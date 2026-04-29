Estados Unidos aseguró que el bloqueo a los puertos iraníes ya representó una pérdida de USD 6.000 millones para el régimen

El comandante Brad Cooper confirmó la intercepción del 42.º buque mercante que intentaba violar el bloqueo naval a Irán impuesto por Estados Unidos.

El almirante Brad Cooper, comandante del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), anunció que las fuerzas estadounidenses desviaron el 42.º buque mercante que intentaba violar el bloqueo naval impuesto a los puertos iraníes, calificando la operación como “altamente efectiva”. Según Cooper, hay actualmente 41 buques cisterna retenidos con 69 millones de barriles de petróleo que el régimen iraní no puede comercializar, lo que representa una pérdida estimada de más de USD 6.000 millones de los que Teherán no puede beneficiarse.

“El bloqueo es altamente efectivo y las fuerzas estadounidenses mantienen su firme compromiso con su cumplimiento total”, aseguró Cooper.

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El presidente Donald Trump respaldó la medida en declaraciones al portal Axios y desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, afirmando que el bloqueo es “más efectivo” que los bombardeos y que hasta el momento ha resultado “infalible”. “Se están asfixiando como un cerdo relleno”, declaró el mandatario, quien advirtió que “la situación va a empeorar para ellos”.

Trump atribuyó al bloqueo naval el deterioro de la economía iraní, que describió como en “serios problemas”, y sostuvo que Irán busca alcanzar un acuerdo para poner fin a la medida. El mandatario se opone a ello para impedir que el país pueda recuperarse y desarrollar un arma nuclear. “Nunca habrá un acuerdo a menos que acepten” no disponer de armamento atómico, subrayó.

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El presidente también hizo referencia al estado de las fuerzas militares iraníes, afirmando que han sido “aniquiladas”: “Toda la Armada está en el fondo del mar. La Fuerza Aérea jamás volverá a volar”, declaró desde el Despacho Oval. Instó al régimen a rendirse como única salida.

El bloqueo naval liderado por CENTCOM ha dejado 41 buques cisterna retenidos con 69 millones de barriles de petróleo iraní sin comercializar.

En paralelo al bloqueo, la Administración Trump mantiene contactos con las autoridades iraníes por vía telefónica en lugar de presencialmente, dado que los encuentros previos se celebraron en Islamabad, capital de Pakistán, lo que implica desplazamientos de 18 horas. “Siempre prefiero hablar cara a cara, lo considero mejor, pero cuando tienes que volar 18 horas cada vez que quieres una reunión... es ridículo”, argumentó el mandatario.

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Trump reconoció que las negociaciones “han avanzado mucho”, aunque advirtió que “la cuestión es si llegarán lo suficientemente lejos”. Según fuentes citadas por medios estadounidenses, la Casa Blanca rechazó una propuesta iraní que contemplaba la reapertura del estrecho de Ormuz como primer paso, antes de abordar el programa nuclear, por considerar que no recoge las preocupaciones de Washington.

Donald Trump calificó el bloqueo naval a Irán como “más efectivo que los bombardeos” y aseguró que hasta ahora ha resultado infalible.

Para ilustrar la capacidad militar estadounidense, Trump aludió a la operación ejecutada en Venezuela a principios de enero, cuando fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque sobre Caracas y sus alrededores que resultó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. “Tienen un gran ejército en Venezuela, pero todo terminó en un día. De hecho, terminó en unos 48 minutos”, afirmó.

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Cooper, por su parte, reafirmó en su comunicado el “firme compromiso” de las fuerzas desplegadas con el “cumplimiento total” del bloqueo, destacando la labor de los militares estadounidenses para impedir la entrada y salida del comercio marítimo de los puertos iraníes.