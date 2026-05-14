Generadora de energía panameña alcanza la mayor emisión de financiamiento en Centroamérica y el Caribe

Generadora Gatún, del Grupo InterEnergy y AES Panamá, colocó un bono por US$1,050 millones, una de las mayores operaciones de financiamiento energético de Centroamérica y el Caribe, indicaron en la compañía. Foto: Grupo InterEnergy

La Generadora Gatún, la planta panameña operada por InterEnergy Group y AES Panamá, completó una emisión de bono corporativo por US$1,050 millones, consolidando una de las mayores operaciones de financiamiento energético en Centroamérica y el Caribe. De acuerdo con datos de la compañía, la transacción posiciona a la central de 670 megavatios (MW) como un referente para la captación de capital internacional destinado a infraestructura energética estratégica en la región.

El apetito de los mercados superó ampliamente las expectativas, ya que la demanda total alcanzó US$4,600 millones, provenientes de más de 170 inversionistas institucionales de Estados Unidos, Europa y América Latina. La operación fue estructurada bajo el formato 144A/Reg S, con un plazo de 18.4 años y una tasa de interés de 6.87%. La calificación de grado de inversión respalda la confianza de los mercados en activos energéticos de largo plazo en la región.

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Generadora Gatún es propiedad del Grupo Energético Gas Panamá, integrado por InterEnergy Group (51%) y AES Panamá (49%). La planta, ubicada en la Ciudad de Panamá, representa una inversión total de US$1,200 millones y comenzó operaciones comerciales en octubre de 2024.

El proyecto opera con tecnología de ciclo combinado a gas natural, mediante dos turbinas a gas y una turbina de vapor de tecnología General Electric Clase F (7F.05), reconocida por la agencia especializada Power Technology por su eficiencia y baja huella de emisiones, indicó el grupo.

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Los países compran y venden energía entre sí a través de agentes autorizados en el MER. EFE/PATRICK SEEGER/Archivo

Cómo se estructuró la emisión y características técnicas

El CEO de InterEnergy Group, Rolando González Bunster, enfatizó en la magnitud de la transacción: “Que más de 170 inversionistas institucionales apuesten por un activo en Panamá a casi dos décadas de plazo demuestra que nuestro modelo para desarrollar, financiar y operar infraestructura de clase mundial en la región genera la confianza que el mercado exige”. González Bunster agregó que la operación valida la estrategia de inversión en activos energéticos de alto impacto en América Latina y el Caribe.

La planta cuenta con 670 MW de capacidad instalada y opera bajo parámetros de eficiencia que contribuyen a la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico de Panamá. Esta infraestructura energética facilita la integración de generación renovable variable y mitiga los riesgos de intermitencia asociados a fuentes hídricas, eólicas y solares, según la información oficial.

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Reacciones y visión de los directivos

Juan Ignacio Rubiolo, director de operaciones de The AES Corporation, consideró que la operación refleja la confianza internacional en el potencial energético de Panamá y en el rol que el gas natural desempeña en la transición energética regional. “Infraestructura como la de Generadora Gatún es fundamental para incrementar la competitividad, resiliencia y sustentabilidad del sistema eléctrico y así impulsar el crecimiento económico de la región”, señaló Rubiolo.

Registro general de las instalaciones de la planta AES Colón, generadora de energía eléctrica a base de gas natural, en Colón (Panamá). EFE/Carlos Ibarra/Archivo

La transacción refuerza la posición conjunta de InterEnergy Group y AES Panamá en el desarrollo y financiamiento de infraestructura energética a escala regional. Ambos socios han reiterado su capacidad para estructurar y operar activos complejos bajo estándares internacionales, en un entorno donde la demanda por energía confiable y fuentes más limpias sigue en ascenso.

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La emisión de US$1.050 millones atrae financiamiento institucional de gran escala y señala la dirección que podría tomar el mercado energético de América Latina y el Caribe durante la próxima década.