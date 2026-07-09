América Latina

Cae el precio de los combustibles en Chile: hasta USD 0,15 por litro de diésel

Desde la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informaron que la gasolina de 93 octanos bajó $100 pesos por litro y $99,8 la de 97 (USD 0,10)

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Un empleado con uniforme rojo de Shell subido a una escalera ajusta los números de precios en un cartel de una gasolinera, con coches en la calle de fondo
El alza se hará efectiva a partir del jueves y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que “no voy a retroceder”. Gremios de camioneros y buses advierten fuertes alzas.

Luego de que el Gobierno de José Antonio Kast anunciara hace unos días que se venía una baja en los valores de los combustibles, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó este miércoles su nuevo informe de precios estimados, que arrojó un considerable descenso en todas las gasolinas.

De acuerdo al reporte de la empresa estatal, el valor de la gasolina de 93 octanos bajó $100,3 pesos por litro, mientras que la de 97 octanos lo hizo en $99,8/lt (ambos unos USD 0,10).

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La disminución más significativa fue la del diésel, con $155,4/lt (USD 0,15), mientras que el gas de uso vehicular tuvo una caída de $22,1/lt (USD 0,23)

Desde la Enap recordaron que ellos no fijan ni regulan precios de combustibles en el mercado chileno, pues su labor es la de comercializar los derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, “las que fijan de manera autónoma el precio final de venta”.

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El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, llamó a la calma por el recrudecimiento de las hostilidades en Irán y aseguró que el Gobierno confía en que "este conflicto va de salida”.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, llamó a la calma por el recrudecimiento de las hostilidades en Irán y aseguró que el Gobierno confía en que "este conflicto va de salida”.

Fin del alto al fuego en Irán

Cabe recordar que el precio del crudo aparecía estable por estos días, en línea con las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, alto al fuego que fue roto en las últimas horas luego de que EEUU acusó al país islámico de atacar varias naves que cruzaban el estrecho de Ormuz, bombardeando varios objetivos.

Debido a esto, y a la volatilidad del escenario internacional, no se ve muy probable que las bencinas vuelvan a bajar en Chile en un futuro cercano, tal como lo esperaba el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien sostuvo la semana pasada que cuando la guerra se acabe, “los precios van a tener que volver a caer conforme van cayendo los precios internacionales”.

Una vez publicado el reporte de la Enap, y tras el recrudecimiento de la hostilidades en el Medio Oriente, Quiroz llamó a la calma y aseguró a la ciudadanía que pueden “estar tranquilos, ya iremos viendo. A nivel internacional un día hay una noticia, al otro día hay otra, pero estamos confiados que este conflicto va de salida”.

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ChileCombustiblesJorge QuirozEmpresa Nacional del Petróleo (Enap)José Antonio Kast

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