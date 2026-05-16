Papa, zanahoria y limón suben de precio en los mercados hondureños

La zanahoria importada subió a 20 lempiras la libra en mercados capitalinos. (FOTO: Facebook)

El costo de los alimentos continúa golpeando el bolsillo de miles de familias hondureñas. Comerciantes y consumidores de distintas ferias y mercados de Tegucigalpa reportaron nuevos incrementos en productos esenciales de la canasta básica, especialmente en verduras, tubérculos y cítricos, situación que mantiene preocupación por el constante encarecimiento de la vida.

Un reciente monitoreo realizado en varios centros de abastecimiento de la capital refleja que productos como la papa, la zanahoria y el limón registran alzas importantes en sus precios, afectando directamente tanto a vendedores como a compradores.

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En la Feria de El Lempirita, la libra de papa pasó de costar 13 a 15 lempiras en apenas una semana, situación que atribuye al incremento de los costos de producción agrícola.

“Sabemos que todo está caro; sin embargo, aquí tratamos de dar buenos precios”, comentó uno de los vendedores, quien además lamentó las dificultades que enfrenta actualmente el sector agrícola hondureño.

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Comerciantes alertan incremento en precios agrícolas por altos costos de producción. (FOTO: Facebook)

Según explicó, los productores enfrentan un aumento considerable en insumos básicos para cultivar, especialmente fertilizantes y combustibles.

“El rubro de nosotros es de los más frágiles y nos ha subido un 30% el costo de producción. El fertilizante que comprábamos a 780 lempiras hoy cuesta 1,260. A esto se suma el alza constante del diésel”, expresó.

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El comerciante agregó que los tubérculos son algunos de los cultivos más afectados por la falta de lluvias, situación que impacta directamente en el rendimiento de las cosechas y, en consecuencia, en el precio final para el consumidor.

La preocupación también se extiende entre los compradores capitalinos, quienes aseguran que cada vez es más difícil completar las compras básicas del hogar.

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“Cada día cuesta más comprar la canasta básica; uno se balancea y compra solo lo más necesario”, comentó un consumidor mientras realizaba sus compras en uno de los mercados de Tegucigalpa.

El incremento no solo afecta a la papa. Comerciantes reportaron que la zanahoria también registra nuevas alzas tanto en su versión importada como nacional.

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Joselyn Zelaya, vendedora de mercado, explicó que la zanahoria importada pasó de 18 a 20 lempiras por libra en apenas una semana, mientras que la zanahoria producida en Honduras ahora se vende a 16 lempiras la libra, cuando anteriormente costaba entre 12 y 13 lempiras.

En el caso de los cítricos, los vendedores describen un panorama todavía más complicado. El limón indio actualmente se comercializa a ocho unidades por 20 lempiras, mientras que el limón persa prácticamente ha desaparecido de varios puntos de venta debido a su elevado costo.

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La libra de papa pasó de 13 a 15 lempiras en apenas una semana. (FOTO: Facebook)

Comerciantes detallaron que el limón persa apenas se ofrece a tres unidades por 20 lempiras, precio que muchos consumidores consideran inaccesible.

“Ya casi no traemos limón persa porque sale demasiado caro y la gente ya no lo compra igual”, comentó una comerciante del mercado capitalino.

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Productores y vendedores coinciden en que el incremento en combustibles, fertilizantes y transporte continúa afectando toda la cadena de producción agrícola, provocando que los precios de los alimentos sigan aumentando en distintos productos de alto consumo.

Además, la falta de lluvias y las altas temperaturas registradas en varias zonas productoras del país han complicado las cosechas, especialmente en verduras, frutas y tubérculos.

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Ante este panorama, miles de familias hondureñas continúan ajustando sus presupuestos semanales y priorizando únicamente los productos más indispensables, mientras esperan una reducción en los costos de combustibles e insumos agrícolas que permita estabilizar el precio de los alimentos en los mercados nacionales.