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Guatemala: El programa Becas por Nuestro Futuro suma beneficiarios en la última convocatoria

Las recientes asignaciones realizadas contemplan recursos para varios años y responden a la meta anual propuesta por la entidad gubernamental, que busca incrementar el acceso a estudios superiores a través de convocatorias periódicas

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Vista frontal de una ceremonia donde hombres adultos en traje entregan diplomas a jóvenes sonrientes, con muchos más jóvenes de pie detrás, todos aplaudiendo.
Segeplan aprueba 62 nuevos beneficiarios del programa Becas por Nuestro Futuro, sumando un total de 636 jóvenes apoyados en 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) aprobó 62 nuevos beneficiarios para el programa Becas por Nuestro Futuro, una decisión que eleva a 636 el total de jóvenes apoyados y forma parte de la meta asumida por la entidad con el presidente Bernardo Arévalo de otorgar entre 100 y 150 becas nuevas por mes este año.

Del total de beneficiarios acumulados, el 58 % son mujeres y el 42 % hombres, según explicó el secretario de Segeplan Carlos Mendoza durante una entrevista.

Mendoza agregó que 25 becarios estudian en el extranjero, en países como Honduras, Costa Rica, México y Brasil.

El funcionario detalló que la aprobación anunciada el viernes corresponde a siete nuevas planillas para 62 beneficiarios y que esas asignaciones suman 6 millones de quetzales para los próximos cinco y seis años, según dijo Mendoza.

También indicó que los postulantes aprobados cumplieron con los requisitos establecidos en la página oficial del programa.

Foto de archivo: Segeplan aprueba 62 nuevos beneficiarios del programa Becas por Nuestro Futuro, sumando un total de 636 jóvenes apoyados en 2024. (Fotografía: Segeplan, Guatemala)
Foto de archivo: Segeplan aprueba 62 nuevos beneficiarios del programa Becas por Nuestro Futuro, sumando un total de 636 jóvenes apoyados en 2024. (Fotografía: Segeplan, Guatemala)

Segeplan usa un algoritmo y un sistema de inteligencia artificial para la preselección

De acuerdo con Mendoza, el proceso de preselección está automatizado. Un algoritmo revisa las respuestas del cuestionario y un sistema de inteligencia artificial califica los ensayos presentados por los aspirantes.

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El secretario de Segeplan afirmó que esa herramienta fue entrenada con expertos que evaluaron manualmente 400 ensayos y que luego compararon esos resultados con la calificación emitida por la inteligencia artificial sobre otros 400 textos.

Según Mendoza, la entidad decidió usarla de forma exclusiva para los ensayos cuando comprobó que calificaba “no solo igual, sino que mejor que los humanos”.

Mendoza sostuvo que esa automatización responde al volumen esperado de solicitudes. Para esta convocatoria, Segeplan prevé más de 6.000 aplicaciones y la calificación de 2,000 ensayos; en la primera convocatoria del año pasado, añadió, se registraron más de 9.000 aplicaciones, lo que habría implicado revisar 18.000 ensayos.

El secretario explicó que, una vez completado ese proceso automatizado, cada solicitud recibe una calificación y quienes superan el puntaje mínimo pasan a la fase de preselección. Entre las carreras más solicitadas dentro del programa figuran Medicina, Veterinaria, Pedagogía, Mecánica e Ingeniería Industrial.

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Distribución geográfica, equidad étnica y carreras preferidas en el acceso a becas

El alcance territorial del programa incluye los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz –con más de 85 beneficiarios–, Quiché, Chimaltenango, Totonicapán, San Marcos y Sololá, según datos de Segeplan. Este reparto responde a un esfuerzo deliberado de inclusión apoyado por un sistema automatizado de selección.

Mendoza detalló que se utiliza un algoritmo informático “que hace la preselección de manera automatizada” con base en perfiles socioeconómicos y académicos, reduciendo el sesgo en la adjudicación.

El presidente Arévalo señaló el carácter objetivo del proceso, afirmando que los seleccionados son identificados “sin sesgos y sin intervención de la subjetividad humana”.

El 47 % de los beneficiarios pertenece a la población maya, cifra que supera el 42 % de autoidentificados registrado en el último censo nacional.

Esta sobrerrepresentación es relevante, ya que Mendoza indicó que, por razones históricas de exclusión, “la población maya tiene los niveles más altos de pobreza y los más bajos de escolaridad”. La franja de edad predominante entre los becarios es la de 20 a 24 años, con el 38 % del total.

El programa no restringe la elección de carreras ni de universidades. Los campos de estudio con mayor demanda han sido la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales –con 21 becarios–, Trabajo Social, Ingeniería Agronómica, Medicina y Cirugía e Ingeniería Industrial.

Mendoza aseguró que “la mayoría de las aplicaciones han sido a pregrado” y que existe una tendencia creciente en solicitudes para técnicos no universitarios, especialmente tras la reciente firma de un convenio con la Fundación Kinal, entidad con más de sesenta y cinco años de experiencia en formación técnica y vocacional.

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