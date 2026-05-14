Panamá

Generadora de energía panameña alcanza la mayor emisión de financiamiento en Centroamérica y el Caribe

El financiamiento obtenido por la empresa supera los 1,000 millones de dólares, lo que marca un precedente en la captación de capital internacional para infraestructuras estratégicas y destaca la participación de más de 170 inversionistas del exterior

Guardar
Google icon
Generadora Gatún, del Grupo InterEnergy y AES Panamá, colocó un bono por US$1,050 millones, una de las mayores operaciones de financiamiento energético de Centroamérica y el Caribe, indicaron en la compañía. Foto: Grupo InterEnergy
Generadora Gatún, del Grupo InterEnergy y AES Panamá, colocó un bono por US$1,050 millones, una de las mayores operaciones de financiamiento energético de Centroamérica y el Caribe, indicaron en la compañía. Foto: Grupo InterEnergy

La Generadora Gatún, la planta panameña operada por InterEnergy Group y AES Panamá, completó una emisión de bono corporativo por US$1,050 millones, consolidando una de las mayores operaciones de financiamiento energético en Centroamérica y el Caribe. De acuerdo con datos de la compañía, la transacción posiciona a la central de 670 megavatios (MW) como un referente para la captación de capital internacional destinado a infraestructura energética estratégica en la región.

El apetito de los mercados superó ampliamente las expectativas, ya que la demanda total alcanzó US$4,600 millones, provenientes de más de 170 inversionistas institucionales de Estados Unidos, Europa y América Latina. La operación fue estructurada bajo el formato 144A/Reg S, con un plazo de 18.4 años y una tasa de interés de 6.87%. La calificación de grado de inversión respalda la confianza de los mercados en activos energéticos de largo plazo en la región.

PUBLICIDAD

Generadora Gatún es propiedad del Grupo Energético Gas Panamá, integrado por InterEnergy Group (51%) y AES Panamá (49%). La planta, ubicada en la Ciudad de Panamá, representa una inversión total de US$1,200 millones y comenzó operaciones comerciales en octubre de 2024.

El proyecto opera con tecnología de ciclo combinado a gas natural, mediante dos turbinas a gas y una turbina de vapor de tecnología General Electric Clase F (7F.05), reconocida por la agencia especializada Power Technology por su eficiencia y baja huella de emisiones, indicó el grupo.

PUBLICIDAD

Los países compran y venden energía entre sí a través de agentes autorizados en el MER. EFE/PATRICK SEEGER/Archivo
Los países compran y venden energía entre sí a través de agentes autorizados en el MER. EFE/PATRICK SEEGER/Archivo

Cómo se estructuró la emisión y características técnicas

El CEO de InterEnergy Group, Rolando González Bunster, enfatizó en la magnitud de la transacción: “Que más de 170 inversionistas institucionales apuesten por un activo en Panamá a casi dos décadas de plazo demuestra que nuestro modelo para desarrollar, financiar y operar infraestructura de clase mundial en la región genera la confianza que el mercado exige”. González Bunster agregó que la operación valida la estrategia de inversión en activos energéticos de alto impacto en América Latina y el Caribe.

La planta cuenta con 670 MW de capacidad instalada y opera bajo parámetros de eficiencia que contribuyen a la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico de Panamá. Esta infraestructura energética facilita la integración de generación renovable variable y mitiga los riesgos de intermitencia asociados a fuentes hídricas, eólicas y solares, según la información oficial.

Reacciones y visión de los directivos

Juan Ignacio Rubiolo, director de operaciones de The AES Corporation, consideró que la operación refleja la confianza internacional en el potencial energético de Panamá y en el rol que el gas natural desempeña en la transición energética regional. “Infraestructura como la de Generadora Gatún es fundamental para incrementar la competitividad, resiliencia y sustentabilidad del sistema eléctrico y así impulsar el crecimiento económico de la región”, señaló Rubiolo.

Registro general de las instalaciones de la planta AES Colón, generadora de energía eléctrica a base de gas natural, en Colón (Panamá). EFE/Carlos Ibarra/Archivo
Registro general de las instalaciones de la planta AES Colón, generadora de energía eléctrica a base de gas natural, en Colón (Panamá). EFE/Carlos Ibarra/Archivo

La transacción refuerza la posición conjunta de InterEnergy Group y AES Panamá en el desarrollo y financiamiento de infraestructura energética a escala regional. Ambos socios han reiterado su capacidad para estructurar y operar activos complejos bajo estándares internacionales, en un entorno donde la demanda por energía confiable y fuentes más limpias sigue en ascenso.

