Justicia de Honduras aprueba la extradición de figura clave de la MS-13, alias Snoopy, a Guatemala

El máximo tribunal hondureño resolvió entregar al presunto líder de la MS-13, solicitado por acusaciones de asesinato y otros delitos, aunque aún no hay fecha definida para su traslado según información oficial (Foto cortesía Ministerio Público)

La Corte Suprema de Justicia de Honduras autorizó la extradición a Guatemala de Álvaro Osiris Acosta Bustillo, identificado como líder de la Mara Salvatrucha (MS-13) y requerido para responder por varios delitos, incluido asesinato. Esta decisión se enmarca en el proceso que, desde 2014, ha permitido extraditar a más de 60 hondureños a petición de otros países por cargos de narcotráfico.

Acosta permanecerá en la cárcel de La Tolva hasta que se concrete la entrega a las autoridades guatemaltecas, aún sin fecha definida, informó el Tribunal Supremo mediante un comunicado difundido por la agencia EFE. El expediente judicial indica que Acosta utilizaba al menos cuatro identidades falsas: William Contreras, José Lagos, Marlon Andrade y Roger Castro, recurso que le permitió evadir procesos judiciales y obtener su libertad en detenciones anteriores, de acuerdo al Tribunal Supremo.

Además, informes del Centro Antipandillas Transnacional y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, citados por Infobae el 14 de diciembre de 2025, lo vinculan con actividades ilícitas en Guatemala y otros países de la región.

Las autoridades hondureñas lo acusan de su presunta responsabilidad en la masacre que dejó 28 víctimas el 23 de diciembre de 2004 en un autobús de San Pedro Sula, así como en el asesinato de un integrante de la unidad antiterrorista ‘Cobras’ de la Policía Nacional. Si bien estos antecedentes son graves, el Tribunal Supremo aún no ha determinado la fecha precisa de su traslado a Guatemala, según destacó EFE. La defensa cuenta con un plazo de tres días para presentar recursos que podrían intentar frenar la extradición.

Perfil y relevancia de Acosta en la estructura de la MS-13

El implicado fue capturado tras emplear distintas identidades para evadir procesos penales y se enfrenta a varios cargos en la nación solicitante, aunque sus defensores pueden interponer recursos legales en los próximos días. Foto cortesía Poder Judicial de Honduras (con mejora de calidad a través de IA).

Según los informes de las autoridades, Álvaro Osiris Acosta ocupa en la MS-13 un rango inmediatamente inferior a Yulan Adonay Archaga, alias El Porky, a quien se sindica como cabecilla principal y que permanece prófugo desde 2020 tras huir de un juzgado en El Progreso, norte de Honduras. El Departamento de Estado de Estados Unidos atribuye a Archaga la conducción de “narcotráfico, lavado de dinero, asesinatos, secuestros y otros crímenes violentos con armas automáticas”, por cuya captura el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de cinco millones de dólares.

Acosta, conocido por los alias Snoopy, Nike, Marvin y Fantasma, fue aprehendido a mediados de diciembre de 2025 cuando salía de la cárcel de La Tolva, ubicada en Morocelí, El Paraíso, tras cumplir una pena anterior no detallada. Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema, precisó que, tras la detención, se le impuso prisión provisional en el mismo centro penitenciario mientras cursa el trámite de extradición.

Durante la audiencia realizada en Tegucigalpa, Acosta fue informado de los cargos que enfrenta ante la justicia guatemalteca: asesinato, narcoactividad, delitos contra el ambiente, alteración del estado civil y uso público de nombre supuesto. La audiencia para la presentación y análisis de pruebas quedó fijada para el 22 de enero de 2026, de acuerdo con lo informado por Silva.

La extradición de ciudadanos hondureños a solicitud de naciones extranjeras es posible desde la reforma constitucional de 2012. Desde entonces, el Poder Judicial —según datos proporcionados por EFE— ha autorizado la entrega de más de 60 hondureños, en su mayoría vinculados a delitos de narcotráfico.