Visita oficial de la presidenta de Surinam a República Dominicana abre nuevas rutas de colaboración regional en sectores estratégicos para ambos países

Visita oficial de Jennifer Geerlings-Simons presidenta de Surinam a República Dominicana, la recibió el presidente Luis Abinader.

El Palacio Nacional de Santo Domingo recibió este lunes a Jennifer Geerlings-Simons, presidenta de Surinam, en el inicio de una visita oficial a República Dominicana.

El presidente Luis Abinader encabezó la recepción con una ceremonia militar, una audiencia privada y una reunión ampliada entre ambas delegaciones.

Geerlings-Simons recibió los honores correspondientes a su investidura, con una salva de 21 disparos de artillería y la interpretación de los himnos nacionales de ambos países. La agenda oficial está centrada en los vínculos bilaterales y en acuerdos de colaboración en comercio, turismo, energía e inversiones.

Las delegaciones oficiales estuvieron integradas por funcionarios de ambos gobiernos. Por parte dominicana participaron los ministros de Relaciones Exteriores, la Presidencia, Industria y Comercio, junto con el cuerpo diplomático y representantes de organismos de inversión.

Surinam estuvo representada por ministros de Relaciones Exteriores, Transporte y Comercio, además de funcionarios de cooperación internacional y comercio exterior.

Reuniones y acuerdos previstos

Tras el acto protocolar, los presidentes mantuvieron una audiencia privada en el despacho presidencial. Luego se realizó una reunión ampliada con las delegaciones para definir nuevas áreas de colaboración y firmar instrumentos de cooperación que serán anunciados en una declaración conjunta.

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El programa de la visita incluye reuniones privadas, firma de acuerdos y actividades protocolares vinculadas con la relación institucional entre ambos países.

Tras el acto protocolar, los presidentes mantuvieron una audiencia privada en el despacho presidencial. Luego se realizó una reunión ampliada con las delegaciones para definir nuevas áreas de colaboración y firmar instrumentos de cooperación que serán anunciados en una declaración conjunta.

El resto de la jornada incluyó un almuerzo oficial ofrecido por Abinader en honor a la mandataria surinamesa y su comitiva, así como una visita al Altar de la Patria, donde Geerlings-Simons depositó una ofrenda floral en memoria de los próceres dominicanos.

Entre los acompañantes en ese acto estuvo el ministro Roberto Álvarez. Más tarde, el Gobierno dominicano ofrecerá un cóctel en honor a la delegación visitante.

La agenda continuará el martes con una visita al Congreso Nacional. Allí, la presidenta de Surinam será recibida por los representantes del Senado y la Cámara de Diputados, y participará en una sesión solemne y en encuentros con legisladores antes de concluir su estancia oficial.

Se prevé que las cámaras legislativas realicen una sesión conjunta con discursos oficiales para subrayar la relevancia del vínculo bilateral.

Geerlings-Simons recibió los honores correspondientes a su investidura, con una salva de 21 disparos de artillería y la interpretación de los himnos nacionales de ambos países.

Fortalecimiento de la cooperación bilateral

El encuentro entre Luis Abinader y Jennifer Geerlings-Simons marca un nuevo capítulo en la relación entre República Dominicana y Surinam. Ambas delegaciones se concentran en fortalecer la cooperación estratégica, con la firma de acuerdos que abarcan sectores clave como energía, agricultura, hidrocarburos y servicios aéreos.

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La agenda incluye reuniones privadas y bilaterales, seguidas de la firma de instrumentos de cooperación y una declaración conjunta ante la prensa. El acto protocolar se desarrolló en el Salón Embajadores y precede a un almuerzo oficial en el mismo recinto.

Durante la visita, las delegaciones revisan los avances logrados en los últimos años, destacando el impulso al intercambio comercial y la aplicación de tecnologías sostenibles en la exploración y producción de recursos energéticos.

La agenda continuará el martes con una visita al Congreso Nacional. Allí, la presidenta de Surinam será recibida por los representantes del Senado y la Cámara de Diputados

Las autoridades de ambos países buscan consolidar un marco de trabajo conjunto, reafirmando el compromiso con el Estado de derecho, la democracia y la promoción de los derechos humanos.

Esta colaboración tiene como objetivo ampliar las oportunidades de desarrollo sostenible para ambas naciones.

Las actividades se desarrollan entre el lunes y el martes, y la delegación surinamesa partirá el 2 de junio en la tarde, luego de cumplida la agenda pactada.