La emisión de US$1.050 millones atrae financiamiento institucional de gran escala y señala la dirección que podría tomar el mercado energético de América Latina y el Caribe durante la próxima década.

Temas Relacionados

Generadora GatúnCiudad de PanamáBonos CorporativosInfraestructura Energética

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Indotel impulsa estrategia nacional contra extorsión y fraude digital en República Dominicana

La iniciativa, presentada por el titular del consejo directivo y respaldada por diversas instituciones, promueve la denuncia ciudadana y busca incrementar la confianza en las autoridades responsables de la seguridad informática a lo largo de 2026

El Indotel impulsa estrategia nacional contra extorsión y fraude digital en República Dominicana

Carrera contra la ceguera: 320 pacientes vecinos del caribe costarricense serán operados de cataratas en jornada médica intensiva

El hospital de Guápiles puso en marcha una campaña quirúrgica de alto impacto que busca reducir listas de espera y devolver la visión a cientos de adultos mayores de la provincia de Limón

Carrera contra la ceguera: 320 pacientes vecinos del caribe costarricense serán operados de cataratas en jornada médica intensiva

Costa Rica impulsa a Rebeca Grynspan para liderar la ONU: nuevo gobierno reafirma respaldo internacional

El canciller Manuel Tovar confirmó que la administración de la presidenta Laura Fernández mantendrá el apoyo a la candidatura de la economista costarricense para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas

Costa Rica impulsa a Rebeca Grynspan para liderar la ONU: nuevo gobierno reafirma respaldo internacional

Panameños contarán en diciembre con 500 mil piezas de jamón picnic de producción nacional

La venta se hará a través de los supermercados y de las ferias itinerantes

Panameños contarán en diciembre con 500 mil piezas de jamón picnic de producción nacional

El café guatemalteco incrementa su presencia en el mercado de Corea del Sur, una competencia de baristas así lo muestra

Un evento organizado en Seúl y el tratado de libre comercio ratificado por Guatemala facilitan la expansión de las exportaciones, destacando las características sensoriales del producto ante especialistas coreanos y abriendo nuevas oportunidades para el sector

El café guatemalteco incrementa su presencia en el mercado de Corea del Sur, una competencia de baristas así lo muestra

TECNO

Mide como un profesional: descubre las herramientas automáticas de medición en tu iPhone

Mide como un profesional: descubre las herramientas automáticas de medición en tu iPhone

Meta enfrenta protestas internas por implementar tecnología de rastreo de ratón en sus oficinas estadounidenses

Juega más rápido en GeForce NOW: integración de Gaijin y lanzamientos semanales

Apps que convierten tu móvil en un metro digital: mide distancias y objetos fácilmente desde el celular

Por qué las gafas inteligentes de Meta se están convirtiendo en un problema de privacidad

ENTRETENIMIENTO

Brooke Shields recuerda la incómoda entrevista que tuvo con Barbara Walters cuando tenía solo 15 años

Brooke Shields recuerda la incómoda entrevista que tuvo con Barbara Walters cuando tenía solo 15 años

Olivia Rodrigo es señalada de “sexualizar la infancia” tras dar un show en España

La hija de Michael Jackson gana batalla legal por más de 600 mil dólares contra ejecutores del patrimonio de su padre

Emma Roberts y Evan Peters se reencuentran en una presentación de ‘American Horror Story’ tras romper su compromiso hace siete años

Scary Movie 6 y el secreto mejor guardado de los Wayans: cómo convirtieron su propio miedo en éxito

MUNDO

Donald Trump se reúne con Xi Jinping en China en medio de tensiones comerciales y la guerra contra Irán

Donald Trump se reúne con Xi Jinping en China en medio de tensiones comerciales y la guerra contra Irán

Disolución del parlamento en Israel: qué sucedió con la coalición de Benjamin Netanyahu y cuáles son los próximos pasos

Estados Unidos desvió 67 buques comerciales e inmovilizó otros cuatro desde el inicio del bloqueo a Irán en Ormuz

Las reservas de crudo de Estados Unidos cayeron nuevamente en medio de la baja histórica del tráfico por el estrecho de Ormuz

La coalición del Gobierno de Israel propuso disolver el parlamento y anticipar las elecciones