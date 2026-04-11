Honduras y Unión Europea firman acuerdo para fortalecer exportaciones hondureñas hacia mercados internacionales

El memorando obliga al cumplimiento del Reglamento Europeo Contra la Deforestación, exigiendo trazabilidad completa y producción libre de zonas deforestadas para exportar a la UE. (Foto: Casa Presidencial)

La formalización del acuerdo MOU AT-36 entre el Gobierno de Honduras, mediante el Consejo Nacional de Inversiones, y la Unión Europea introduce una estrategia de modernización que promete reconfigurar las cadenas de valor de productos agrícolas clave como café, cacao y palma africana.

Esta alianza no solo busca elevar la competitividad y sostenibilidad del sector productivo hondureño, sino que responde a la creciente exigencia internacional por abastecimiento responsable, facilitando el acceso al mercado europeo, uno de los mercados con mayores requerimientos regulatorios y demanda de productos sustentables.

La firma del memorando tuvo lugar este viernes en el Salón Morazán de Casa Presidencial y contó con la presencia de autoridades de gobierno, representantes productivos y delegados internacionales.

El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Inversiones y ministro asesor de Promoción de Inversiones, Epaminondas Marinakys, detalló que el acuerdo surge bajo la visión del presidente Nasry Asfura y sus prioridades: atraer inversión extranjera, robustecer las cadenas productivas y generar empleo en Honduras.

El MOU AT-36, según explicó Marinakys, representa una “oportunidad de crecimiento” que conlleva “un compromiso con la sostenibilidad y la calidad”, en referencia a la necesidad de adaptar la producción nacional a las reglas del comercio internacional.

La iniciativa se enmarca en el proyecto MACH-1, que tiene como meta principal fortalecer las capacidades locales para el cumplimiento de normativas ambientales y criterios internacionales. En particular, prepara a los productores hondureños para satisfacer los requisitos del Reglamento Europeo Contra la Deforestación (EUDR), que establece condiciones estrictas para la entrada de productos agrícolas a la Unión Europea.

El proyecto MACH-1 fortalece las capacidades locales para cumplir normativas ambientales y facilita el acceso de pequeños y medianos productores al mercado europeo. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

Entre las exigencias clave destacan que los productos exportados al bloque europeo no provengan de zonas deforestadas y que cuenten con sistemas de trazabilidad en toda la cadena productiva. Estos sistema deberán permitir la verificación y el seguimiento del origen de los productos, condición indispensable para futuros envíos.

La importancia de este memorando radica en que los beneficiarios directos serán los productores de café, cacao y palma africana, sectores que constituyen una franja relevante del tejido agrícola nacional. La capacitación contemplada en el acuerdo incluye formación específica en prácticas agrícolas sostenibles, gestión de recursos naturales y adopción de tecnologías diseñadas para optimizar la productividad sin deterioro ambiental.

Además, los programas brindarán soporte para la adopción de herramientas de trazabilidad, hoy demandadas de forma creciente en el comercio internacional.

El documento suscrito prevé un acompañamiento técnico financiado por la Unión Europea.

Un bloque autónomo sintetiza el alcance de la iniciativa: el acuerdo MOU AT-36 firmado por el Gobierno de Honduras y la Unión Europea establece la obligación de adoptar prácticas agrícolas sostenibles y sistemas de trazabilidad, en línea con la normativa europea contra la deforestación.

Productores de café, cacao y palma africana accederán a capacitación técnica y mejora de procesos, lo que permitirá su ingreso a mercados exigentes y aportará a la reputación internacional de la oferta agrícola nacional.

La Unión Europea financia un acompañamiento técnico con el objetivo de superar brechas históricas de acceso a tecnología, financiamiento y formación en desarrollo rural. (Foto: Casa Presidencial)

La Unión Europea, reiteró su respaldo a los países socios en el tránsito hacia modelos de producción sustentable, enfatizando que la cooperación técnica tiene como doble objetivo garantizar la calidad de los productos importados y promover el desarrollo sostenible en las naciones exportadoras.

El acceso al mercado europeo implica una oportunidad estratégica para Honduras, dado el elevado nivel de consumo y exigencia en trazabilidad y sostenibilidad en ese bloque económico.

Productos como el café hondureño, con reconocimiento internacional, podrían reforzar su posición en segmentos premium, mientras que cacao y palma africana tendrían la oportunidad de diversificar destinos y de acceder a mercados donde el valor agregado es mayor.

El Gobierno indicó que trabajará en conjunto con el sector privado y organizaciones de productores para traducir el acuerdo en mejoras tangibles en toda la cadena de valor agrícola nacional.