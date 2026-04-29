De un hotel en Londres a los escenarios del mundo: la impactante exposición inmersiva de una casa de lujo en Milán

La exposición Gucci Memoria en Milán recorre los hitos fundamentales de la emblemática casa de moda italiana.

La exposición Gucci Memoria en Milán transforma la trayectoria de la reconocida casa italiana en una experiencia inmersiva que recorre sus momentos clave, desde sus inicios hasta su proyección mundial. La muestra, organizada durante el Fuorisalone 2026, resalta su huella en la moda y la cultura global, según destaca AD Magazine.

La exposición “Gucci Memoria” en Milán presenta un recorrido inmersivo por los hitos principales de la historia de Gucci, desde los primeros pasos de su fundador Guccio Gucci hasta la etapa contemporánea.

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El legado de Guccio Gucci y la evolución de la firma se reflejan en cada detalle de la muestra.

Relevante por su enfoque cronológico, la muestra ilustra cómo la creatividad, los cambios familiares y la adaptación a nuevas tendencias han convertido a Gucci en una referencia central de la moda y el diseño internacional.

El relato de la exposición comienza en Londres, donde Guccio Gucci, fundador de la firma, se inspiró en la elegancia de los accesorios en el hotel Savoy. Esta experiencia impulsó la apertura del primer taller artesanal en Florencia, donde los artesanos y la ciudad italiana contribuyeron al desarrollo de una nueva identidad de marca, tal como señala el medio citado.

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Del taller florentino al lujo global de la Casa Gucci

La influencia del hotel Savoy de Londres marcó el inicio de la visión de Guccio Gucci sobre el lujo.

Desde ese origen íntimo, Gucci evolucionó hasta convertirse en símbolo internacional del lujo, con la adopción de sus productos por la élite y las estrellas de Hollywood. En los años 60, el lanzamiento del bolso Jackie 1961 y la incursión en la alta confección lista para usar marcaron hitos clave que consolidaron el lenguaje visual y el escudo de la firma.

La marca pronto se posicionó como emblema del lujo contemporáneo. Multiplicó su presencia en escenarios internacionales y afianzó colecciones icónicas que reflejaban el estilo de vida de la “jet set”. Durante este periodo, la artesanía y la innovación participaron de manera constante, alimentando la reputación global de Gucci.

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Evolución creativa y familiar de Gucci

El Fuorisalone 2026 sirve de escenario para una experiencia inmersiva que celebra la innovación y la artesanía de Gucci.

Con el paso del tiempo, la exposición destaca que las tensiones familiares y las luchas entre herederos han sido una constante en la historia de la casa.

El contexto interno cambió con la llegada de nuevas direcciones, en particular, el liderazgo de Maurizio Gucci y la incorporación de Dawn Mello como directora creativa, quienes sentaron las bases de una etapa de transición. Esta fase marcó la creación de piezas emblemáticas, como el bolso Bamboo de 1947, ejemplo de la combinación entre tradición e innovación.

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Las tensiones familiares y los cambios de dirección han definido las distintas etapas creativas de la marca.

Tal como recoge AD Magazine, “a medida que la Casa crece, también lo hacen sus tensiones internas”. Este aspecto fue determinante en la transformación de la firma y en los cambios estructurales de sus diferentes etapas.

Reinventar la marca: de Tom Ford a Demna

Las sucesivas direcciones introdujeron nuevas etapas de experimentación creativa. El trabajo de Tom Ford al frente de la marca supuso un punto de inflexión, redefiniendo el glamour y resaltando la proyección internacional de Gucci. Con Frida Giannini, la revisión del archivo histórico y el rescate del motivo Flora aportaron una sensibilidad más contenida.

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La colección La Famiglia representa la síntesis de las identidades y valores que conforman el universo Gucci.

La etapa de Alessandro Michele se caracterizó por la mezcla de referencias culturales y la formulación de una identidad simbólica plural. Más tarde, Sabato De Sarno imprimió una estética más suave a través del color Rosso Ancora, que marcó la transición y renovó el vínculo con las colecciones inspiradas en el jardín. En la actualidad, la dirección de Demna representa la continuidad y una apertura hacia escenarios creativos contemporáneos.

La identidad contemporánea de Gucci

Como síntesis del legado, “Gucci Memoria” resalta la colección La Famiglia, un conjunto coral que refleja las distintas identidades de la marca y su capacidad de reinventarse. Esta visión colectiva —la Famiglia— subraya los valores compartidos por la casa florentina.

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El estudio creativo de Florencia mantiene viva la herencia artesanal y la proyección internacional de Gucci.

El recorrido culmina en el estudio creativo de Florencia, dirigido hoy por Demna y su equipo. Este espacio refleja la vitalidad de una casa que, tras más de un siglo de existencia, continúa inspirando y renovando la herencia artesanal italiana, como concluye el medio.