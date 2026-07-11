República Dominicana

República Dominicana logra su tasa de homicidios más baja en cuatro años y desciende a 6.92, según informe

Un informe oficial de la Fuerza de Tarea Conjunta reveló que la tasa acumulada de homicidios en la República Dominicana descendió a un histórico 6.92 por cada 100,000 habitantes al cierre de junio de 2026

Guardar
Google icon
Vista trasera de un agente de la Policía Nacional de República Dominicana con casco, mirando un atardecer sobre el mar, una ciudad y una bandera dominicana.
Un agente de la Policía Nacional observa un paisaje urbano costero de República Dominicana, donde el país alcanzó su tasa de homicidios más baja en cuatro años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fuerza de Tarea Conjunta continúa consolidando los resultados de la estrategia integral de seguridad ciudadana en la República Dominicana. Al registrar una tasa acumulada de homicidios de 6.92 por cada 100,000 habitantes, el país alcanza la cifra más baja para este período en los últimos cuatro años. Así lo demuestra el reporte semanal de estadística delictiva correspondiente al 3 de julio de 2026.

El informe establece que la tasa mensual de homicidios se sitúa en 3.33 por cada 100,000 habitantes. Este número refleja la efectividad de las acciones preventivas, operativas y de investigación ejecutadas de manera coordinada por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y los demás organismos que integran la Fuerza de Tarea Conjunta.

PUBLICIDAD

Los resultados evidencian, además, que 28 territorios del país mantienen tasas de homicidios de un solo dígito, mientras que solo seis registran cifras de dos dígitos. Esto representa que el 82.4% del territorio nacional presenta una tasa igual o inferior a 9.99 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Ante este panorama, las autoridades afirman que esta tendencia a la reducción de este indicador al comparar la tasa acumulada registrada para el mismo período de los últimos años: 12.29 en 2023, 9.96 en 2024, 8.27 en 2025 y un notable 6.92 en 2026. La disminución progresiva es el resultado directo del fortalecimiento de las estrategias de:

PUBLICIDAD

  • Prevención
  • Persecución del delito
  • Respuesta oportuna.
La Fuerza de Tarea Conjunta ha logrado reducir la tasa acumulada de homicidios a un histórico 6.92 por cada 100,000 habitantes en 2026 (Cortesía: Procuraduría de RD).
La Fuerza de Tarea Conjunta ha logrado reducir la tasa acumulada de homicidios a un histórico 6.92 por cada 100,000 habitantes en 2026 (Cortesía: Procuraduría de RD).

El informe presentado por las autoridades detalla que a nivel nacional, al cierre de junio de 2026, se registraron 90 homicidios. La mayor proporción corresponde a la categoría de Conflicto Social, con 33 casos (36.7%). Le siguen los eventos tipificados como Acción Legal, con 26 casos (28.9%); los actos vinculados directamente a la Delincuencia, con 18 casos (20.0%); y finalmente, aquellos que se encuentran En Proceso de Investigación, con 13 casos (14.4%).

Los femicidios se han disparado en RD: el alarmante balance en lo que va del año

Mientras los homicidios comunes y la delincuencia generalizada muestran un retroceso estadístico, los femicidios se han disparado de forma alarmante en lo que va del año 2026, desnudando una persistente crisis de violencia de género que las estrategias de patrullaje y despliegue militar no han logrado contener.

Las organizaciones de la sociedad civil y los reportes de monitoreo independiente revelan un balance devastador: en los primeros seis meses de este año, las muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas muestran un incremento dramático en comparación con el mismo período de los años anteriores.

De acuerdo con los últimos datos brindados por la Fundación Vida Sin Violencia, se contabilizan 48 feminicidios íntimos durante el primer semestre de 2026, lo que representa un aumento del 74 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Ilustración de casa en corte transversal con varias habitaciones; en una, mujer encogida en una cama, mientras sombra de mano se extiende desde hombre en otra habitación.
Los femicidios se han disparado en RD: el alarmante balance en lo que va del año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta preocupante tendencia contrasta de manera directa con la reducción del conflicto social en las calles, demostrando que el peligro más letal para muchas ciudadanas dominicanas no proviene de asaltantes desconocidos, sino de sus propios entornos afectivos y del interior de sus hogares.

