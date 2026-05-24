Honduras

Más de 50 ataques a la libertad de expresión en 2025 y 2026 a periodistas en Honduras

Según el CONADEH se han atendido 16 expedientes de riesgo, la mayoría declaró amenazas vigentes y se atribuyeron aintimidaciones, intentos de asesinato y hechos vinculados con la disputa electoral

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La periodista Belkis Paz transmite en la cabina de una radio comunitaria en la sede de la Red de Desarrollo Sostenible (RDS), en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador
La periodista Belkis Paz transmite en la cabina de una radio comunitaria en la sede de la Red de Desarrollo Sostenible (RDS), en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

El periodismo en Honduras enfrenta un aumento de amenazas y agresiones, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), que informó haber atendido 154 quejas de periodistas y comunicadores entre 2016 y marzo de 2026. En el período 2025-marzo de 2026, el organismo documentó más de 50 hechos violatorios de la libertad de expresión.

Entre 2016 y marzo de 2026, el CONADEH registró denuncias por amenazas, agresiones y desplazamiento forzado contra trabajadores de prensa. El organismo vinculó el deterioro del entorno con intimidaciones, persecuciones, querellas judiciales y pedidos para revelar fuentes, además de señalamientos que asocian a comunicadores con el crimen organizado.

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Solo entre 2025 y marzo de 2026, relevó más de medio centenar de incidentes, entre ellos amenazas de muerte, estigmatización y agresiones físicas. El reporte se conoció en el marco del Día del Periodista, cuando la institución volvió a pedir medidas de protección y mejores investigaciones ante ataques contra la prensa.

Amenazas y desplazamiento forzado

Durante 2025, el CONADEH atendió 16 casos de periodistas en riesgo. Según el organismo, el 81% declaró estar bajo amenaza directa al momento de presentar la denuncia y el 19% informó que ya había sufrido desplazamiento forzado.

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En ese mismo universo de casos, el organismo identificó como causas principales el 69% de amenazas, el 12,5% de intentos de homicidio y el 12,5% de hechos asociados a violencia política.

El análisis de expedientes mostró que los presuntos agresores no se concentran en un único sector. En 31% de los casos, las víctimas señalaron a personas desconocidas; en 25%, a actores vinculados a partidos políticos, y en 19%, a personas conocidas de las víctimas.

Infografía sobre periodistas en riesgo en 2025. Muestra una figura de periodista, pantallas rotas y siluetas de personas. Presenta estadísticas de CONADEH.
La infografía detalla los 16 casos de periodistas en riesgo atendidos por el CONADEH en 2025, presentando los tipos de amenazas, las causas de las agresiones y la identificación de los presuntos agresores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otras denuncias, el organismo consignó señalamientos sobre participación de narcotraficantes, policías, militares y estructuras criminales, una diversidad de actores que, según el Comisionado, eleva la exposición del gremio periodístico.

A nivel territorial, el CONADEH indicó que en 2025 el departamento de Francisco Morazán concentró el 38% de las denuncias, seguido por Ocotepeque, Cortés y Gracias a Dios, con 13% cada uno.

En el plano municipal, el Distrito Central reunió el 29% de los registros, de acuerdo con el mismo reporte, junto con otros nueve municipios identificados por el organismo como zonas de mayor incidencia.

Más de 10 mil denuncias

Así mismo, advirtió que el desplazamiento forzado de periodistas se intensificó entre 2022 y 2025, período en el que se concentró el 56% de las denuncias atendidas por el organismo sobre este fenómeno.

Infografía con una periodista sosteniendo un micrófono en una ciudad en ruinas con cadenas rotas, mostrando gráficos y datos sobre el desplazamiento forzado de periodistas.
Infografía detalla que el 56% de las denuncias por desplazamiento forzado de periodistas se concentró entre 2022 y 2025, acumulando más de 10.000 casos entre 2016 y 2025 según CONADEH. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evolución anual consignada por el organismo de derechos humanos fue la siguiente: 20 casos en 2022, 27 en 2023, 20 en 2024 y 16 en 2025. Entre enero y marzo de 2026, el organismo ya contabilizó cinco nuevos registros.

En un recuento más amplio, el CONADEH informó que entre 2016 y 2025 se registraron más de 10,000 denuncias por desplazamiento forzado en Honduras. De ese total, al menos 149 correspondieron a periodistas y comunicadores, junto con otros grupos afectados, como comerciantes, transportistas, docentes, abogados y amas de casa.

El organismo también documentó la muerte de 103 personas vinculadas a medios de comunicación entre 2001 y 2026, entre ellas periodistas, locutores, fotógrafos, camarógrafos, editores y propietarios de medios. Según el organismo, el 88% de esos casos permanece en la impunidad.

En el marco del Día del Periodista, el CONADEH pidió al Estado hondureño medidas de protección y el fortalecimiento de la investigación y sanción de ataques contra trabajadores de prensa, además de reforzar protocolos de seguridad en eventos oficiales tras incidentes recientes.

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