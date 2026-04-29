El Salvador asegura financiamiento de más de USD 23.7 millones para alumbrado vial LED

Recorridos emblemáticos serán intervenidos mientras el ambicioso préstamo debe sortear el filtro parlamentario. Los detalles y objetivos de un plan que cambia la cara de la infraestructura vial (Foto archivo/ cortesía Ministerio de Obras Públicas y de Transporte)

El gobierno de El Salvador cuenta con la autorización formal para asumir una nueva deuda superior a USD 23,7 millones, destinada a la instalación de luminarias LED modernas en tramos estratégicos de la red vial nacional.

Esta medida fue oficializada en el Diario Oficial publicado el 28 de abril, con aprobación fechada el 17 de abril. El proyecto, bajo la ejecución del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT), respalda la estrategia estatal para reforzar la seguridad y la eficiencia energética en la infraestructura vial, articulando fondos internacionales y recursos locales conforme a la legislación vigente.

PUBLICIDAD

El contrato, identificado como C-06/2025, contempla un monto total de USD 26,428.873,19, de los cuales la contratista otorgará un préstamo en especie por USD 23,785.985,87, según la documentación remitida a la Asamblea Legislativa y citada por el decreto del Diario Oficial.

El gobierno aportará una contrapartida local del 10 %, equivalente a USD 2,642.887,32. El plazo del préstamo es de cuarenta y ocho meses, con pagos semestrales y una tasa fija de 5 % anual sobre el saldo pendiente. Los intereses se devengarán a partir de la certificación de avances del MOPT, conforme a lo estipulado en el contrato.

PUBLICIDAD

El desarrollo de este plan está respaldado por la Ley Especial para la Contratación de Obra Pública y Servicios Esenciales, con Financiamiento Incluido, sancionada en diciembre de 2022.

El decreto señala que la modernización del alumbrado público responde a una política estatal orientada a reducir el consumo energético y mejorar la seguridad en los principales corredores viales. Entre las rutas priorizadas destacan Sacacoyo-Acajutla, Periférico Claudia Lars, Carretera Troncal del Norte (San Salvador-Apopa) y Carretera de Oro (Apopa-San Martín).

PUBLICIDAD

La Asamblea Legislativa evalúa un acuerdo de financiamiento destinado a la instalación de luminarias LED en rutas clave, bajo un contrato que prevé contribuciones del contratista y una aportación local del gobierno (Foto: Boulevard Monseñor Romero, archivo/ referencia)

Por medio de esta autorización, el gobierno de El Salvador pondrá en marcha la contratación para instalar luminarias LED en tramos seleccionados de la red vial, reforzando la seguridad y la eficiencia energética en rutas de alto tráfico. La operación se concreta mediante un mecanismo de financiamiento que integra aportes estatales y privados, enmarcados en un modelo de contratación pública con soporte legal.

Para completar el proceso, el Órgano Ejecutivo —a través del Ministerio de Hacienda— debe formalizar la firma del acuerdo, tras la aprobación de la Asamblea Legislativa. La documentación oficial, conforme al Diario Oficial, puntualiza que el financiamiento comprenderá únicamente el suministro e instalación de las luminarias en los tramos definidos, bajo un régimen de supervisión técnica y económica encabezado por el MOPT.

PUBLICIDAD

La Presidencia de la República inició el trámite, tramitado por el titular de Hacienda, en cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales del país. El ente ejecutor indicó que la selección de la empresa contratista fue fruto de un concurso público, aunque la identidad de la compañía aún no consta en la documentación pública.

La modernización contempla varios de los corredores más transitados de El Salvador, con el objetivo de elevar los estándares de iluminación urbana y racionalizar el gasto energético.

PUBLICIDAD

Según el Diario Oficial, la administración justifica la iniciativa como un esfuerzo por gestionar de forma eficiente los recursos públicos, incorporar financiamiento internacional bajo condiciones favorables y sumar la participación local para potenciar el impacto de la inversión en infraestructura vial.