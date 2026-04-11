Honduras: Represa San José reanima la esperanza de agua potable en Tegucigalpa

Con una inversión de 1,600 millones de lempiras, la nueva represa San José se construye para ser un punto de inflexión en el abastecimiento de agua de la capital. El alcalde explica que la obra beneficiará a más de 300,000 personas y es la primera de su tipo en tres décadas./ Radio Cadena Voces

La capital de Honduras enfrenta un punto de inflexión en materia de abastecimiento hídrico con la reactivación de la construcción de la represa San José, un proyecto valorado en 1,600 millones de lempiras (60, 180 dólares) que promete cambiar el panorama para más de 300,000 habitantes, según declaraciones recientes de Juan Diego Zelaya, alcalde de Tegucigalpa. Esta obra, paralizada durante diecisiete meses, busca consolidarse como la primera gran infraestructura hídrica nueva en más de tres décadas para la ciudad, en medio de una crisis marcada por el racionamiento y la creciente demanda de agua potable.

El proyecto, ubicado en la cuenca del río San José, fue reanudado en marzo de este año tras un prolongado periodo de inactividad causado por dificultades administrativas y falta de pago a la empresa constructora, de acuerdo con información de El Heraldo y confirmación oficial de la municipalidad. El alcalde Zelaya enfatizó el impacto que tendrá la represa al afirmar que “va a haber un antes y un después en el tema de agua en la capital”. La meta oficial es completar las obras esenciales para comenzar a captar agua durante el próximo invierno, con la perspectiva de llenar el embalse en dos períodos lluviosos y conectar el sistema al sector de la Kennedy y otras zonas del oriente de la ciudad.

El costo del proyecto ha experimentado ajustes importantes desde su concepción inicial. Según reportes de El Heraldo, la inversión requerida alcanzó los 1,500 millones de lempiras tras modificaciones en el diseño y contratos, aunque las estimaciones más recientes elevan la cifra a 1,600 millones por nuevas actualizaciones y ampliaciones en la infraestructura. La capacidad de almacenamiento proyectada es de ocho millones de metros cúbicos, suficiente para abastecer a colonias como Kennedy, Villanueva, Los Pinos, El Hato de Enmedio y áreas circundantes.

Vista aérea de las obras de la represa San José, infraestructura clave para mejorar el suministro de agua en la capital hondureña./ (Radio Nacional de Honduras)

Uno de los puntos críticos señalados por las autoridades es la elevada tasa de pérdidas de agua en el sistema de distribución actual, atribuida a fugas y deterioro de la infraestructura. El propio Zelaya reconoció que cerca del 40 % del agua proveniente de la represa La Concepción se pierde antes de llegar a los hogares. Para enfrentar este desafío, la alcaldía anunció un acuerdo de financiamiento con el gobierno de Japón, que otorgó un préstamo por más de 80 millones de dólares en condiciones concesionales para renovar la red de distribución. “Eso nos va a permitir reducir las pérdidas, porque hay mucha fuga en el sistema, pues el sistema está viejo”, explicó el alcalde en declaraciones recogidas por Radio Cadena Voces.

La urgencia del proyecto se evidencia en el contexto de racionamientos severos que afectan a miles de capitalinos. El gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Gustavo Boquín, advirtió sobre la posibilidad de implementar esquemas de distribución cada tres días durante el verano de 2026 si las lluvias se retrasan, según El Heraldo. Mientras tanto, la municipalidad mantiene como prioridad la culminación de la represa San José, a la par de otros proyectos como Jiniguare y Río del Hombre, que buscan crear un sistema resiliente para el futuro de la ciudad.

La obra civil avanzó hasta el 36% al momento de su reactivación, con materiales y estructuras expuestos al deterioro durante la suspensión, de acuerdo con información de El Heraldo. El alcalde Zelaya recalcó que la reactivación de la represa responde a un esfuerzo conjunto entre el gobierno central, el congreso y la corporación municipal, con el objetivo de asegurar el suministro continuo de agua potable “a un costo razonable y de buena calidad”. Actualmente registra un progreso del 43%, según la Radio Nacional de Honduras.

A través de la represa se beneficiará a más de 300, 000 habitantes de Tegucigalpa./(Radio Nacional de Honduras)

En el panorama de infraestructura hídrica, la represa San José representa un paso estratégico para reducir la dependencia de fuentes tradicionales y mitigar el déficit crónico de agua, que ha generado racionamientos recurrentes durante décadas. El alcalde anticipó que la culminación de este embalse permitirá reorganizar el sistema de distribución, optimizando el uso del caudal proveniente de La Concepción y redirigiendo el abastecimiento para mejorar la continuidad del servicio.

El compromiso político detrás del proyecto ha sido reiterado por las autoridades locales, quienes aseguran que la represa San José se construirá sin interrupciones y que constituye solo el inicio de una serie de obras necesarias. “Esta represa se va a construir sí o sí, no nos vamos a detener”, subrayó Zelaya en el video difundido por Radio Cadena Voces.

La expectativa ciudadana crece ante la promesa de un cambio estructural luego de años de escasez, altos precios y falta de acceso al agua potable, especialmente en barrios que históricamente han enfrentado los peores efectos del déficit hídrico, mejorando así la calidad de vida y sentando las bases para una gestión más eficiente y sostenible del recurso hídrico en la capital hondureña.