República Dominicana

Visita oficial de la presidenta de Surinam a República Dominicana abre nuevas rutas de colaboración regional en sectores estratégicos para ambos países

Ceremonias institucionales, intercambio de autoridades y compromisos multilaterales marcan el primer encuentro entre delegaciones durante la estadía de Geerlings-Simons en el país caribeño

Guardar
Google icon
Visita oficial de Jennifer Geerlings-Simons presidenta de Surinam a República Dominicana, la recibió el presidente Luis Abinader.
Visita oficial de Jennifer Geerlings-Simons presidenta de Surinam a República Dominicana, la recibió el presidente Luis Abinader.

El Palacio Nacional de Santo Domingo recibió este lunes a Jennifer Geerlings-Simons, presidenta de Surinam, en el inicio de una visita oficial a República Dominicana.

El presidente Luis Abinader encabezó la recepción con una ceremonia militar, una audiencia privada y una reunión ampliada entre ambas delegaciones.

Geerlings-Simons recibió los honores correspondientes a su investidura, con una salva de 21 disparos de artillería y la interpretación de los himnos nacionales de ambos países. La agenda oficial está centrada en los vínculos bilaterales y en acuerdos de colaboración en comercio, turismo, energía e inversiones.

Las delegaciones oficiales estuvieron integradas por funcionarios de ambos gobiernos. Por parte dominicana participaron los ministros de Relaciones Exteriores, la Presidencia, Industria y Comercio, junto con el cuerpo diplomático y representantes de organismos de inversión.

Surinam estuvo representada por ministros de Relaciones Exteriores, Transporte y Comercio, además de funcionarios de cooperación internacional y comercio exterior.

Reuniones y acuerdos previstos

Tras el acto protocolar, los presidentes mantuvieron una audiencia privada en el despacho presidencial. Luego se realizó una reunión ampliada con las delegaciones para definir nuevas áreas de colaboración y firmar instrumentos de cooperación que serán anunciados en una declaración conjunta.

PUBLICIDAD

El programa de la visita incluye reuniones privadas, firma de acuerdos y actividades protocolares vinculadas con la relación institucional entre ambos países.

Tras el acto protocolar, los presidentes mantuvieron una audiencia privada en el despacho presidencial. Luego se realizó una reunión ampliada con las delegaciones para definir nuevas áreas de colaboración y firmar instrumentos de cooperación que serán anunciados en una declaración conjunta.
Tras el acto protocolar, los presidentes mantuvieron una audiencia privada en el despacho presidencial. Luego se realizó una reunión ampliada con las delegaciones para definir nuevas áreas de colaboración y firmar instrumentos de cooperación que serán anunciados en una declaración conjunta.

El resto de la jornada incluyó un almuerzo oficial ofrecido por Abinader en honor a la mandataria surinamesa y su comitiva, así como una visita al Altar de la Patria, donde Geerlings-Simons depositó una ofrenda floral en memoria de los próceres dominicanos.

Entre los acompañantes en ese acto estuvo el ministro Roberto Álvarez. Más tarde, el Gobierno dominicano ofrecerá un cóctel en honor a la delegación visitante.

La agenda continuará el martes con una visita al Congreso Nacional. Allí, la presidenta de Surinam será recibida por los representantes del Senado y la Cámara de Diputados, y participará en una sesión solemne y en encuentros con legisladores antes de concluir su estancia oficial.

Se prevé que las cámaras legislativas realicen una sesión conjunta con discursos oficiales para subrayar la relevancia del vínculo bilateral.

Geerlings-Simons recibió los honores correspondientes a su investidura, con una salva de 21 disparos de artillería y la interpretación de los himnos nacionales de ambos países.
Geerlings-Simons recibió los honores correspondientes a su investidura, con una salva de 21 disparos de artillería y la interpretación de los himnos nacionales de ambos países.

Fortalecimiento de la cooperación bilateral

El encuentro entre Luis Abinader y Jennifer Geerlings-Simons marca un nuevo capítulo en la relación entre República Dominicana y Surinam. Ambas delegaciones se concentran en fortalecer la cooperación estratégica, con la firma de acuerdos que abarcan sectores clave como energía, agricultura, hidrocarburos y servicios aéreos.

PUBLICIDAD

La agenda incluye reuniones privadas y bilaterales, seguidas de la firma de instrumentos de cooperación y una declaración conjunta ante la prensa. El acto protocolar se desarrolló en el Salón Embajadores y precede a un almuerzo oficial en el mismo recinto.

Durante la visita, las delegaciones revisan los avances logrados en los últimos años, destacando el impulso al intercambio comercial y la aplicación de tecnologías sostenibles en la exploración y producción de recursos energéticos.

