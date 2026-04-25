Proceso para elegir autoridades del CNE y TJE entra en fase clave con nuevos postulantes

“Hasta ahora hay ocho autopostulantes: cuatro para el CNE y cuatro para el TJE”, informó el diputado Fernando Castro. (FOTO: X)

El proceso para elegir a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de Honduras avanza con una participación creciente de profesionales interesados, mientras el Congreso Nacional se prepara para cerrar la recepción de documentos en los próximos días. Hasta el momento, se han contabilizado al menos ocho autopostulantes, distribuidos equitativamente entre ambos organismos.

Fernando Castro, diputado e integrante de la Comisión Evaluadora, confirmó que cuatro personas han presentado su candidatura para cada uno de los entes electorales. “Sólo hemos tenido cuatro, hasta el informe que nos dieron ayer, cuatro para el TJE y cuatro para el CNE. Invitamos a todas las personas que quieran auto postularse que lleven la documentación a la Secretaría del Congreso Nacional”, explicó el legislador.

El llamado a la participación ciudadana permanecerá abierto hasta el domingo, fecha en la que se cerrará oficialmente la recepción de expedientes. Posteriormente, los aspirantes que tengan pendientes algunos requisitos podrán completar o corregir la información hasta el martes siguiente.

Durante la jornada más reciente, se sumaron nuevos nombres al proceso. Entre los postulantes figuran el diputado Germán Altamirano, Olban Alberto Coello y el abogado Alfredo Enrique Laínez. Para el TJE, formalizaron su intención de participar el exfuncionario Arístides Mejía, la exjueza Karla Romero y José Isabel Oyuela.

Además, otras figuras han manifestado interés, como el exdiputado Oved López, la exfiscal Nilia Ramos, el excandidato a legislador Roberto Peña, Claudia Aguilera (actual secretaria adjunta del TJE), Guillermo Martínez, Roberto Cardona y Sandra Henríquez.

Algunos de los profesionales que han presentado su autopostulación para integrar el CNE y el TJE, en un proceso que continúa abierto y que busca renovar las autoridades electorales en Honduras. (FOTO: X)

El proceso de selección comprende varias etapas. Tras el cierre de la recepción de documentos, la Comisión Evaluadora revisará cada expediente para verificar el cumplimiento de los requisitos y la correcta presentación de la documentación.

“El domingo se cierra, se analizarían los perfiles, se miraría si la documentación está completa, si los formularios fueron llenados en debida forma y si no, se les va a notificar a los autopostulantes para que terminen de subsanar”, detalló Castro.

La elección final dependerá del consenso en el pleno del Congreso Nacional. (FOTO: Archivo)

Los candidatos que superen esta fase serán convocados a entrevistas, en las que se evaluarán sus capacidades, experiencia y criterios técnicos bajo parámetros definidos por la Comisión.

El objetivo es garantizar que los perfiles seleccionados cumplan con los estándares de idoneidad necesarios para ocupar cargos clave en el sistema electoral hondureño.

La etapa final del proceso estará marcada por la necesidad de alcanzar consensos en el Congreso Nacional, ya que la elección de los nuevos magistrados y consejeros requiere el respaldo del pleno legislativo. Este punto ha representado un desafío en ocasiones anteriores, debido a la necesidad de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas.

Analistas consultados consideran que la transparencia y credibilidad del proceso resultan determinantes, sobre todo en un contexto en el que los órganos electorales cumplen un rol fundamental para la estabilidad democrática del país.

La Comisión Evaluadora recibe nuevos perfiles para cargos en órganos electorales. (FOTO: X)

Tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal de Justicia Electoral son instituciones clave en la organización, supervisión y resolución de conflictos vinculados a los procesos electorales, por lo que la selección de sus autoridades suele generar amplia expectativa y escrutinio público.

A medida que se acerca la fecha límite, se espera que más profesionales presenten sus postulaciones, lo que podría ampliar la competencia y diversificar los perfiles en evaluación.

Desde la Comisión Evaluadora se insiste en que el proceso está abierto a todos los ciudadanos que cumplan con los requisitos legales, en busca de una competencia orientada al fortalecimiento institucional.

El avance de los próximos días será decisivo para definir el rumbo de los entes electorales en Honduras, en un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones sigue siendo un tema central de la agenda nacional.