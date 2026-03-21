Presupuesto general 2026 incrementa a 445 mil millones de lempiras y prioriza inversión social y obra pública en Honduras

La reducción de 24 mil millones de lempiras frente al diseño original busca eliminar duplicidades institucionales y contener el gasto público en el presupuesto nacional. (Foto: Archivo)

El nuevo proyecto de Presupuesto General de la República para 2026, presentado por el ministro de Finanzas Emilio Hércules, contempla una reducción significativa respecto al diseño original y prioriza un aumento en la inversión estatal, especialmente en áreas estratégicas como salud, educación e infraestructura. La propuesta, que prevé un monto total de 445 mil millones de lempiras, debe ser discutida en el Consejo de Ministros y posteriormente enviada al Congreso Nacional de Honduras para su evaluación, según informó el funcionario.

Los recortes podrían superar los 39 mil millones, de acuerdo con el diputado Kilvett Bertrand, secretario de la comisión de presupuesto del Congreso. Bertrand detalló que esta depuración responde a la exclusión de duplicidades institucionales y la depuración de planillas públicas, prácticas que generaron sobrecostos en años anteriores.

Actualmente, Honduras opera bajo el presupuesto heredado de 2025, situación que impide al gobierno actual implementar sus propias estrategias de desarrollo. Según Bertrand, la administración debe utilizar las recaudaciones existentes para afrontar compromisos adquiridos por la gestión anterior, lo que evidencia la urgencia de un nuevo marco financiero adaptado a las prioridades presentes.

“Necesitamos el presupuesto; es una herramienta fundamental. Es como el funcionamiento de un hogar sin claridad de ingresos ni de gastos”, manifestó el legislador.

El ministro Hércules señaló que el documento reformulado prioriza la inversión pública sobre el gasto corriente con el objetivo de mejorar la eficiencia del Estado. En términos concretos, el presupuesto de 445 mil millones de lempiras resulta inferior tanto en valor nominal como en relación al producto interno bruto frente al esquema anterior.

El documento presentado por el ministro Emilio Hércules se encuentra en revisión por el Consejo de Ministros antes de su envío al Congreso Nacional para su discusión formal. (Foto: Redes sociales)

Esta austeridad no implica recortes indiscriminados; según Finanzas, los ajustes permiten focalizar recursos en programas que respondan a necesidades críticas, como la entrega de kits de maquinaria a alcaldías, el financiamiento para reducir la mora quirúrgica en hospitales, trabajos de bacheo y limpieza de canales en el norte del país.

Bertrand enfatizó que los principales beneficiarios serán sectores largamente postergados: “Lo que nos alegra es que hay una reducción significativa producto de los recortes realizados en instituciones que tenían doble o hasta triple función”, afirmó el diputado. Explicó, además, que tales medidas permiten que los fondos liberados se reasignen a salubridad, seguridad, infraestructura y educación, áreas consideradas imprescindibles para el desarrollo sostenible de la nación.

Las prioridades establecidas buscan activar la economía mediante proyectos que generen empleo y fortalezcan los servicios públicos. El presupuesto también prevé recursos adicionales para atender deficiencias estructurales y mitigar la desigualdad social mediante programas dirigidos a zonas más vulnerables, de acuerdo con lo expuesto por Hércules y Bertrand.

El nuevo proyecto presupuestario será revisado por el Consejo de Ministros entre lunes y martes de la próxima semana, antes de su envío al Poder Legislativo. En el Congreso Nacional se inicia una ronda de diálogo y socialización con las distintas bancadas.

El nuevo presupuesto del gobierno de Honduras descentraliza fondos hacia alcaldías, otorgando mayor autonomía financiera para atender necesidades locales y mejorar la gestión municipal. (Foto: Archivo)

El congresista manifestó que el oficialismo rechaza los procedimientos acelerados: “Con nosotros no existen los madrugones; existen los diálogos”, y destacó la buena disposición mostrada por la bancada del Partido Liberal.

Un rasgo distintivo de este presupuesto es la descentralización de fondos hacia los gobiernos locales. El texto propone otorgar a las alcaldías mayores niveles de autonomía financiera, lo que, según los funcionarios consultados, mejorará la capacidad operativa de los municipios para responder a necesidades inmediatas sin dilaciones derivadas de la burocracia central.

La ejecución del Presupuesto General 2026 dependerá de la disciplina fiscal y de la efectividad de los controles de transparencia, advirtien analistasnal valorar el documento. El desafío para el gobierno de Honduras y el Congreso Nacional es establecer un equilibrio entre la urgencia de reactivar la economía y la necesidad de mantener cuentas públicas sanas, mientras se responde a las expectativas sociales ante la inminente presentación oficial del presupuesto.