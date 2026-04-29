Mundo

De un hotel en Londres a los escenarios del mundo: la impactante exposición inmersiva de una casa de lujo en Milán

La muestra recorre más de un siglo de historia de una imponente marca italiana, desde el taller artesanal de Florencia hasta la etapa de Demna, donde piezas icónicas marcan un recorrido único hasta la actualidad

Guardar
Arcos de piedra sobre un patio con jardín de rosas rojas y flores blancas/rosas, y una fuente. Detrás, un mural colorido con figuras y motivos florales
La exposición Gucci Memoria en Milán recorre los hitos fundamentales de la emblemática casa de moda italiana.

La exposición Gucci Memoria en Milán transforma la trayectoria de la reconocida casa italiana en una experiencia inmersiva que recorre sus momentos clave, desde sus inicios hasta su proyección mundial. La muestra, organizada durante el Fuorisalone 2026, resalta su huella en la moda y la cultura global, según destaca AD Magazine.

La exposición “Gucci Memoria” en Milán presenta un recorrido inmersivo por los hitos principales de la historia de Gucci, desde los primeros pasos de su fundador Guccio Gucci hasta la etapa contemporánea.

PUBLICIDAD

Vista elevada de un patio interior con un claustro de arcos, edificios antiguos con techos de tejas y un jardín con flores blancas y rojas, y una fuente
El legado de Guccio Gucci y la evolución de la firma se reflejan en cada detalle de la muestra.

Relevante por su enfoque cronológico, la muestra ilustra cómo la creatividad, los cambios familiares y la adaptación a nuevas tendencias han convertido a Gucci en una referencia central de la moda y el diseño internacional.

El relato de la exposición comienza en Londres, donde Guccio Gucci, fundador de la firma, se inspiró en la elegancia de los accesorios en el hotel Savoy. Esta experiencia impulsó la apertura del primer taller artesanal en Florencia, donde los artesanos y la ciudad italiana contribuyeron al desarrollo de una nueva identidad de marca, tal como señala el medio citado.

PUBLICIDAD

Del taller florentino al lujo global de la Casa Gucci

Un tapiz largo que muestra un paisaje campestre con rosales, cipreses, y siete figuras, incluyendo un caballero con armadura y hombres en traje moderno
La influencia del hotel Savoy de Londres marcó el inicio de la visión de Guccio Gucci sobre el lujo.

Desde ese origen íntimo, Gucci evolucionó hasta convertirse en símbolo internacional del lujo, con la adopción de sus productos por la élite y las estrellas de Hollywood. En los años 60, el lanzamiento del bolso Jackie 1961 y la incursión en la alta confección lista para usar marcaron hitos clave que consolidaron el lenguaje visual y el escudo de la firma.

La marca pronto se posicionó como emblema del lujo contemporáneo. Multiplicó su presencia en escenarios internacionales y afianzó colecciones icónicas que reflejaban el estilo de vida de la “jet set”. Durante este periodo, la artesanía y la innovación participaron de manera constante, alimentando la reputación global de Gucci.

Evolución creativa y familiar de Gucci

Gran tapiz que muestra a una mujer rubia en ropa moderna sobre un pedestal, rodeada por seis mujeres en túnicas oscuras, en un campo florido con árboles a los lados
El Fuorisalone 2026 sirve de escenario para una experiencia inmersiva que celebra la innovación y la artesanía de Gucci.

Con el paso del tiempo, la exposición destaca que las tensiones familiares y las luchas entre herederos han sido una constante en la historia de la casa.

El contexto interno cambió con la llegada de nuevas direcciones, en particular, el liderazgo de Maurizio Gucci y la incorporación de Dawn Mello como directora creativa, quienes sentaron las bases de una etapa de transición. Esta fase marcó la creación de piezas emblemáticas, como el bolso Bamboo de 1947, ejemplo de la combinación entre tradición e innovación.

Tapiz intrincado que muestra a un botones uniformado junto a maletas y una mujer con cabello largo ofreciéndole una granada bajo un árbol de manzanas
Las tensiones familiares y los cambios de dirección han definido las distintas etapas creativas de la marca.

Tal como recoge AD Magazine, “a medida que la Casa crece, también lo hacen sus tensiones internas”. Este aspecto fue determinante en la transformación de la firma y en los cambios estructurales de sus diferentes etapas.

Reinventar la marca: de Tom Ford a Demna

Las sucesivas direcciones introdujeron nuevas etapas de experimentación creativa. El trabajo de Tom Ford al frente de la marca supuso un punto de inflexión, redefiniendo el glamour y resaltando la proyección internacional de Gucci. Con Frida Giannini, la revisión del archivo histórico y el rescate del motivo Flora aportaron una sensibilidad más contenida.

Tapiz con figuras: hombres en traje, un caballero con armadura dorada y una mujer de blanco, en un jardín con rosas rojas y paisaje campestre
La colección La Famiglia representa la síntesis de las identidades y valores que conforman el universo Gucci.

La etapa de Alessandro Michele se caracterizó por la mezcla de referencias culturales y la formulación de una identidad simbólica plural. Más tarde, Sabato De Sarno imprimió una estética más suave a través del color Rosso Ancora, que marcó la transición y renovó el vínculo con las colecciones inspiradas en el jardín. En la actualidad, la dirección de Demna representa la continuidad y una apertura hacia escenarios creativos contemporáneos.

