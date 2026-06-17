Rayo mata a agricultor en Honduras mientras trabajaba en una parcela de maíz

La víctima fue identificada como Nectaly González Soler, quien realizaba labores agrícolas cuando ocurrió la descarga eléctrica que le provocó la muerte. (Foto: HRN)

Un hombre perdió la vida de forma trágica luego de ser alcanzado por un rayo mientras realizaba labores agrícolas en una parcela de siembra de maíz ubicada en el municipio de El Negrito, departamento de Yoro.

La víctima fue identificada como Nectaly González Soler, quien se encontraba trabajando en una zona agrícola del sector donde opera la Empresa Campesina 6 de Marzo cuando ocurrió el fatal incidente.

De acuerdo con la información preliminar, el agricultor desarrollaba sus actividades habituales en el campo cuando una descarga eléctrica impactó directamente el lugar donde se encontraba, provocándole la muerte de manera inmediata.

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El hecho ocurrió en medio de las condiciones climáticas inestables que han afectado a distintas regiones del país durante los últimos días, caracterizadas por lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos.

Familiares, amigos y vecinos lamentaron profundamente la muerte de González Soler, a quien describieron como una persona trabajadora y dedicada a las labores agrícolas de la zona.

La tragedia ha generado consternación entre los habitantes de la comunidad, quienes manifestaron su pesar por la pérdida repentina del agricultor mientras realizaba su jornada laboral.

El hecho ocurrió en medio de las lluvias y tormentas eléctricas que afectan varias regiones de Honduras durante la actual temporada lluviosa. (Foto: Redes sociales / captura de video)

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias exactas en que ocurrió el incidente ni sobre las condiciones meteorológicas específicas registradas en el lugar al momento de la descarga eléctrica.

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El fallecimiento ocurre mientras organismos de protección civil mantienen constantes llamados a la población para extremar las medidas de prevención durante la actual temporada lluviosa.

Expertos señalan que las actividades agrícolas representan uno de los mayores riesgos durante tormentas eléctricas, debido a que los trabajadores suelen permanecer en espacios abiertos y expuestos a descargas atmosféricas.

Las autoridades recomiendan suspender inmediatamente las labores en el campo cuando se registren relámpagos o truenos, así como buscar refugio en estructuras seguras para reducir el riesgo de accidentes.

Asimismo, se aconseja evitar permanecer bajo árboles aislados, cerca de cercas metálicas o en zonas elevadas durante tormentas eléctricas.

En las últimas semanas, las lluvias han provocado emergencias en distintos departamentos del país, incluyendo inundaciones, crecidas de ríos y afectaciones a comunidades vulnerables.

En 2025, al menos siete personas fallecieron en Honduras a causa del impacto de rayos, la mayoría mientras realizaban actividades agrícolas en zonas rurales. (Imagen generada con IA)

Ante estas condiciones, los organismos de socorro reiteran la importancia de mantenerse atentos a los pronósticos oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de gestión de riesgos.

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La muerte de Nectaly González Soler se suma a otros incidentes relacionados con fenómenos atmosféricos registrados durante la presente temporada lluviosa, que mantiene bajo vigilancia a diversas regiones de Honduras.

El fallecimiento del hombre ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde familiares, amigos y conocidos han expresado su pesar.

Una de las publicaciones más compartidas fue la de una usuaria identificada como Suyapa de Cáceres, quien escribió: “Qué barbaridad amigo Nepta, te fuiste, pero no es hasta pronto, sino un hasta luego. Siempre te recordaré”.

Las descargas eléctricas continúan representando un riesgo durante la temporada lluviosa. Solo en 2025, los organismos de emergencia reportaron al menos siete personas fallecidas a causa de rayos en diferentes sectores del país.

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La mayoría de los casos ocurrió en comunidades rurales, donde las víctimas realizaban labores agrícolas o permanecían en espacios abiertos al momento de las tormentas. Entre los departamentos con más incidentes figuraron Choluteca, Cortés, Intibucá y Santa Bárbara.

Ante este tipo de emergencias, las autoridades reiteran el llamado a la población para que adopte medidas de prevención cuando se presenten tormentas eléctricas.

Entre las principales recomendaciones destacan evitar permanecer en áreas descubiertas, buscar refugio en edificaciones seguras y no resguardarse bajo árboles, ya que estos pueden convertirse en puntos de impacto de los rayos y aumentar el riesgo de sufrir lesiones o perder la vida.

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