República Dominicana logra su tasa de homicidios más baja en cuatro años y desciende a 6.92, según informe

Un agente de la Policía Nacional observa un paisaje urbano costero de República Dominicana, donde el país alcanzó su tasa de homicidios más baja en cuatro años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fuerza de Tarea Conjunta continúa consolidando los resultados de la estrategia integral de seguridad ciudadana en la República Dominicana. Al registrar una tasa acumulada de homicidios de 6.92 por cada 100,000 habitantes, el país alcanza la cifra más baja para este período en los últimos cuatro años. Así lo demuestra el reporte semanal de estadística delictiva correspondiente al 3 de julio de 2026.

El informe establece que la tasa mensual de homicidios se sitúa en 3.33 por cada 100,000 habitantes. Este número refleja la efectividad de las acciones preventivas, operativas y de investigación ejecutadas de manera coordinada por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y los demás organismos que integran la Fuerza de Tarea Conjunta.

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Los resultados evidencian, además, que 28 territorios del país mantienen tasas de homicidios de un solo dígito, mientras que solo seis registran cifras de dos dígitos. Esto representa que el 82.4% del territorio nacional presenta una tasa igual o inferior a 9.99 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Ante este panorama, las autoridades afirman que esta tendencia a la reducción de este indicador al comparar la tasa acumulada registrada para el mismo período de los últimos años: 12.29 en 2023, 9.96 en 2024, 8.27 en 2025 y un notable 6.92 en 2026. La disminución progresiva es el resultado directo del fortalecimiento de las estrategias de:

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Prevención

Persecución del delito

Respuesta oportuna.

La Fuerza de Tarea Conjunta ha logrado reducir la tasa acumulada de homicidios a un histórico 6.92 por cada 100,000 habitantes en 2026 (Cortesía: Procuraduría de RD).

El informe presentado por las autoridades detalla que a nivel nacional, al cierre de junio de 2026, se registraron 90 homicidios. La mayor proporción corresponde a la categoría de Conflicto Social, con 33 casos (36.7%). Le siguen los eventos tipificados como Acción Legal, con 26 casos (28.9%); los actos vinculados directamente a la Delincuencia, con 18 casos (20.0%); y finalmente, aquellos que se encuentran En Proceso de Investigación, con 13 casos (14.4%).

Los femicidios se han disparado en RD: el alarmante balance en lo que va del año

Mientras los homicidios comunes y la delincuencia generalizada muestran un retroceso estadístico, los femicidios se han disparado de forma alarmante en lo que va del año 2026, desnudando una persistente crisis de violencia de género que las estrategias de patrullaje y despliegue militar no han logrado contener.

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Las organizaciones de la sociedad civil y los reportes de monitoreo independiente revelan un balance devastador: en los primeros seis meses de este año, las muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas muestran un incremento dramático en comparación con el mismo período de los años anteriores.

De acuerdo con los últimos datos brindados por la Fundación Vida Sin Violencia, se contabilizan 48 feminicidios íntimos durante el primer semestre de 2026, lo que representa un aumento del 74 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Los femicidios se han disparado en RD: el alarmante balance en lo que va del año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta preocupante tendencia contrasta de manera directa con la reducción del conflicto social en las calles, demostrando que el peligro más letal para muchas ciudadanas dominicanas no proviene de asaltantes desconocidos, sino de sus propios entornos afectivos y del interior de sus hogares.

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La disparidad entre la caída de los homicidios generales y el repunte de los femicidios evidencia que la violencia machista requiere un abordaje especializado. No basta con el fortalecimiento de la persecución penal en los barrios; se necesitan profundas reformas educativas, apoyo psicológico integral y mecanismos tecnológicos de supervisión para los agresores detectados.

Mientras las estadísticas globales celebran una tasa histórica de un solo dígito, las familias dominicanas siguen sumando víctimas en una epidemia silenciosa que empaña los logros de la seguridad ciudadana.