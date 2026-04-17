Honduras

Honduras: Comisión recomiedan destituir a Ochoa y Morazán por boicotear las elecciones

El desarrollo de este procedimiento podría sentar un precedente relevante en el control político y la confianza en las instituciones democráticas hondureñas

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Marlon Ochoa, Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez enfrentan juicio político ante la posibilidad de ser removidos del CNE y TJE.(Foto: Proceso Digital)
Marlon Ochoa, Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez enfrentan juicio político ante la posibilidad de ser removidos del CNE y TJE.(Foto: Proceso Digital)

La comisión especial de investigación del Congreso Nacional de Honduras ha recomendado la destitución inmediata de cuatro altos funcionarios del sistema electoral, tras concluir que existen pruebas suficientes de responsabilidad política.

Este informe se presentó ante el pleno legislativo el miércoles 15 de abril, marcando una fase crucial en la que los implicados tendrán la posibilidad de ejercer su defensa antes de que el Congreso determine, mediante votación calificada, su futuro.

Entre los funcionarios señalados por la comisión figuran Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE); Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE); así como los magistrados suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.

La presidenta de la comisión, Tania Pinto, confirmó que el informe, además de detallar el análisis de pruebas, incluye la sugerencia de proceder de inmediato a la renovación de los cargos en caso de aprobarse la destitución, con el objetivo de evitar vacíos funcionales en órganos responsables de la organización y supervisión electoral.

El secretario del Legislativo, Carlos Ledezma, advirtió que la citación de los cuatro funcionarios será diligenciada de forma personal para garantizar que el proceso cumpla todos los requisitos formales, como lo estipula la ley hondureña.

La decisión sobre la destitución de los funcionarios electorales requiere el respaldo de al menos dos tercios de los votos en el pleno del Congreso Nacional de Honduras.(Foto: Congreso Nacional)
La decisión sobre la destitución de los funcionarios electorales requiere el respaldo de al menos dos tercios de los votos en el pleno del Congreso Nacional de Honduras.(Foto: Congreso Nacional)

“Quedan formalmente citados para mañana a la 1:00 de la tarde”, afirmó Ledezma durante la entrega del informe, conforme a los procedimientos de un juicio político. Esta sesión, programada para el jueves 16 de abril, será determinante, pues permitirá a los acusados presentar sus argumentos y ejercer su derecho a la defensa ante los diputados.

Pinto destacó que la comisión especial llevó a cabo una revisión exhaustiva de la documentación y mantuvo un proceso de deliberación centrado en la transparencia.

La presidenta subrayó que la decisión final corresponde a los legisladores, quienes “requerirán el respaldo de al menos dos tercios de los votos” para definir los extremos de la denuncia de juicio político, lo que impone un requisito de consenso entre distintas fuerzas políticas.

El proceso contra los altos funcionarios electorales se inserta en una coyuntura de creciente escrutinio sobre la confianza pública en las instituciones democráticas de Honduras.

Según el mecanismo constitucional del juicio político, el Congreso Nacional evalúa si la conducta de los integrantes del CNE y del TJE justifica su destitución y la inmediata sustitución para resguardar el funcionamiento electoral del país.

El informe plantea dos recomendaciones: confirmar la responsabilidad política de Ochoa, Morazán, Mejía y Gutiérrez, y realizar nombramientos inmediatos si procede la destitución, evitando así vacíos en el ejercicio de las funciones que corresponden a la organización, supervisión y resolución de controversias electorales en Honduras.

El juicio político contra los altos funcionarios electorales examina la legitimidad democrática y pone a prueba la transparencia institucional en Honduras. (Foto: Cortesía)
El juicio político contra los altos funcionarios electorales examina la legitimidad democrática y pone a prueba la transparencia institucional en Honduras. (Foto: Cortesía)

El desarrollo de este juicio político podría establecer un antecedente en la dinámica institucional hondureña. Analistas consideran que una eventual destitución trasladaría un mensaje de rigor del Congreso ante posibles irregularidades, aunque persiste el riesgo de agravar las tensiones entre bancadas, dada la exigencia de una mayoría de dos tercios.

Pinto puntualizó que el informe de la comisión “contiene tanto el análisis de las pruebas como las recomendaciones finales”, remarcando que la decisión última recae en el pleno legislativo.

“Ustedes podrán conocer el informe y el porqué llegamos a tales conclusiones, pero al final ustedes tendrán que tomar la decisión”, sostuvo la diputada durante la presentación.

El procedimiento establecido no solo recomienda la destitución, sino que subraya la urgencia de preservar la continuidad institucional del sistema electoral.

Cada instancia ha sido diseñada para asegurar el respeto al debido proceso: desde la notificación formal hasta la sesión pública en la que tanto la defensa como los legisladores expondrán sus posturas.

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