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Yellowstone lleva 70.000 años dormido, pero podría acabar con la civilización: cuándo podría despertar

Una supererupción de esta magnitud barrería partes de Montana, Wyoming e Idaho y provocaría consecuencias globales comparables al Monte Tambora de 1815, el mayor evento volcánico registrado en la historia humana

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Científicos en un centro de control monitorean el volcán Yellowstone con pantallas mostrando datos; un volcán antropomorfo dormido aparece al fondo
El supervolcán de Yellowstone representa una de las mayores amenazas geológicas; aunque la probabilidad de una supererupción es extremadamente baja durante la vida humana, expertos exploran las consecuencias que tendría este fenómeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El eventual despertar del volcán de Yellowstone representa una de las mayores amenazas geológicas conocidas, aunque la probabilidad de que una supererupción ocurra durante la vida humana es prácticamente nula, informó la revista de divulgación científica Popular Science. Este sistema, situado bajo el Parque Nacional Yellowstone, abarca una vasta caldera volcánica con reservorios de magma que impulsan géiseres y fuentes termales, y cuya potencial explosividad podría modificar el planeta por años.

Si el supervolcán entrara en erupción, amplias zonas del oeste de Estados Unidos quedarían devastadas por flujos piroclásticos y ceniza volcánica. El impacto se extendería a la atmósfera global, limitando la luz solar y provocando un periodo frío de cinco a diez años, con graves consecuencias para los cultivos, el abastecimiento de agua y las infraestructuras esenciales, según los modelos del observatorio.

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No obstante, Michael Poland, científico responsable del Yellowstone Volcano Observatory, enfatizó que, aunque existe una cámara magmática bajo la caldera, “sabemos que está principalmente sólida, por lo que no es capaz de originar una gran erupción”. La última emisión de lava significativa ocurrió hace aproximadamente 70.000 años y, según los estudios actuales, la próxima gran erupción podría tardar miles o incluso millones de años.

Infografía del supervolcán de Yellowstone mostrando magma subterráneo, volcán en erupción, géiseres, mapa de superficie deformada e iconos de impacto global y servicios.
Esta infografía ilustra el supervolcán de Yellowstone, su vigilancia, características geológicas, así como los riesgos y potenciales consecuencias de una supererupción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El “supervolcán” de Yellowstone

El término “supervolcán” designa sistemas que han expulsado más de 1.000 kilómetros cúbicos de magma en una sola explosión. Poland advirtió, sin embargo, que Yellowstone rara vez ha experimentado supererupciones: el fenómeno más frecuente es el flujo lento de lava, que puede modificar el paisaje durante años con escaso impacto fuera del parque.

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El Yellowstone Volcano Observatory —conformado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el Servicio de Parques Nacionales y diversas universidades— mantiene vigilancia permanente sobre la actividad sísmica y la liberación térmica mediante una red de estaciones especializadas. El científico responsable indicó que “si hubiera indicios de una gran erupción, lo advertirían con semanas o meses de anticipación”.

La caldera ya generó una deformación en la superficie terrestre equivalente a 279 campos de fútbol, resultado directo del movimiento del magma, indicó la revista. Los expertos señalaron que eventos menores —como explosiones hidrotermales causadas por géiseres— son mucho más probables y presentan riesgos limitados fuera del parque.

Eventos volcánicos menores, como explosiones hidrotermales y deformación de la superficie, son más probables y presentan riesgos localizados dentro del parque de Yellowstone REUTERS/Nuri Vallbona
Eventos volcánicos menores, como explosiones hidrotermales y deformación de la superficie, son más probables y presentan riesgos localizados dentro del parque de Yellowstone REUTERS/Nuri Vallbona

Los efectos globales de una supererupción

A pesar de la escasa probabilidad de una supererupción, los investigadores destacaron el impacto devastador que tendría un evento de este tipo. El flujo de magma rompería la corteza terrestre y liberaría columnas de ceniza y gases volcánicos capaces de “barrer con partes de Montana, Wyoming e Idaho”. Los modelos del observatorio calcularon que una explosión de este calibre depositaría “miles de pies de ceniza” en el área inmediata y alcanzaría comunidades tan distantes como Albuquerque, en Nuevo México.

El análisis de los efectos atmosféricos se apoya en la comparación con la erupción del Monte Tambora en 1815, en la actual Indonesia. Considerado el mayor evento volcánico registrado en la historia humana, causó el llamado “Año sin verano”: una drástica caída de temperaturas derivó en hambrunas y epidemias globales.

De acuerdo con Poland, una supererupción de Yellowstone podría arrojar “al menos unos milímetros de ceniza” sobre gran parte de Estados Unidos y Canadá, con daños extensos a “la agricultura, el abastecimiento de agua y las redes eléctricas”.

Pintura de acuarela de una erupción volcánica masiva con columnas de ceniza, lava incandescente fluyendo por montañas, cielos oscuros y relámpagos
Un estallido comparable al de Tambora en Yellowstone provocaría una fuerte reducción de la luz solar, daños en la agricultura y afectaciones extensas en Estados Unidos y Canadá (Imagen Ilustrativa Infobae)

El científico especificó que, aunque “mucha gente moriría, no acabaría con la humanidad”. No existen pruebas de una extinción masiva causada por una erupción explosiva en la historia terrestre. Los científicos sostienen que los efectos pueden perdurar hasta una década, pero el planeta y las sociedades lograrían recuperarse.

Vigilancia permanente y perspectiva de riesgo

El Parque Nacional Yellowstone abarca casi 9.100 kilómetros cuadrados y recibe unos cinco millones de visitantes anuales. La vigilancia constante de su actividad volcánica permite la detección temprana de cualquier anomalía. Hasta el momento, la comunidad científica descarta la posibilidad de una supererupción a corto plazo, aunque mantiene observación rigurosa sobre el comportamiento del sistema.

Los riesgos reales para la población cercana se centran, por ahora, en fenómenos hidrotermales y sísmicos de menor escala. Los especialistas consideran que la amenaza de un evento de magnitud planetaria permanece, por el futuro previsible, en estado latente.

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