La agenda continuará el martes con una visita al Congreso Nacional. Allí, la presidenta de Surinam será recibida por los representantes del Senado y la Cámara de Diputados
La agenda continuará el martes con una visita al Congreso Nacional. Allí, la presidenta de Surinam será recibida por los representantes del Senado y la Cámara de Diputados

Las autoridades de ambos países buscan consolidar un marco de trabajo conjunto, reafirmando el compromiso con el Estado de derecho, la democracia y la promoción de los derechos humanos.

Esta colaboración tiene como objetivo ampliar las oportunidades de desarrollo sostenible para ambas naciones.

Las actividades se desarrollan entre el lunes y el martes, y la delegación surinamesa partirá el 2 de junio en la tarde, luego de cumplida la agenda pactada.

Temas Relacionados

República DominicanaRelaciones bilateralesCooperación internacionalAcuerdosLuis Abinader

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La presidenta de Costa Rica reclama intervención del Congreso ante escalada delictiva en Crucitas

Una solicitud directa fue extendida a los diputados para que consideren la adopción de reformas que permitan regular la actividad minera y afrontar el impacto financiero, ambiental y social que enfrenta esa zona fronteriza

La presidenta de Costa Rica reclama intervención del Congreso ante escalada delictiva en Crucitas

En lo que va del año Interpol Panamá ha concretado la captura de 55 prófugos internacionales requeridos por diversos delitos

En el territorio panameño se han aprehendido a 22 prófugos internacionales

En lo que va del año Interpol Panamá ha concretado la captura de 55 prófugos internacionales requeridos por diversos delitos

La Policía Nacional Civil inicia operativo Semáforo Seguro con controles en áreas de alto tránsito en ciudad de Guatemala

El despliegue policial incluye puntos de control en principales vías y revisiones tanto a automovilistas como a motociclistas en distintos semáforos de la zona 11, con el objetivo de disuadir actividades delictivas

La Policía Nacional Civil inicia operativo Semáforo Seguro con controles en áreas de alto tránsito en ciudad de Guatemala

La producción azucarera de Nicaragua crece levemente pero no alcanza la meta para 2025-2026

El sector cerró el ciclo con un volumen superior al año previo, aunque permanece por debajo del objetivo fijado por la industria, en un contexto afectado por condiciones climáticas adversas y una baja en los precios internacionales

La producción azucarera de Nicaragua crece levemente pero no alcanza la meta para 2025-2026

Magisterio inicia protestas en Honduras por reajuste salarial mientras, Gobierno asegura avances en acuerdos

Mientras los docentes anuncian nuevas movilizaciones, el Gobierno sostiene que ya existen acuerdos para atender las demandas del sector

Magisterio inicia protestas en Honduras por reajuste salarial mientras, Gobierno asegura avances en acuerdos

TECNO

Cuántas veces limpiar la lavadora al año para que dure más años y no tenga daños, según fabricantes

Cuántas veces limpiar la lavadora al año para que dure más años y no tenga daños, según fabricantes

Si eres de los que no habla en los grupos de WhatsApp, la psicología te explica por qué

Desde duplicar la pantalla del PC hasta jugar en 4K: los mejores usos del cable HDMI

Paso a paso para recuperar hasta 5 GB de RAM en Windows 11 desactivando funciones innecesarias

Es cierto que hay horarios para ahorrar usando la lavadora: esto responden los fabricantes

ENTRETENIMIENTO

Sharon Stone reveló cómo hizo que su padre dejara de golpearla: “Nunca volveré a amarte”

Sharon Stone reveló cómo hizo que su padre dejara de golpearla: “Nunca volveré a amarte”

Taylor Swift anuncia canción original para “Toy Story 5″

¿Quién es Callum Turner, el actor británico que se casó con Dua Lipa?

John Rzeznik nunca olvidó el día que conoció a Taylor Swift en Nueva York: “Esta mujer tiene todo bajo control”

“Amo este personaje, fue un punto culminante de mi carrera”, aseguró Antony Starr sobre su paso por The Boys

MUNDO

Irán amenazó con atacar Israel si Netanyahu bombardea Beirut

Irán amenazó con atacar Israel si Netanyahu bombardea Beirut

Trump anunció el fin de los ataques entre Israel y Hezbollah y dijo que el diálogo con Irán avanza “a un ritmo rápido”

Rusia anuncia planes “prometedores” para tratar de rescatar a Cuba de la brutal crisis energética

Irán busca ganar tiempo a costa de la ofensiva de Hezbollah con drones que obligan a Israel a responder

La IA le permitió a un músico británico con Parkinson completar su álbum tras perder la destreza en la guitarra