Honduras

El gobierno hondureño asegura desembolso de sueldos al personal de salud entre el 23 y el 26 de marzo

Las autoridades señalaron que los equipos administrativos avanzan en la revisión de expedientes para garantizar la cobertura de salarios atrasados y la legalización pendiente de cientos de trabajadores en distintas áreas médicas y de apoyo

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La Secretaría de Salud de
La Secretaría de Salud de Honduras asegura la ejecución de acciones administrativas para garantizar pagos y regularización del personal sanitario y administrativo. EFE/ Gustavo Amador

La Secretaría de Salud de Honduras anunció la ejecución de acciones administrativas orientadas a garantizar el pago y la regularización del personal sanitario y administrativo, luego de detectar inconsistencias generadas por la falta de un proceso de transición en la actual gestión. El comunicado oficial, emitido el 21 de marzo de 2026 por la Unidad de Comunicación Institucional en Tegucigalpa, detalla que los pagos correspondientes a marzo comenzarán a realizarse entre el 23 y el 26 de este mes.

Según informó la Secretaría de Salud (SESAL), el Departamento de Planillas efectuará la planilla general del mes de marzo el lunes 23. El pago cubrirá al personal con nombramiento y al personal interino que no haya presentado interrupciones, lo que incluye a 89 médicos especialistas y 103 médicos generales. Además, la SESAL señaló que otros grupos asistenciales ya están recibiendo una respuesta favorable en sus procesos de pago.

De acuerdo con el comunicado, se identificaron inconsistencias administrativas relacionadas con documentación incompleta o incorrecta, como resultado de la ausencia de un proceso de transición ordenado en la actual administración. En este contexto, existen 133 profesionales médicos pendientes de regularización, desglosados en 73 médicos especialistas y 60 médicos generales. Estos casos están en fase de revisión, aprobación y legalización, y se prevé que la regularización se complete durante la próxima semana, permitiendo el pago respectivo.

La Secretaría de Salud, en coordinación con la Dirección General de Servicio Civil, está finalizando los procedimientos administrativos necesarios para completar los pagos pendientes al personal bajo la modalidad de contrato. Este proceso se encuentra en su fase final de revisión y validación, según consta en el comunicado oficial.

La SESAL confirmó que el
La SESAL confirmó que el Departamento de Planillas procesará la planilla general, cubriendo tanto a personal con nombramiento como interino sin interrupciones. (Cortesía: Secretaría de Salud de Honduras)

El personal sanitario y administrativo recibirá la regularización de sus pagos tras revisión de expedientes

De acuerdo con la programación establecida, los pagos al personal bajo contrato y a quienes hayan presentado irregularidades administrativas se efectuarán entre el miércoles 25 y jueves 26 de marzo de 2026. La Secretaría de Salud afirmó que trabaja en la unificación y fortalecimiento de los procesos administrativos, priorizando la respuesta al personal asistencial en general, que incluye médicos, enfermeras profesionales, auxiliares de enfermería, microbiólogos y personal técnico.

Entre las citas destacadas en el documento, la SESAL subraya: “La Secretaría de Salud informa al personal sanitario y administrativo a nivel nacional que, como parte del proceso de ordenamiento, revisión y fortalecimiento de los procedimientos administrativos y financieros, se están ejecutando acciones orientadas a garantizar el cumplimiento de los pagos correspondientes, así como la regularización de casos identificados en la actual gestión”. Además, la institución agradeció la comprensión y disposición del personal mientras se concluyen los trámites administrativos.

Las autoridades de la Secretaría de Salud reiteraron el compromiso institucional con el cumplimiento oportuno de las obligaciones laborales, y enfatizaron la importancia de la unificación y fortalecimiento de los procesos administrativos y financieros.

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