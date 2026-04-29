Anne Hathaway besa a Dakota Johnson en el inquietante tráiler de “Verity”, el bestseller de Colleen Hoover que llega al cine

Este tráiler oficial anticipa el estreno del thriller psicológico "Verity La Sombra de un Engaño", la adaptación cinematográfica del libro de Colleen Hoover (Créditos: Sony Pictures)

El primer tráiler oficial de Verity ya está en circulación, y no ha dejado a nadie indiferente. Amazon MGM Studios publicó el adelanto el 27 de abril y en poco tiempo logró encender las redes sociales. La imagen más comentada es, sin duda, el apasionado beso entre Anne Hathaway y Dakota Johnson, que culmina en un mordisco sangriento.

La película es la adaptación cinematográfica de la novela homónima de Colleen Hoover, autopublicada en 2018 y relanzada por Grand Central Publishing en 2021, tras convertirse en un fenómeno editorial. El libro encabezó durante meses la lista de bestsellers de The New York Times y vendió más de un millón de copias solo en 2023.

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La historia sigue a Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), una escritora al borde de la ruina financiera que recibe una oportunidad única en la vida: completar los libros pendientes de la exitosa autora de thrillers Verity Crawford (Anne Hathaway), quien quedó incapacitada tras un misterioso accidente. Jeremy Crawford (Josh Hartnett), marido de Verity, contrata a Lowen como “escritora fantasma” para terminar la saga de su mujer.

Sin embargo, una vez instalada en la lujosa mansión de los Crawford, Lowen descubre un manuscrito incompleto que amenaza con revelar oscuros secretos sobre el pasado de Verity y de su propio marido.

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Dakota Johnson da vida a Lowen Ashleigh, una escritora sin dinero y sin opciones que acepta un trabajo que podría costarle mucho más que su carrera (Sony Pictures)

Atrapada entre su trabajo para Jeremy y una creciente cercanía con él y con el hijo de la pareja, Crew, Lowen deberá determinar si los escritos de Verity son pura ficción... o una perturbadora confesión de una mente peligrosa.

Lo que se ve en el tráiler

El adelanto abre con Lowen caminando en la oscuridad por la mansión hasta llegar al dormitorio de la pareja. Con Verity postrada en cama a pocos metros, Lowen, enfundada en una bata de seda, se sienta en el regazo de Jeremy mientras él mira televisión. Los dos comienzan a besarse, pero cuando Lowen se separa, descubre que ya no es Jeremy quien tiene frente a ella: es Verity, mirándola con frialdad antes de atraparle el rostro y forzar un nuevo beso. Lowen termina con los labios ensangrentados y lanza un grito.

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El tráiler alterna esas escenas con imágenes de la vida de Verity antes y después del accidente que la confinó a una silla de ruedas, intercaladas con secuencias de sexo, noches oscuras y gritos perturbadores. Todo ello acompañado por “Can’t Get You Out of My Head”, el icónico tema de Kylie Minogue.

Hartnett, Hathaway y Johnson forman un triángulo de deseo, mentiras y peligro que promete mantener al espectador en vilo durante toda la película (Sony Pictures)

“Incluso con mi generosa advertencia, vas a seguir tragándote mis palabras”, dice la voz en off de Verity sobre el montaje. “Pero ten en cuenta una cosa: no hay luz a donde vamos. Nos espera la oscuridad”.

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El equipo detrás del proyecto

Anne Hathaway, de 43 años, encarna a la enigmática Verity Crawford. La actriz, conocida por El diablo viste de Prada y El diario de la princesa, anunció su participación en noviembre de 2024. Dakota Johnson, de 36 años, interpreta a Lowen y también figura como productora ejecutiva del proyecto. Josh Hartnett completa el triángulo protagónico como Jeremy Crawford. El reparto suma a Ismael Cruz Córdova y Brady Wagner en roles secundarios.

Detrás de las cámaras, la dirección está a cargo de Michael Showalter, quien ya había trabajado con Hathaway en La idea de ti para Prime Video, y cuya filmografía incluye The Eyes of Tammy Faye (2021) y The Big Sick (2017). El guión fue escrito por Nick Antosca.

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El tráiler alterna entre la vida de Verity y su esposo antes y después del accidente (Sony Pictures)

El rodaje comenzó en febrero de 2025 en Nueva York, donde Hathaway y Hartnett fueron fotografiados corriendo por las calles en ropa semiformal tomados de la mano. Días después, Johnson apareció en el set cubierta de sangre falsa filmando lo que parecía ser una escena del accidente automovilístico central en la trama.

Verity llegará a las salas de cine en Estados Unidos el 2 de octubre de 2026.

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