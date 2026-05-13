América Latina

Corridas, gritos y empujones por un iPhone a mitad de precio en Ciudad del Este

La oferta relámpago de celulares a mitad de precio provocó corridas, empujones y escenas de tensión entre cientos de compradores que buscaban quedarse con uno de los equipos

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La oferta del iPhone 17 a mitad de precio en Ciudad del Este generó corridas, empujones y tensión entre los compradores

Una imagen inesperada se vivió en los shoppings de Ciudad del Este: una multitud corrió para asegurarse un iPhone 17 por USD 349 durante una oferta relámpago. Hubo forcejeos, gritos y una tensión evidente por los descuentos poco frecuentes en la región. Los compradores se agolparon, llegando a empujones y agresiones junto a los pallets de cajas con el codiciado teléfono.

El impacto de la oferta relámpago del iPhone 17 radicó en que el precio bajó prácticamente a la mitad del habitual, fenómeno que desató euforia y llevó a cientos de personas a participar. A lo largo del año, los shoppings organizan dos eventos con altos descuentos. Estos encuentros convocan a miles de personas que permanecen pendientes de la sirena, el sonido que marca la llegada de precios únicos en tecnología.

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Estrategia de marketing y dinámica del evento

La dinámica implementada incluyó la utilización de alarmas sonoras y anuncios en tiempo real para avisar a los clientes sobre qué producto, a qué precio y en qué punto exacto estarían disponibles los equipos en oferta.

Multitudes acudieron a los shoppings de Ciudad del Este buscando adquirir teléfonos iPhone 17 por USD 349 durante la oferta relámpago
Multitudes acudieron a los shoppings de Ciudad del Este buscando adquirir teléfonos iPhone 17 por USD 349 durante la oferta relámpago

Según precisó la periodista Luciana Rubinska en Infobae en Vivo, “la gente escucha una sirena, le avisan que viene un descuento y va corriendo a ese lugar, ese pallet donde están las cajas, en este caso con algunos iPhone 17”. La misma periodista destacó que no se trató de una excepción: “No solamente pasa con los teléfonos, también ocurre con los televisores. Y me contaban que hay dos eventos en el año que lo que hace que se fortalezcan las ventas”.

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Durante estos eventos, la cantidad de productos en promoción resulta limitada, lo que genera tensión y competencia entre los interesados. Algunas personas se vieron envueltas en forcejeos y empujones, en un intento por asegurarse uno de los equipos.

Precios, productos y percepción sobre la autenticidad

El iPhone 17 no fue el único producto que atrajo multitudes. También hubo laptops a USD 79 y televisores inteligentes de 49″ a USD 49. Estos valores, inusualmente bajos para el mercado regional, sirvieron como elemento central de la campaña de promoción, atrayendo tanto a compradores locales como a visitantes de países vecinos.

Esta clase de promociones, inspiradas en jornadas de descuentos masivos como el Black Friday, logran captar la atención masiva y convierten la compra en un fenómeno social y mediático, donde la búsqueda del mejor precio se traduce en competencias físicas dentro de los centros comerciales.

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