La identidad contemporánea de Gucci

Como síntesis del legado, “Gucci Memoria” resalta la colección La Famiglia, un conjunto coral que refleja las distintas identidades de la marca y su capacidad de reinventarse. Esta visión colectiva —la Famiglia— subraya los valores compartidos por la casa florentina.

Tapiz rectangular con cinco figuras en pedestales frente a ruinas clásicas y paisaje. Los personajes visten ropa variada, de estilo antiguo y moderno
El estudio creativo de Florencia mantiene viva la herencia artesanal y la proyección internacional de Gucci.

El recorrido culmina en el estudio creativo de Florencia, dirigido hoy por Demna y su equipo. Este espacio refleja la vitalidad de una casa que, tras más de un siglo de existencia, continúa inspirando y renovando la herencia artesanal italiana, como concluye el medio.

Temas Relacionados

GucciMilánIndustria de la ModaDiseño ItalianoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Yellowstone lleva 70.000 años dormido, pero podría acabar con la civilización: cuándo podría despertar

Una supererupción de esta magnitud barrería partes de Montana, Wyoming e Idaho y provocaría consecuencias globales comparables al Monte Tambora de 1815, el mayor evento volcánico registrado en la historia humana

Yellowstone lleva 70.000 años dormido, pero podría acabar con la civilización: cuándo podría despertar

Sigue la tensión fronteriza entre Pakistán y Afganistán: el alcance regional de una escalada persistente

La reciente serie de enfrentamientos y ataques transfronterizos evidencia la fragilidad de los acuerdos y la volatilidad en la relación entre dos Estados clave para la estabilidad del sur de Asia

Sigue la tensión fronteriza entre Pakistán y Afganistán: el alcance regional de una escalada persistente

Quién es el activista panafricanista acusado de incitar a la rebelión en Benín, detenido en Sudáfrica y señalado por sus vínculos prorrusos

El opositor fue arrestado junto a su hijo y un activista sudafricano de extrema derecha en un centro comercial de Pretoria, durante un operativo encubierto. El grupo planeaba cruzar ilegalmente a Zimbabue para luego viajar a Europa

Quién es el activista panafricanista acusado de incitar a la rebelión en Benín, detenido en Sudáfrica y señalado por sus vínculos prorrusos

Estados Unidos aseguró que el bloqueo a los puertos iraníes ya representó una pérdida de USD 6.000 millones para el régimen

La retención de buques cisterna ha dejado a Irán sin acceso a millones de barriles y miles de millones de dólares, mientras autoridades norteamericanas resaltan la eficacia de las operaciones realizadas en el golfo Pérsico

Estados Unidos aseguró que el bloqueo a los puertos iraníes ya representó una pérdida de USD 6.000 millones para el régimen

La ONU denunció 21 ejecuciones y más de 4.000 detenidos en Irán desde el inicio de la guerra

El alto comisionado de derechos humanos, Volker Türk, advirtió que las autoridades iraníes usan cargos de seguridad nacional para reprimir a disidentes, manifestantes y minorías étnicas y religiosas en pleno conflicto bélico

La ONU denunció 21 ejecuciones y más de 4.000 detenidos en Irán desde el inicio de la guerra
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pensión IMSS 2026: así puedes acceder a un incremento si tu familia depende de ti

Pensión IMSS 2026: así puedes acceder a un incremento si tu familia depende de ti

Asocapitales alertó por resultados de la Paz Total en las principales ciudades del país: reveló preocupante deterioro en la seguridad

Petro volvió a ‘rajarse’ en aprobación de su Gobierno, según Atlas-Intel: a 100 días de su despedida, casi 6 de cada 10 rechazan su gestión

Tráfico internacional de armas: 133 allanamientos en todo el país contra una megabanda que comerciaba ametralladoras y granadas

El Senado inició el debate sobre cambios en salud mental: se invitará a expositores tras el reclamo opositor

INFOBAE AMÉRICA

Yellowstone lleva 70.000 años dormido, pero podría acabar con la civilización: cuándo podría despertar

Yellowstone lleva 70.000 años dormido, pero podría acabar con la civilización: cuándo podría despertar

El Ministerio de Salud intensifica vacunación contra el sarampión en empresas y escuelas de Guatemala

Activista interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Seguridad Pública por operativo en traspaso presidencial de Laura Fernández

Honduras enfrenta alto incumplimiento del salario mínimo: unos 850 mil trabajadores no reciben salario mínimo

¿Un enigma para la ciencia? Por qué las aves urbanas le temen más a las mujeres que a los hombres

ENTRETENIMIENTO

Esta es la vida actual del doctor de Michael Jackson que fue condenado por su muerte

Esta es la vida actual del doctor de Michael Jackson que fue condenado por su muerte

Anne Hathaway besa a Dakota Johnson en el inquietante tráiler de “Verity”, el bestseller de Colleen Hoover que llega al cine

Cara Delevingne anuncia su debut musical: estas son las fechas y ciudades donde se presentará

La historia detrás de “Storm”, el video viral que sorprende por su potencia visual

La dolorosa enfermedad que padece MrBeast desde los 15 años: “Sientes que te apuñalan en el estómago”