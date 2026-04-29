Pacto entre el régimen de Nicaragua y Rusia mantiene la presencia rusa en Centroamérica

Militares rusos marchan en columnas durante un ensayo para el desfile militar del Día de la Victoria, que conmemora el aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, en el centro de Moscú, Rusia, el 29 de abril de 2026. REUTERS/Ramil Sitdikov

Rusia ratificó este miércoles un acuerdo de cooperación militar con Nicaragua que mantiene la presencia de Moscú en el país centroamericano, según reportó la agencia de noticias española EFE. El pacto, firmado en septiembre pasado en Moscú por el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, y el jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, establece las bases legales para el despliegue y operación de personal militar ruso en territorio nicaragüense.

De acuerdo con la nota explicativa de la ley rusa, el acuerdo servirá para “determinar los objetivos, direcciones y formas de cooperación militar bilateral” y para “defender los intereses de los ciudadanos de Rusia que cumplen misiones en la jurisdicción de Nicaragua”.

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La alianza prevé la colaboración en áreas como el intercambio de información militar y entrenamiento conjunto de tropas, además de la coordinación en la lucha contra amenazas globales y regionales, como el terrorismo internacional y la piratería marítima. Según detalló EFE, el acuerdo contempla mecanismos de intercambio de experiencias en la lucha contra “ideologías extremistas” y acciones terroristas e incorpora la coordinación de esfuerzos para contrarrestar desafíos a la seguridad y la estabilidad tanto mundial como regional.

Esta institucionalización de la cooperación militar refuerza la relación entre el régimen de Daniel Ortega y de Vladimir Putin, que ya mantenían vínculos estrechos en materia de defensa desde hace más de una década.

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IMAGEN DE ARCHIVO: Managua (NICARAGUA), 11/07/2014.- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (d), recibe a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin (i), en el Aeropuerto internacional de Managua (Nicaragua) el 11 de julio de 2014. Putin expresó en Nicaragua que este país es un socio "muy importante" de Rusia en América Latina y destacó las relaciones diplomáticas entre ambos países, a la vez que anunció que desarrollarán aún más los lazos bilaterales, especialmente en el sector económico. EFE/Cesar Pérez/Presidencia de Nicaragua

La estrecha relación Moscú-Managua

La firma del acuerdo se realizó en un contexto de profundización de la alianza entre el régimen de Daniel Ortega y el Kremlin. El presidente nicaragüense, en el poder desde 2007, gobierna junto a su esposa, Rosario Murillo, y se ha consolidado como el principal socio de Vladímir Putin en Centroamérica, al ser el único país centroamericano que respalda todas las posiciones de Rusia en las principales votaciones de la ONU. La nota de EFE recuerda que Nicaragua es, junto a Corea del Norte y Siria, uno de los pocos países que han reconocido la anexión de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón por parte de Rusia.

El texto legal ratificado por el Senado ruso agrega que la cooperación incluirá “el entrenamiento conjunto de tropas”, lo que habilita la presencia regular de militares rusos en bases nicaragüenses, el desarrollo de ejercicios conjuntos y el establecimiento de canales directos para el intercambio de información sensible.

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Según informó EFE, el acuerdo representa una formalización de las actividades rusas en territorio nicaragüense, que entre 2018 y 2023 han incluido entregas de equipamiento militar y el despliegue de asesores.

La relación militar entre ambos países no es nueva. Según antecedentes recogidos por EFE, Nicaragua ya había reconocido, en años anteriores, la independencia de las regiones separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur, reforzando así su alineamiento diplomático con Moscú debido al objetivo estratégico de buscar apoyos internacionales fuera del eje Occidental.

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Esta tendencia se ha sostenido durante el periodo 2018-2024, a pesar de los cuestionamientos internacionales y las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea contra el régimen en Nicaragua.

Foto archivo. Soldados rusos con uniformes pertenecientes a la II Guerra Munidial ensayan su participación en un desfile en Moscú. EFE/Sergei Chirikov

El papel internacional de Nicaragua

El acuerdo, firmado el 22 de septiembre de 2025, refuerza la percepción de que Nicaragua seguirá siendo una base operativa importante para los intereses militares de Rusia en el hemisferio occidental. Hasta el momento, la administración de Ortega no ha revelado detalles precisos sobre el número de efectivos rusos presentes ni sobre la naturaleza exacta de las operaciones conjuntas planificadas bajo el nuevo marco legal.

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La ratificación del acuerdo por parte del Senado ruso, según subrayó EFE, marca un nuevo capítulo en la cooperación bilateral, en un contexto internacional marcado por la tensión entre Moscú y Washington. El régimen nicaragüense, por su parte, ha mantenido el respaldo público a todas las iniciativas rusas en foros internacionales, consolidando una alianza que trasciende lo militar y abarca la diplomacia y la economía.