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El Oscar perdido para el documental “Mr Nobody Against Putin” reapareció tras insólito episodio en el aeropuerto de Nueva York

Pavel Talankin vivió momentos de tensión cuando agentes de seguridad le prohibieron llevar su estatuilla en cabina

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Pavel Talankin, ganador del Óscar al mejor largometraje documental por "Mr. Nobody contra Putin", posa en el Governors Ball tras la gala de los Óscars en la 98ª edición de los Premios de la Academia en Los Ángeles, EEUU
La TSA obliga a Pavel Talankin, codirector de "Mr Nobody Against Putin", a facturar su Oscar en el aeropuerto JFK de Nueva York (REUTERS/Carlos Barria)

La estatuilla del Oscar que agentes de seguridad del aeropuerto JFK de Nueva York obligaron a facturar al codirector del documental Mr Nobody Against Putin fue localizada en Frankfurt, informó la aerolínea Lufthansa, poniendo fin a una jornada de confusión que generó críticas contra las autoridades de seguridad estadounidenses.

La aerolínea alemana confirmó a la BBC que el trofeo “fue localizado y se encuentra bajo nuestro cuidado en Frankfurt”, y que estaba coordinando su devolución al realizador Pavel Talankin “lo antes posible”.

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“Lamentamos sinceramente los inconvenientes ocasionados y nos hemos disculpado con el propietario. El manejo cuidadoso y seguro de los objetos de nuestros pasajeros es de la mayor importancia para nosotros. Hay una revisión interna de las circunstancias en curso”, agregó un representante de la compañía.

El incidente se produjo el miércoles cuando Talankin intentó abordar un vuelo de Lufthansa con destino a Alemania con la estatuilla en su equipaje de mano.

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Agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) lo detuvieron en la terminal 1 del JFK y le informaron que el trofeo, que pesa 3,8 kilogramos y mide 34 centímetros de altura, representaba un riesgo para la seguridad y no podía viajar en cabina.

El incidente con la estatuilla del Oscar genera críticas a las autoridades de seguridad estadounidenses por considerar el trofeo un riesgo para la seguridad aeroportuaria (REUTERS/Mike Blake)
El incidente con la estatuilla del Oscar genera críticas a las autoridades de seguridad estadounidenses por considerar el trofeo un riesgo para la seguridad aeroportuaria (REUTERS/Mike Blake)

“Es completamente desconcertante que consideren un Oscar un arma”, declaró Talankin al medio especializado Deadline tras aterrizar en Frankfurt sin la estatuilla.

El realizador señaló que había viajado con el trofeo en numerosos vuelos de distintas aerolíneas sin haber tenido inconveniente alguno.

Según Talankin, un agente de Lufthansa llegó a ofrecer acompañarlo hasta la puerta de embarque y mantener la estatuilla bajo su custodia durante el vuelo, pero el agente de la TSA rechazó cualquier acuerdo.

Sin una maleta rígida para trasladarla, el cineasta aceptó una caja de cartón que le ofreció la aerolínea. Personal de Lufthansa envolvió el Oscar en plástico de burbujas, lo etiquetó y lo envió a bodega. El trofeo nunca llegó a Frankfurt.

“Me llama esta mañana desde Frankfurt diciendo que Lufthansa no lo tiene. Lo perdieron”, relató Robin Hessman, productora ejecutiva del documental y traductora de Talankin, quien no habla inglés con fluidez.

Pavel Talankin ya había viajado con su Oscar y su Bafta en otras ocasiones sin inconvenientes con distintas aerolíneas y en vuelos nacionales e internacionales (REUTERS REUTERS/Mario Anzuoni)
Pavel Talankin ya había viajado con su Oscar y su Bafta en otras ocasiones sin inconvenientes con distintas aerolíneas y en vuelos nacionales e internacionales (REUTERS REUTERS/Mario Anzuoni)

Hessman señaló también a la BBC que estuvo en altavoz con Talankin y la TSA para asistirlo durante el incidente, y afirmó que el realizador había viajado previamente con su Oscar y su Bafta —ambos obtenidos este año— en vuelos nacionales e internacionales sin ningún problema. “Esto no le habría pasado a Leonardo DiCaprio”, sostuvo.

El codirector David Borenstein publicó en Instagram fotografías de la improvisada caja de envío y el comprobante de equipaje perdido de la aerolínea.

“He buscado y no puedo encontrar ningún otro caso en que alguien haya sido obligado a facturar un Oscar”, escribió, cuestionando además si Talankin habría recibido el mismo trato de ser un actor famoso o un hablante nativo de inglés.

Una vez confirmado el hallazgo, Borenstein dijo a la BBC que estaba aliviado tras el “gran revuelo”.

Mr Nobody Against Putin es un documental que Pavel Talankin filmó durante dos años mientras trabajaba como videógrafo en una escuela de la región rusa de Chelyabinsk, registrando cómo los estudiantes eran expuestos a mensajes a favor de la guerra del presidente Vladímir Putin en Ucrania.

Mr Nobody Against Putin
El documental "Mr Nobody Against Putin" fue filmado durante dos años y está prohibido en Rusia por considerarse que promueve el extremismo y el terrorismo (Madman Films)

El realizador de 35 años huyó de Rusia en 2024 y vive actualmente en el exilio en Europa. Un tribunal ruso prohibió posteriormente el filme en tres plataformas de streaming, alegando que “promueve el extremismo y el terrorismo”.

Al recoger el galardón en la ceremonia de marzo, Borenstein afirmó que el documental trata sobre cómo “se pierde un país a través de incontables y pequeños actos de complicidad”.

Por su parte, Talankin pidió el fin de “todas estas guerras” en nombre de “nuestro futuro y de todos nuestros hijos”.

La TSA no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios enviadas por distintos medios.

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