Los niveles de las represas en Honduras registran una caída alarmante por la falta de lluvias

La represa Los Laureles se encuentra únicamente al 37% de su capacidad. (FOTO: La Prensa)

La crisis por la falta de agua potable continúa agravándose en Tegucigalpa y las autoridades municipales advirtieron que el panorama podría empeorar durante las próximas semanas debido al bajo nivel de almacenamiento de las principales represas que abastecen a la capital.

El gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Gustavo Boquín, alertó que la prolongada sequía causada por el fenómeno climático de El Niño ha provocado una reducción crítica en los embalses, obligando a implementar racionamientos más severos en distintos sectores de la ciudad.

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Según explicó el funcionario, actualmente la distribución del agua potable se realiza cada seis días en numerosas colonias de Tegucigalpa, mientras que en sectores altos el suministro se ha vuelto prácticamente imposible debido a la falta de presión en las tuberías.

El embalse Concepción reporta apenas un 45% de almacenamiento disponible. (FOTO: Radio América)

Boquín detalló que la represa Los Laureles se encuentra apenas al 37 por ciento de su capacidad, mientras que el embalse Concepción reporta únicamente un 45 por ciento de almacenamiento disponible, cifras que mantienen en alerta a las autoridades técnicas de la UMAPS.

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“El fenómeno de El Niño, el super niño, como lo han nombrado este año, ha desplazado las lluvias y según Cenaos las precipitaciones fuertes podrían llegar hasta la segunda quincena de junio”, expresó el titular de la UMAPS.

El funcionario hizo un llamado urgente a la población capitalina para hacer un uso racional del agua potable y colaborar con las medidas de ahorro implementadas por las autoridades municipales mientras persiste la crisis climática.

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Ante la escasez de agua en distintos puntos de la ciudad, la UMAPS también activó un plan de contingencia mediante el uso de camiones cisterna para abastecer a barrios y colonias afectados por el desabastecimiento total.

Boquín explicó que la institución recibió una flota prácticamente inservible durante la administración anterior, ya que de 34 unidades únicamente cuatro estaban operativas.

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La UMAPS confirmó que sectores de la capital recibirán agua cada seis días. (FOTO: La Prensa)

Sin embargo, aseguró que actualmente ya lograron recuperar 12 cisternas que trabajan en turnos dobles para ampliar la cobertura en las zonas más afectadas.

“Estamos duplicando los turnos, es como si tuviéramos 24 unidades trabajando en la ciudad. Estamos haciendo un gran esfuerzo porque es agua cara, ya que se mueve con diésel”, manifestó.

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El gerente de la UMAPS también señaló que el incremento internacional en el precio de los combustibles ha elevado considerablemente los costos de distribución, especialmente en los operativos nocturnos implementados para atender las emergencias en colonias donde el suministro por tubería no logra llegar.

La situación ha generado preocupación entre miles de capitalinos que diariamente enfrentan dificultades para almacenar agua suficiente en sus hogares, principalmente en zonas altas y periféricas de Tegucigalpa donde los cortes son más prolongados.

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La sequía provocada por El Niño mantiene en alerta a las autoridades capitalinas.(FOTO: Yahoo news)

Las autoridades municipales reconocieron además que la solución definitiva a la crisis hídrica aún tardará varios años, ya que la nueva presa en construcción no estará lista en el corto plazo.

Boquín indicó que el proyecto hídrico heredado de la administración del expresidente municipal Nasry Asfura y retomado actualmente por el alcalde Juan Diego Zelaya, estaría entrando en funcionamiento hasta el primer trimestre de 2028.

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Mientras tanto, la UMAPS insistió en que la población debe prepararse para enfrentar semanas complicadas debido a la falta de lluvias y el impacto del fenómeno climático que afecta a gran parte del territorio nacional.