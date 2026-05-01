Kylie Jenner enfrenta una segunda demanda de exempleada por acoso y discriminación

Juana Delgado Soto demanda a Kylie Jenner por acoso, discriminación racial y falta de pago de salarios ante tribunal de Los Ángeles (REUTERS/Andrew Kelly)

Una segunda exempleada demandó a Kylie Jenner ante el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles por presunto acoso, discriminación racial y falta de pago de salarios, en un caso que acumula 20 cargos contra la empresaria y figura televisiva.

La demanda se suma a otra presentada apenas días antes por una situación similar, lo que agrava el panorama legal de la empresaria y modelo.

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La demandante, Juana Delgado Soto, presentó la acción judicial el miércoles en Los Ángeles. Según informó TMZ, los cargos incluyen acoso, discriminación por raza, falta de pago de salarios y omisión en la prevención o corrección del acoso.

Soto afirma haber comenzado a trabajar para Jenner en mayo de 2019 y señala que desde el inicio no se le otorgaron los descansos para comida y descanso correspondientes.

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De acuerdo con la demanda, los problemas más graves comenzaron en 2023, cuando una supervisora identificada como Itzel Sibrian comenzó a burlarse de su acento extranjero y de su estatus migratorio.

El caso eleva a 20 los cargos legales acumulados contra Jenner por presuntas irregularidades laborales (REUTERS/Andrew Kelly)

Según los documentos judiciales recogidos por TMZ, Sibrian fue trasladada temporalmente a otro puesto tras las quejas de Soto, pero luego fue restituida en su cargo y, según la denunciante, comenzó a tomar represalias: le redujo el salario por hora, le asignó tareas poco razonables y modificó su horario sin justificación.

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La demanda describe además un episodio puntual en el que Sibrian habría amenazado a Soto con despedirla por no quedarse a trabajar hasta tarde el día de su cumpleaños. De acuerdo a la información recogida por TMZ, Sibrian le dijo: “A nadie le importa tu cumpleaños, Kylie tiene una cena”.

Ante la falta de respuesta de sus superiores directos, Soto decidió escribir una carta extensa dirigida a Jenner y la colocó sobre su cama de masajes, detallando el acoso y las represalias que decía estar sufriendo.

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La iniciativa, sin embargo, tuvo el efecto contrario al buscado. Según la demanda, Soto fue amenazada con ser despedida y se le ordenó que no volviera a contactar a Jenner.

Los documentos judiciales precisan que le comunicaron que ya no tenía permitido “mirar a Kylie“, “sonreírle a Kylie” y que, si la veía, debía “desaparecer”. Jenner no es acusada directamente de ninguna conducta de acoso en la demanda.

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La denuncia señala que Vásquez sufrió ataques verbales y físicos, lo que la llevó a renunciar ante la falta de respuesta a sus reclamos (Instagram/@kyliejenner)

TMZ intentó obtener una declaración de la representante de Kylie Jenner, pero hasta el momento de la publicación no había recibido respuesta.

Este caso se produce una semana después de que otra exempleada doméstica, Angélica Vásquez, de origen salvadoreño, presentara una demanda separada contra Jenner por discriminación laboral.

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Según documentos legales citados por TMZ, Vásquez comenzó a trabajar el 10 de septiembre de 2024 en la residencia de Jenner en Beverly Hills y fue trasladada poco después a otra propiedad en Hidden Hills.

Allí, según su denuncia, fue sometida a “acoso severo y constante” por parte de supervisoras identificadas como Elsi y Patsy, quienes la habrían humillado frente a sus compañeros por su raza, su origen nacional y sus creencias religiosas.

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Vásquez, quien se identifica como católica, afirma haber escuchado frases como “los católicos son personas horribles” y señala que en una ocasión una supervisora le arrojó ganchos de ropa durante una reprimenda. Renunció en agosto de 2025, alegando que sus quejas nunca fueron atendidas.

A pesar de enfrentar múltiples cargos legales, Kylie Jenner mantiene alta visibilidad en eventos públicos y redes sociales, sin pronunciarse sobre los casos (Instagram)

En el caso de Angélica Vásquez, fuentes cercanas al entorno de Kylie Jenner ofrecieron a TMZ una versión distinta: según esos informantes, la exempleada era una trabajadora de nivel inicial con problemas de asistencia y otras dificultades relacionadas con su desempeño. Jenner tampoco se ha pronunciado públicamente sobre esa demanda.

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Ambos casos se tramitan en Los Ángeles y podrían avanzar en las próximas semanas.

La situación legal de la socialité contrasta con su visible presencia pública reciente: la empresaria participó en los dos fines de semana del festival Coachella, donde compartió imágenes en redes sociales luciendo prendas de su marca Khy.