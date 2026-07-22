Sector privado sostiene que Panamá tiene la oportunidad de transformar Petroterminal en un motor de competitividad regional

Petroterminal de Panamá S.A. cuenta con una capacidad de almacenamiento de 14.6 millones de barriles de hidrocarburos y derivados en sus Terminales del Atlántico y del Pacífico. (PTP)

La adquisición por parte del Estado panameño del 41% restantes de las acciones de Petroterminal de Panamá (PTP) representa una oportunidad estratégica para consolidar este activo como un motor de competitividad regional.

Así lo analiza la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, gremio que afirma que para para lograr ese objetivo es indispensable que su desarrollo responda a una clara visión de Estado, guiada por criterios de eficiencia, transparencia y sostenibilidad a largo plazo.

El Gobierno anunció en días pasados el inicio del proceso para que el Estado panameño adquiera la totalidad de la participación privada en Petroterminal de Panamá, S.A. (PTP), equivalente al 41 % de las acciones de la empresa.

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Una vez concluida la transacción, Panamá será propietaria del 100 % de PTP, consolidando el control nacional sobre una de las infraestructuras estratégicas más importantes del país y una plataforma clave para el desarrollo logístico y energético de Panamá.

La adquisición se realizará mediante el ejercicio de un derecho contractual vigente desde 1977, establecido en la Cláusula Décima del Contrato de Asociación, aprobado por la Asamblea Nacional y aceptado por todas las partes involucradas. Esta operación tiene como propósito fortalecer la gestión de un activo estratégico bajo dirección panameña, generando mayores beneficios económicos, oportunidades e ingresos para el país.

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La terminal del Atlántico almacena y trasborda petróleo crudo a buques petroleros. (PTP)

Para la Apede, esta adquisición puede consolidar la posición de Panamá como centro logístico y energético de las Américas, integrando Petroterminal con el Canal de Panamá, los puertos nacionales, el Ferrocarril, el Aeropuerto de Tocumen, las zonas francas y el centro financiero.

Pero, insiste en que para lograrlo es esencial preservar el valor estratégico del activo, y es la oportunidad de desarrollar una visión de largo plazo que diversifique servicios hacia biocombustibles, hidrógeno y otros combustibles, incorporándose como un componente esencial del Plan Maestro de Desarrollo Logístico Nacional, de manera que Petroterminal continúe generando valor, confianza y beneficios sostenibles para el Estado panameño y para las futuras generaciones.

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Por otro lado, el gremio aboga firmemente por mantener el exitoso modelo de alianza público-privada, por lo que respalda que el Estado conserve la propiedad del activo, garantizando la participación de un operador o concesionario privado especializado que aporte experiencia, inversión y eficiencia en su gestión.

Afirma que la administración de un activo estratégico de esta magnitud debe mantenerse al margen de vaivenes políticos, privilegiando la continuidad institucional, la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas como garantías mínimas para proteger el interés nacional.

Finalmente, la asociación empresarial espera que las autoridades brindarán la información necesaria con total transparencia sobre las condiciones de la transacción, su financiamiento y el modelo de gestión futuro.

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Piden integrar Petroterminal con el Canal de Panamá, los puertos, el Ferrocarril, el Aeropuerto de Tocumen, las zonas francas y el centro financiero. REUTERS/Enea Lebrun

Asimismo, el gremio valora que se contemple un gobierno corporativo robusto, conformado por una junta directiva con profesionales independientes y de reconocida idoneidad en los sectores energético, logístico y financiero.

Indica la necesidad de proteger la administración de este activo de los vaivenes políticos, garantizando la rendición de cuentas y la continuidad institucional, resulta esencial para salvaguardar el interés nacional y asegurar beneficios sostenibles para las futuras generaciones.

La efectividad de este esquema de colaboración público-privada queda demostrada en sus 48 años de trayectoria, periodo en el cual PTP ha aportado más de $1,400 millones en impuestos y dividendos al Estado, además de generar ingresos anuales superiores a los $100,000 para cada uno de los 12 municipios por donde transcurre el oleoducto en Chiriquí y Bocas del Toro.

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A ello, agrega, se suma una infraestructura con capacidad para almacenar 7 millones de barriles de petróleo crudo en la terminal del Atlántico y otros 7 millones de barriles en la terminal del Pacífico, conectadas por un oleoducto con capacidad para transportar más de 800,000 barriles por día.