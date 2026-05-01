Murió el actor coreano Park Dong-bin: lo encontraron en el restaurante que planeaba inaugurar

Park Dong-bin era considerado un rostro habitual en dramas coreanos de distintas épocas.(Créditos: Naver)

Park Dong-bin, actor surcoreano popular en cine y televisión, falleció el miércoles 29 de abril de 2026 a los 56 años. Según reportaron medios locales, el intérprete fue hallado sin vida en un restaurante que estaba preparando para inaugurar en la ciudad de Pyeongtaek, en la provincia de Gyeonggi.

Los informes indican que el cuerpo de Park fue descubierto alrededor de las 4:25 p.m. (hora local) por una persona cercana que colaboraba con él en el nuevo negocio, ubicado en el área de Jangan-dong. Las autoridades acudieron al lugar tras el hallazgo.

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Las primeras diligencias policiales no detectaron indicios de violencia ni señales de ingreso forzado en el establecimiento, de acuerdo con fuentes citadas por The Korea Times. No obstante, las autoridades confirmaron que se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento.

El hecho de que Park estuviera entusiasmado con su emprendimiento gastronómico hasta días recientes ha incrementado la conmoción entre colegas y seguidores.

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El actor fue encontrado sin vida en el mismo local donde preparaba su incursión en la gastronomía.(Créditos: Naver)

El funeral de Park Dong-bin se llevó a cabo la mañana del viernes 1 de mayo en la funeraria Domin, ubicada en Anseong. Según reportes de la prensa local y la plataforma Daum, la ceremonia comenzó a las 8:30 a.m. y contó con la participación de familiares, amigos y numerosos colegas de la industria del entretenimiento.

El ambiente fue descrito como profundamente sombrío. Testigos señalaron que varios asistentes se conmovieron al ingresar al velatorio, impactados por la repentina pérdida. Entre ellos destacó el actor Ahn Jae-mo, cercano al fallecido, quien permaneció en el lugar durante toda la vigilia, visiblemente afectado.

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Park Dong-bin estaba casado con la actriz Lee Sang-yi desde febrero de 2020, tras haberse conocido en el rodaje del drama Enemies from the Past.

La pareja tenía una hija pequeña, Ji-yoo, nacida en 2023, quien ha enfrentado problemas de salud desde su nacimiento debido a una cardiopatía congénita. Según reportes, la menor se encuentra actualmente al cuidado de sus abuelos maternos.

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Según la prensa, la esposa de Park Dong-bin no pudo evitar romper en llanto al momento en que el féretro ingresó en el coche fúnebre. “No puede irse así. Nuestra hija solo tiene 3 años, ¿qué será de nosotros?”, se le oyó decir con angustia.

La esposa del actor protagonizó una escena desgarradora al despedirse frente al coche fúnebre.(Créditos: Naver/Studio Wonkyu)

Tras la ceremonia, los restos de Park fueron trasladados al Yongin Forest of Peace y posteriormente al Woosung Memorial Park, donde recibieron sepultura.

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En qué k-dramas aparece Park Dong-bin

Park Jong-moon (su nombre real) nació en 1970 y debutó en el cine con la película Shiri (1998), considerada uno de los hitos del cine comercial surcoreano. Otros títulos importantes de su portafolio fueron los filmes Volcano High (2001), How to Keep My Love y The Huntresses.

Su trabajo en televisión le llevó a formar parte de varios dramas populares en roles secundarios. Algunos de esos proyectos fueron: Immortal Admiral Yi Sun-sin, The Great Wives, Rustic Period, Sungkyunkwan Scandal, He Is Psychometric, Reset, Zombie Detective y Café Minamdang.

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Su popularidad creció a nivel global gracias a un meme viral surgido de un drama televisivo. (Créditos: captura de video)

Sin embargo, su fama trascendió fronteras en la era digital gracias a una escena del drama It Was Love (2012-2013), en la que su personaje escupe jugo de naranja tras recibir una noticia impactante. El clip se volvió viral años después, convirtiéndolo en un meme global y otorgándole el apodo de “Juice Guy”.