judicial, el presidente Nasry Asfura instruyó a la representación diplomática hondureña a intensificar las gestiones con las autoridades estadounidenses para procurar algún tipo de alivio, ya sea humanitario o de otra naturaleza, que permita proteger a los connacionales.

Miles de hondureños podrían verse afectados por el TPS. (FOTO: Hondudiario)
Miles de hondureños podrían verse afectados por el TPS. (FOTO: Hondudiario)

Según explicó, la prioridad es lograr un acercamiento que facilite un proceso ordenado para quienes eventualmente deban abandonar Estados Unidos, evitando que miles de familias enfrenten una salida abrupta que afecte su estabilidad económica y personal.

El embajador subrayó que muchos beneficiarios del TPS han construido su vida durante años en territorio estadounidense y mantienen responsabilidades que no pueden resolverse de manera inmediata.

“Hay familias que tienen hijos en las escuelas, personas que reciben tratamientos médicos y otras que mantienen hipotecas sobre sus viviendas. Todo eso requiere tiempo para poder cerrarse de manera responsable”, señaló.

Asimismo, destacó que el objetivo de la propuesta no es retrasar indefinidamente una eventual salida, sino permitir que quienes deban regresar a Honduras puedan hacerlo de manera digna, cumpliendo previamente con sus obligaciones y evitando pérdidas económicas mayores.

Las familias migrantes enfrentan incertidumbre. (FOTO: Hondudiario)
Las familias migrantes enfrentan incertidumbre. (FOTO: Hondudiario)

El diplomático recordó que el TPS ha permitido durante años que miles de hondureños residan y trabajen legalmente en Estados Unidos, contribuyendo tanto a la economía estadounidense como al sostenimiento de sus familias mediante el envío de remesas.

En ese sentido, sostuvo que el Gobierno hondureño continuará impulsando el diálogo con las autoridades de Washington mientras se analiza el alcance que podría tener el precedente establecido por la reciente decisión de la Corte Suprema sobre otros programas migratorios.

Finalmente, Flores Bermúdez reiteró que la administración hondureña mantendrá el acompañamiento a los beneficiarios del TPS y aseguró que las gestiones diplomáticas seguirán enfocadas en buscar alternativas que reduzcan el impacto de cualquier decisión que pueda afectar a la comunidad hondureña residente en Estados Unidos.

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