Rafael Grossi pidió un papel más “activo y pragmático” de la ONU ante los conflictos internacionales

Rafael Mariano Grossi, candidato al puesto de próximo Secretario General, interviene durante un diálogo con delegaciones mientras se entrevista a los candidatos al puesto de nuevo Secretario General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, EE. UU., el 21 de abril de 2026. REUTERS/Eduardo Muñoz

El diplomático argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y candidato a la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), defendió este martes la necesidad de que la organización asuma un papel más “activo y pragmático” frente a los conflictos globales. Grossi argumentó que el mundo vive un “retorno a la guerra a escala global”, señalando que este fenómeno afecta a Europa, áfrica y, en ciertos aspectos, también a América.

Grossi expresó que el sentimiento predominante es que la guerra se está extendiendo y que “no hay continente que no esté experimentando este retorno”. Atribuyó a esta situación la creciente pregunta sobre la relevancia de la ONU, insistiendo en que la organización “no puede quedarse al margen”. Subrayó que, si bien existen necesidades de desarrollo y derechos humanos, estas no pueden sostenerse en un contexto de guerra, y resaltó la urgencia de sacar todavía a miles de millones de personas de la pobreza.

El diplomático enfatizó que la comunidad internacional no ha perdido la fe en el derecho internacional como principio universal. Se comprometió, en caso de ser elegido secretario general, a trabajar para reforzar la credibilidad de la ONU y adaptar la institución a los desafíos actuales, haciendo hincapié en la importancia de un “diálogo constante” y “permanente” entre el secretario general y el Consejo de Seguridad. Grossi consideró imprescindible la presencia de la ONU en los escenarios de conflicto, en el abordaje del cambio climático y en la respuesta a necesidades humanitarias.

Rafael Mariano Grossi, candidate for the position of the next Secretary-General, speaks during a dialogue with delegations while candidates for the position of new United Nations Secretary General are interviewed at U.N. headquarters in New York City, U.S., April 21, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

En su intervención, Grossi manifestó que espera inspirar a su equipo para acompañarlo incluso en los “campos de batalla”, recalcando que las palabras amables no son suficientes y que el secretario general debe ser visible al abordar los problemas. Aclaró que la función de la ONU no es tomar partido ni dar lecciones, sino “tender puentes y proteger la Carta de la ONU”.

Durante la presentación, Grossi sostuvo que la organización debe guiarse por los principios, pero con un enfoque práctico. Explicó que la ONU “no fue creada para emitir mensajes desde una torre de marfil, sino para resolver problemas sobre el terreno”. Propuso reforzar el diálogo incluso en los contextos más difíciles, lo que implica hablar y comprometerse especialmente durante los conflictos armados.

Respecto a la situación palestina, Grossi afirmó que trabajaría “con todas las partes para mejorar la situación y llevarla al lugar donde todos queremos que esté”. En relación con los escenarios de conflicto, sostuvo que la acción de la ONU no debe verse impedida, pero que debe actuarse con cautela para evitar agravar las crisis, reconociendo la importancia de la autocrítica.

Grossi defendió su “experiencia práctica” al frente del OIEA desde 2019, donde ha supervisado escenarios considerados sensibles como Irán y Ucrania. Antes de este cargo, fue embajador de Argentina ante organismos internacionales en Viena y desempeñó diversos puestos diplomáticos, enfocados en seguridad internacional y desarme.

Rafael Mariano Grossi, candidate for the position of the next Secretary-General, greets attendees during a dialogue with delegations while candidates for the position of new United Nations Secretary General are interviewed at U.N. headquarters in New York City, U.S., April 21, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

En la misma jornada intervino la candidata chilena Michelle Bachelet, quien reiteró su apuesta por el diálogo, el multilateralismo y la renovación de la organización. Ambos candidatos expusieron sus propuestas y respondieron preguntas de Estados miembros y representantes de la sociedad civil durante tres horas.

El proceso continuará este miércoles con las intervenciones de la actual secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan, y el expresidente de Senegal, Macky Sall. Se prevé que a finales de julio, los quince miembros del Consejo de Seguridad debatan en privado sobre los candidatos y que la Asamblea General formalice el nombramiento hacia finales de año, con la decisión habitualmente cerrándose entre agosto y octubre.

(Con información de EFE)