Sigue la tensión fronteriza entre Pakistán y Afganistán: el alcance regional de una escalada persistente

Varias personas permanecen de pie sobre los escombros de un edificio dañado que, según los residentes locales, resultó dañado por un bombardeo transfronterizo de Afganistán, en Chaman, provincia de Baluchistán, Pakistán, el 28 de abril de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. (REUTERS)

Tropas de Pakistán destruyeron este miércoles varios puestos de los talibanes afganos en una zona remota del suroeste. Autoridades paquistaníes describieron la operación como una reacción a una “agresión no provocada”, en medio de una escalada de incidentes en la frontera.

Según dos funcionarios de seguridad, también se llevaron a cabo ataques contra refugios de talibanes paquistaníes cerca de la localidad de Chaman, en la provincia de Baluchistán. Las fuentes, que solicitaron anonimato, informaron que un mortero disparado desde Afganistán alcanzó una vivienda y causó la muerte de un civil, además de dejar dos heridos.

PUBLICIDAD

El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, afirmó que las fuerzas paquistaníes habían dado una “respuesta adecuada” y que lograron frustrar las acciones de los milicianos tras los incidentes registrados en la frontera.

Autoridades afganas del gobierno talibán comunicaron que morteros y misiles lanzados desde Pakistán alcanzaron una universidad y varias viviendas en el noreste de Afganistán, con un saldo de siete muertos y al menos 85 heridos. Entre los heridos figuran estudiantes y un profesor de la Universidad de Kunar, y el Ministerio de Educación Superior de Afganistán informó que los edificios y los alrededores del campus sufrieron daños importantes.

PUBLICIDAD

Testigos afganos presentes en Asadabad narraron escenas de pánico y el traslado de civiles heridos a hospitales, mientras se escuchaban explosiones en el campus universitario.

Tropas de Pakistán destruyen puestos de los talibanes afganos en respuesta a incidentes fronterizos. (EP)

El Ministerio de Información de Pakistán negó haber atacado la universidad y las zonas residenciales, calificando los informes como falsos. No obstante, representantes del gobierno talibán condenaron los ataques, calificándolos como “crímenes de guerra graves e inexcusables” y señalaron que muchos de los heridos eran estudiantes universitarios.

PUBLICIDAD

A principios de abril, funcionarios afganos y paquistaníes se reunieron en el oeste de China y, según el régimen chino, acordaron no intensificar su conflicto y “explorar una solución integral” tras la mediación de Beijing.

En los últimos meses, se han registrado enfrentamientos y bombardeos a lo largo de la frontera entre ambos países, con víctimas civiles y daños en infraestructura. Pakistán acusa a Afganistán de dar refugio a milicianos que llevan a cabo ataques dentro de su territorio, especialmente los talibanes paquistaníes conocidos como Tehrik-e-Talibán-Pakistán (TTP). Este grupo es independiente, pero aliado de los talibanes afganos, que tomaron el control de Afganistán en 2021 tras la retirada de tropas lideradas por Estados Unidos. Kabul niega la acusación.

PUBLICIDAD

(Con información de AP y BBC)