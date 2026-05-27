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El régimen norcoreano lanzó misiles balísticos y de crucero de precisión bajo la supervisión de Kim Jong-un

La nueva ola de proyectiles lanzados y verificados en presencia del dictador Kim Jong-un. El informe oficial detalló que el ejercicio militar lanzó cohetes que ya utilizan inteligencia artificial

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El líder norcoreano Kim Jong-un supervisa lanzamientos de prueba de una combinación de misiles balísticos tácticos, cohetes de artillería y misiles de crucero de precisión, en un lugar no revelado en Corea del Norte, el 26 de mayo de 2026 (REUTERS)
El líder norcoreano Kim Jong-un supervisa lanzamientos de prueba de una combinación de misiles balísticos tácticos, cohetes de artillería y misiles de crucero de precisión, en un lugar no revelado en Corea del Norte, el 26 de mayo de 2026 (REUTERS)

El régimen de Corea del Norte confirmó el miércoles la realización de una prueba de “misiles balísticos y de crucero de precisión”, junto con cohetes de artillería, bajo la supervisión de su líder, Kim Jong-un, apenas un día después de que Corea del Sur reportara el lanzamiento.

De acuerdo con la agencia estatal KCNA, el ensayo llevado a cabo el martes permitió a Pyongyang “analizar y evaluar la capacidad de combate” del arsenal probado. Esta acción se enmarca “como parte del plan para la modernización de las fuerzas de artillería y misiles”, detalló el medio oficial.

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La agencia norcoreana subrayó que el misil de crucero probado incorpora un “sistema de navegación autónomo de ultraprecisión” y utiliza inteligencia artificial (IA) para guiar su trayectoria, lo que le permite impactar objetivos con alta precisión en un radio de 100 kilómetros.

Kim Jong-un “valoró positivamente” el desempeño de estos misiles, que serán destinados a brigadas de artillería desplegadas en la zona fronteriza con Corea del Sur, explicó KCNA, en medio de la tensión peninsular.

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“Es condición esencial para las operaciones de nuestro ejército tener un poder destructivo suficiente como para que cualquier fuerza que se enfrente a nosotros sea teóricamente imposible de sobrevivir, salvo por suerte”, agregó, según el informe.

Esta fotografía, tomada el 26 de mayo de 2026 y difundida por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) el 27 de mayo de 2026, muestra una prueba de lanzamiento de un sistema de lanzamiento de misiles realizada por la Administración de Misiles y la Academia de Ciencias de la Defensa en un lugar no revelado de Corea del Norte (AFP)
Esta fotografía, tomada el 26 de mayo de 2026 y difundida por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) el 27 de mayo de 2026, muestra una prueba de lanzamiento de un sistema de lanzamiento de misiles realizada por la Administración de Misiles y la Academia de Ciencias de la Defensa en un lugar no revelado de Corea del Norte (AFP)

Una imagen distribuida muestra un misil elevándose desde un lanzador móvil, rodeado por una brillante llamarada y una densa nube de humo que envuelve el vehículo. Otra fotografía capturó a Kim junto a una plataforma de lanzamiento móvil, acompañado por altos mandos militares norcoreanos.

Corea del Norte permanece bajo estrictas sanciones impuestas por las Naciones Unidas, que prohíben el desarrollo de armas nucleares y la utilización de tecnología relacionada con misiles balísticos. A pesar de ello, Pyongyang violó en repetidas ocasiones dichas medidas y mantiene sus programas militares activos y lleva a cabo pruebas como la registrada esta semana.

Las nuevas imágenes difundidas refuerzan la narrativa de Pyongyang sobre el avance de su capacidad militar, en un contexto de presión internacional y aislamiento diplomático. Las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU persisten desde hace años, aunque Corea del Norte continúa defendiendo la legitimidad de sus actividades supuestamente defensivas frente a lo que considera amenazas externas.

El líder norcoreano Kim Jong-un supervisa lanzamientos de prueba de una combinación de misiles balísticos tácticos, cohetes de artillería y misiles de crucero de precisión, en un lugar no revelado en Corea del Norte, el 26 de mayo de 2026 (REUTERS)
El líder norcoreano Kim Jong-un supervisa lanzamientos de prueba de una combinación de misiles balísticos tácticos, cohetes de artillería y misiles de crucero de precisión, en un lugar no revelado en Corea del Norte, el 26 de mayo de 2026 (REUTERS)

A principios de mayo, el propio Kim Jong-un instó a los altos mandos militares a convertir la frontera sur en una “fortaleza inexpugnable”, intensificando así el discurso militar del régimen, según reportó KCNA.

Los lanzamientos del martes representó el primer ensayo con misiles balísticos realizado por Corea del Norte desde el 19 de abril. En esa ocasión, el dictador norcoreano también supervisó la prueba, que involucró el misil balístico táctico tierra-tierra mejorado Hwasong-11 Ra y la evaluación de una ojiva de racimo y otra de minas de fragmentación.

La actividad militar norcoreana ocurre en un contexto de posibles movimientos diplomáticos en la región. Según la agencia surcoreana de noticias Yonhap, un funcionario de alto rango de Corea del Sur —citado de forma anónima— indicó que el líder chino, Xi Jinping, podría visitar Corea del Norte esta semana.

Xi Jinping y el dictador norcoreano Kim Jong-un llegan a una recepción con motivo del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 3 de septiembre de 2025 (REUTERS/Florence Lo)
Xi Jinping y el dictador norcoreano Kim Jong-un llegan a una recepción con motivo del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 3 de septiembre de 2025 (REUTERS/Florence Lo)

Consultada al respecto, la portavoz de Exteriores de China, Mao Ning, señaló en conferencia de prensa el lunes que “no tenía información que ofrecer por el momento” sobre una eventual visita de Xi a Pyongyang.

En paralelo, el gobierno surcoreano liderado por Lee Jae-myung, en funciones desde junio del año pasado, propuso gestos de distensión y la reanudación de contactos con Corea del Norte, iniciativa que el régimen norcoreano decidió rechazar “de manera rotunda”.

Los ejercicios militares fueron los primeros de Corea del Norte en 37 días y su octavo ensayo en lo que va del año.

El analista Hong Min, del Instituto Coreano para la Unificación Nacional en Seúl, señaló que con este lanzamiento, Pyongyang “está indicando que tiene la intención de desplegar un sistema de armas de este tipo en caso de guerra”. Según explicó, el avance representa “una potencia de fuego convencional automatizada, precisa y de largo alcance, capaz de abrumar al Sur incluso por debajo del umbral nuclear”.

(Con información de Associated Press y AFP)

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