La disparidad entre la caída de los homicidios generales y el repunte de los femicidios evidencia que la violencia machista requiere un abordaje especializado. No basta con el fortalecimiento de la persecución penal en los barrios; se necesitan profundas reformas educativas, apoyo psicológico integral y mecanismos tecnológicos de supervisión para los agresores detectados.

Mientras las estadísticas globales celebran una tasa histórica de un solo dígito, las familias dominicanas siguen sumando víctimas en una epidemia silenciosa que empaña los logros de la seguridad ciudadana.

Temas Relacionados

República DominicanaHomicidiosFuerza de Tarea ConjuntaSeguridadPolicía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala anuncia agenda de actividades por su 75 aniversario

Las actividades se realizarán de julio a agosto e incluirán competencias, una galería histórica, actos religiosos y homenajes, con el objetivo de acercar a la población al trabajo institucional y su evolución

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala anuncia agenda de actividades por su 75 aniversario

Panamá inaugura un nuevo refugio natural en plena capital para proteger la biodiversidad tropical

El complejo incorpora un vivero, un invernadero y un mariposario dentro del Parque Natural Metropolitano, uno de los pocos bosques tropicales protegidos ubicados en el corazón de una gran ciudad.

Panamá inaugura un nuevo refugio natural en plena capital para proteger la biodiversidad tropical

Héroes de madrugada: Bomberos y enfermeros evacúan a 61 adultos mayores tras incendio en asilo de Costa Rica

La rápida intervención de los bomberos de Alajuela permitió rescatar y trasladar a todos los residentes fuera de peligro luego de que un fuego alcanzara la estructura en horas de la madrugada de este sábado

Héroes de madrugada: Bomberos y enfermeros evacúan a 61 adultos mayores tras incendio en asilo de Costa Rica

Remiten a juicio a padrastro acusado de matar a golpes a un niño de tres años en Tipitapa, Nicaragua

Tras la detención del padrastro como presunto autor material de los golpes que acabaron con la vida del menor, la Fiscalía evalúa la responsabilidad de la madre, de 17 años

Remiten a juicio a padrastro acusado de matar a golpes a un niño de tres años en Tipitapa, Nicaragua

Experto de la ONU denuncia expulsión masiva de abogados del registro judicial en Nicaragua

Reed Bródy sostuvo ante EFE que la medida dejó a juristas sin poder trabajar, se aplicó de forma abrupta y sin una instancia de defensa

Experto de la ONU denuncia expulsión masiva de abogados del registro judicial en Nicaragua

TECNO

Ahorra espacio en WhatsApp: nueva actualización deja borrar fotos y videos pero no conversaciones

Ahorra espacio en WhatsApp: nueva actualización deja borrar fotos y videos pero no conversaciones

Epic Games Store regala dos juegos de estrategia: así puedes reclamarlos gratis

Top 10 animes para ver en maratón este fin de semana

Apple prepara su primer iPhone plegable y una filtración adelanta la capacidad de su batería

Por qué mi lavadora huele mal incluso después de limpiarla

ENTRETENIMIENTO

Quién era Kauana Bilhar, la influencer brasileña que cayó desde el piso 27 de un edificio en Dubái

Quién era Kauana Bilhar, la influencer brasileña que cayó desde el piso 27 de un edificio en Dubái

El live-action de Moana recaudó menos de 46 millones de dólares en su estreno y quedó por debajo de las expectativas

Así es la maternidad de Millie Bobby Brown a los 22 años: una casa llena de juegos, arte y recuerdos familiares

¿La familia Ingalls tendrá temporada 2 en Netflix?: todo lo que se sabe del regreso de ‘La casa de la pradera’

Anne Hathaway cuenta por qué Tom Holland fue su “hijo soñado” en “La Odisea”

MUNDO

Alarma en Bulgaria por el avance letal del fentanilo: más de cien muertes en dos años y una crisis en crecimiento

Alarma en Bulgaria por el avance letal del fentanilo: más de cien muertes en dos años y una crisis en crecimiento

Ucrania acusó a Rusia de “asesinar deliberadamente a civiles” tras la muerte de seis personas en nuevos bombardeos del Kremlin

Bosnia conmemora los 31 años del genocidio de Srebrenica: el reclamo de “nunca más” de la ONU

El régimen de Irán advirtió que no se considerará obligado a cumplir el acuerdo de paz con EEUU si continúan las hostilidades

Al menos 15 personas murieron en Vietnam al volcar un barco turístico frente a la isla de Phu Quoc