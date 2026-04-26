Honduras

Honduras: Intenso debate por la solicitud de licencia de dos consejeras electorales para asumir cargos en el exterior

El proceso de selección de nuevos consejeros ocurre en medio de críticas y preocupación institucional.

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Ana Paola Hall también dejaría temporalmente el CNE para asumir funciones diplomáticas. (Foto: Archivo/REUTERS/Fredy Rodriguez)
Ana Paola Hall también dejaría temporalmente el CNE para asumir funciones diplomáticas. (Foto: Archivo/REUTERS/Fredy Rodriguez)

El anuncio de que dos de las principales figuras del Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitarán licencia temporal para asumir cargos en el servicio exterior ha generado un intenso debate en el ámbito político e institucional de Honduras.

La consejera Cossette López y la actual presidenta del organismo, Ana Paola Hall, se apartarán de sus funciones por un período aproximado de un año, según confirmaron.

Durante una entrevista brindada a un medio local, López confirmó que su salida responde a una oportunidad dentro del servicio diplomático en España.

“Las ponderaciones son en efecto lo que ya se ha dicho de un espacio en el servicio exterior, tendríamos esa licencia. Yo personalmente tendría una licencia por un año”, declaró. Asimismo, aseguró que su intención es reincorporarse al CNE una vez finalizado ese período, con miras a participar en la organización de las elecciones generales de 2029.

La funcionaria también indicó que Ana Paola Hall seguirá el mismo camino, solicitando una licencia para asumir funciones en el extranjero.

Este escenario abre un nuevo capítulo dentro del organismo electoral, que ya enfrenta vacantes tras la salida de uno de sus miembros titulares y la ausencia de un suplente, lo que podría derivar en la designación de al menos dos consejeros interinos.

El Congreso Nacional reformó en 2026 la ley que permite licencias a consejeros del CNE. (Foto: Archivo/REUTERS/Fredy Rodriguez)
El Congreso Nacional reformó en 2026 la ley que permite licencias a consejeros del CNE. (Foto: Archivo/REUTERS/Fredy Rodriguez)

La posibilidad de que ambas consejeras se ausenten simultáneamente ha encendido las alarmas en distintos sectores de la sociedad hondureña.

Uno de los principales cuestionamientos gira en torno a la reciente reforma aprobada por el Congreso Nacional en 2026, que permite a los consejeros del CNE solicitar licencias temporales para asumir otros cargos públicos.

Para algunos críticos, esta modificación legal abre la puerta a prácticas que podrían debilitar la independencia y continuidad del ente electoral.

El analista político Javier Sandoval es del criterio qué. “Ellas quieren aprovechar otros espacios o, como dicen, la repartición del pastel, pero que de una vez se vayan, porque el pueblo hondureño tiene derecho a que esto se vea con seriedad y no que estén jugando con las instituciones, porque no son haciendas privadas”, expresó.

En la misma línea, el exconsejero del CNE, Germán Lobo, advirtió que este tipo de decisiones podría afectar la solidez institucional del organismo.

A su criterio, los períodos sin procesos electorales activos deberían aprovecharse para mejorar los sistemas técnicos y administrativos, en lugar de generar cambios que puedan comprometer la estabilidad interna.

“De una u otra manera, desde mi punto de vista, esto podría debilitar el órgano electoral, porque durante este período que no tenemos procesos electorales debemos ir explorando otras alternativas, otras metodologías para desarrollar y administrar los procesos electorales”, manifestó Lobo.

Una docena de aspirantes ya se ha postulado para ocupar cargos vacantes en el CNE. (Foto: Cortesía)
Una docena de aspirantes ya se ha postulado para ocupar cargos vacantes en el CNE. (Foto: Cortesía)

Mientras tanto, el Congreso Nacional ha iniciado el proceso para cubrir las vacantes existentes dentro del CNE, especialmente tras la destitución del consejero Marlon Ochoa, quien fue removido mediante un juicio político.

Las autoridades han abierto la convocatoria para nuevos aspirantes, y hasta la fecha se ha registrado una docena de postulaciones.

Entre los candidatos al CNE figuran perfiles provenientes de distintos ámbitos, incluyendo figuras políticas, abogados y exfuncionarios públicos. Esta diversidad refleja el interés por integrar un organismo clave en la vida democrática del país, aunque también plantea desafíos en términos de selección y legitimidad.

De manera paralela, también se han recibido postulaciones para el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), lo que evidencia un proceso más amplio de reconfiguración institucional dentro del sistema electoral hondureño.

La eventual salida temporal de López y Hall añade un elemento de incertidumbre. Aunque ambas han manifestado su compromiso de regresar y continuar sus funciones, el debate público se centra en si estas licencias afectan la credibilidad y continuidad del CNE en un momento crucial para su fortalecimiento.

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