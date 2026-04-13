Tensión máxima en Honduras: Varios heridos, antimotines y la esperanza de un partido seguro entre Motagua contra Olimpia

El enfrentamiento brutal entre barras deja marcas imborrables y obliga a una vigilancia extrema. Tres heridos y un fallecido anteceden el evento, que las autoridades deciden mantener pese a todo. Video cortesía ciudadana.

Previo al clásico capitalino en Honduras entre Fútbol Club Motagua y Club Olimpia Deportivo que se disputa este domingo desde las 18:00, hubo hechos de violencia ocurridos en los alrededores del estadio José de la Paz Herrera en Tegucigalpa, que dejaron como saldo tres heridos y presuntamente dos muertos, según medios locales.

El medio La Tribuna informó que serían dos las víctimas mortales de los enfrentamientos de esta tarde.

Pese a los hechos, la decisión de mantener el juego se adoptó después de extensas consultas entre clubes, autoridades y policía debido a la relevancia del enfrentamiento y los compromisos del calendario local, según informó El País.

En el contexto inmediato a los hechos, la comisaria del juego María Rivera explicó a El País que la orden oficial para iniciar el encuentro dependía de la evaluación final de las condiciones de seguridad y añadió: “Queremos que se realice el juego; Motagua está solicitando que se lleve a cabo el partido”.

La violencia previa al encuentro dejó daños considerables, incluyendo vehículos con vidrios destruidos y lesiones tanto en aficionados como en agentes de seguridad. Durante la tarde, los grupos identificados como barras protagonizaron una batalla campal. Se registraron apedreamientos, reportes de disparos y uso de objetos contundentes, según narró en directo el equipo de HCH Deportes. Periodistas de este medio advirtieron: “No vaya al estadio porque ahorita está peligrosa la situación”, mientras describían las agresiones y la intervención de fuerzas antimotines para controlar a la turba.

Refuerzos policiales ante el escalamiento de la violencia

La previa del esperado partido se tiñó de sangre y tensión, mientras el operativo policial se extiende. Imágenes impactantes y testimonios directos pintan un inquietante retrato del fútbol hondureño. Video cortesía.

A pesar del despliegue inicial de 600 efectivos policiales durante el operativo para el partido, la magnitud de la confrontación obligó a incrementar la presencia de agentes en la zona. Las autoridades detallaron a El País que para el horario definitivo del encuentro, se movilizarán 300 policías adicionales, con el objetivo declarado de evitar nuevas agresiones y salvaguardar la integridad de los asistentes.

Antes del partido entre Motagua y Olimpia en Tegucigalpa, integrantes de sus barras mantuvieron enfrentamientos violentos en las inmediaciones del estadio, lo que provocó el traslado de tres heridos y un fallecido al hospital Escuela, así como daños materiales cuantiosos. Las fuerzas de seguridad, reforzadas con efectivos antimotines, intentaron contener el caos mientras las autoridades evaluaban la viabilidad del evento deportivo.

El registro visual y testimonios en la zona

Las autoridades mantienen la fecha del partido en el estadio José de la Paz Herrera tras consultas urgentes, reforzando la seguridad con 300 policías extra pese a los graves disturbios que dejaron heridos y un fallecido en Tegucigalpa (Foto cortesía periodista Nirvana Velásquez)

El testimonio visual de HCH Deportes aportó datos específicos sobre lo sucedido. Las imágenes captadas mostraron a ciudadanos con lesiones visibles, cuerpos policiales heridos —incluido un subinspector golpeado— y vehículos usados como escudo improvisado entre los bandos. Se relató también el uso de chalecos antibalas por parte de los policías, un factor clave para evitar consecuencias más graves, como indicó una voz del medio: “El chaleco lo salvó”.

La disputa territorial entre simpatizantes, pese a los recursos de seguridad previstos, transformó la atmósfera deportiva en una zona de peligro extremo. Testigos entrevistados por El País narraron que la alteración del orden público escaló en minutos, lo que obligó a la retirada de parte del público para evitar más lesionados.

Motagua y Olimpia mantienen su enfrentamiento luego de graves disturbios a las afueras del estadio, donde la policía desplegó refuerzos tras la agresión entre aficionados, el uso de armas y la intervención de antimotines para restablecer el orden.

La reiteración de escenas violentas de esta magnitud en el fútbol hondureño, según El País, visibiliza una problemática estructural que compromete tanto la seguridad ciudadana como la realización misma de los eventos deportivos.