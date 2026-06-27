Honduras

Gobierno de Honduras destinará 2 millones de dólares para asistencia alimentaria en el Corredor Seco

El Gobierno de Honduras anunció una inversión de 62 millones de lempiras para apoyar a las familias del Corredor Seco mediante la entrega de alimentos, bonos y programas de asistencia social.

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Familias del Corredor Seco recibirán alimentos y bonos en julio. (FOTO: TNH)
Familias del Corredor Seco recibirán alimentos y bonos en julio. (FOTO: TNH)

El Gobierno de Honduras destinará 62 millones de lempiras para fortalecer la atención alimentaria de las familias que habitan en el Corredor Seco, una de las regiones más vulnerables del país ante la sequía y los efectos del fenómeno de El Niño.

Así lo informó la ministra de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Fátima Juárez, quien detalló que los recursos ya están disponibles y forman parte de las acciones que se ejecutarán para enfrentar la inseguridad alimentaria en varias comunidades.

La funcionaria explicó que las instituciones del Estado mantienen reuniones permanentes para coordinar la distribución de la ayuda y garantizar que los beneficios lleguen a las familias que más lo necesitan.

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“Como Secretaría de Desarrollo Social, son 62 millones los que tenemos ya listos para poder apoyar con el tema de alimentos a todas estas familias del Corredor Seco”, manifestó la ministra.

<b>Alimentos, bonos y apoyo escolar</b>

Juárez indicó que el plan contempla la entrega de sacos de alimentos, programas de alimentación escolar y transferencias monetarias condicionadas, especialmente dirigidas a hogares en condición de vulnerabilidad.

Además, explicó que se iniciará un proceso de actualización de los registros de hogares en los municipios priorizados para garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.

La funcionaria señaló que los equipos de trabajo ya se encuentran organizados para desarrollar los levantamientos de información en las comunidades del Corredor Seco.

“Ya hay una dirección y un equipo trabajando para ver cómo llegamos a todas esas comunidades”, afirmó.

Gobierno prepara ayuda para enfrentar la sequía en el Corredor Seco. (FOTO: Proceso Digital)
Gobierno prepara ayuda para enfrentar la sequía en el Corredor Seco. (FOTO: Proceso Digital)

<b>Entrega comenzaría en julio</b>

Según las autoridades, la distribución de los sacos de alimentos podría iniciar a mediados de julio, mientras que las transferencias económicas también comenzarían a entregarse durante ese mes.

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Juárez indicó que las ayudas forman parte de una estrategia integral para atender a las familias afectadas por la falta de lluvias y las pérdidas agrícolas que suelen registrarse en la zona.

Asimismo, destacó que la alimentación escolar representa un apoyo importante para los niños que viven en comunidades vulnerables y que dependen de estos programas.

<b>Preocupación por la sequía</b>

La ministra reconoció que la situación climática genera preocupación en las instituciones del Estado debido a la posibilidad de una prolongación de la sequía.

Durante las últimas semanas, autoridades han advertido sobre los efectos del fenómeno de El Niño, que podría provocar una canícula más extensa y una reducción considerable de las lluvias.

El Corredor Seco comprende municipios de departamentos como Choluteca, Valle, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz, Lempira, Intibucá y Ocotepeque, zonas que frecuentemente enfrentan pérdidas agrícolas y dificultades en el acceso a alimentos.

Sequía impulsa plan de apoyo a miles de familias hondureñas. (FOTO: Proceso Digital)
Sequía impulsa plan de apoyo a miles de familias hondureñas. (FOTO: Proceso Digital)

<b>Trabajo interinstitucional</b>

Juárez explicó que las acciones forman parte de la mesa de sequía conformada por diversas instituciones del Gobierno, organismos internacionales y agencias de cooperación.

La funcionaria señaló que se busca coordinar esfuerzos con las diferentes secretarías de Estado y con organizaciones de las Naciones Unidas que también participan en la atención de la emergencia alimentaria.

“Es una preocupación que tenemos y lo hemos hablado también en esta mesa de sequía que hemos conformado para ver de qué manera podemos mancomunar esfuerzos”, expresó.

Las autoridades reiteraron que el objetivo principal es reducir el impacto de la inseguridad alimentaria y brindar apoyo oportuno a miles de familias que dependen de la agricultura y que podrían verse afectadas por la falta de lluvias durante los próximos meses.

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