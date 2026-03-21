Honduras enfrenta el mayor aumento en los precios de combustibles en 2026 y se ubica entre los más altos de Centroamérica

ARCHIVO: La nueva estructura de precios en Honduras para este 23 de marzo de 2026 marca el alza más agresiva del año/ REUTERS/Nacho Doce.

La economía de Honduras enfrentará a partir del 23 de marzo, uno de los incrementos más pronunciados en los precios de los combustibles de los últimos años, según confirmó la Secretaría de Energía (SEN). El impacto inmediato se refleja en las estaciones de servicio, donde el costo por galón ha alcanzado cifras inéditas que sitúan al país entre los mercados más caros de la región.

Este ajuste responde a factores internacionales que han alterado la dinámica en todo Centroamérica. Los precios establecidos son:

Gasolina Súper registró una subida de 7,44 lempiras , colocando el galón en 120,68 lempiras (4.86 dólares estadounidenses)

Regular se fijó en 106,35 lempiras (4.28 dólares), una cifra que incluye el subsidio estatal implementado por el gobierno de Nasry Asfura . De no existir este apoyo, el aumento habría sido de casi 5 lempiras más por galón

Diésel , combustible clave para el transporte de mercancías y logística nacional. Su precio alcanzó 108,26 lempiras (4.36 dólares)

El Kerosene sufrió el alza más fuerte, con un salto de 12,77 lempiras y un precio final de 111,85 lempiras (4.50 dólares).

Estos incrementos se encuentran entre los más altos observados en el istmo en lo que va de 2026.

Precios oficiales de los combustibles en Tegucigalpa y San Pedro Sula, vigentes a partir del 23 de marzo de 2026 (Foto cortesía @SENHnOficial).

El conflicto en Oriente Medio elevan el costo del petróleo

La raíz de este fenómeno, según reportes de la Agencia Internacional de Energía (AIE) y análisis de Bloomberg, obedece a una combinación de factores globales. Entre ellos, el conflicto en el Estrecho de Ormuz ha provocado cuellos de botella en el suministro internacional.

Por esta vía circula el 20% del petróleo mundial, así que cualquier tensión militar tiene el potencial de encarecer el crudo Brent y WTI. Además, la AIE informó una reducción inesperada en los inventarios de destilados de Estados Unidos, principal proveedor de combustibles para la región centroamericana.

Suben los combustibles por escasez global, riesgos geopolíticos y medidas de contención regional

La menor oferta de gasolinas terminadas en el mercado norteamericano se tradujo en un precio internacional de compra más elevado para países importadores como Honduras y Guatemala.

A esto se suman los mayores costos logísticos. Las primas de seguro y las tarifas de transporte marítimo se elevaron debido al mayor riesgo geopolítico, encareciendo el flete hacia puertos como Puerto Cortés en Honduras o Acajutla en El Salvador.

La respuesta de los gobiernos centroamericanos ha sido diversa. En El Salvador, los precios de referencia también subieron durante la segunda mitad de marzo. Guatemala denunció posibles prácticas especulativas, ya que el incremento superó los 2 quetzales en algunas zonas.

Precios promedio de combustibles en el área metropolitana de Guatemala al 19 de marzo de 2026, según modalidad de autoservicio y servicio completo (Foto cortesía Ministerio de Energía y Minas).

En el caso hondureño, el gobierno de Nasry Asfura puso en marcha un mecanismo de contención que absorbe el 50% del incremento internacional del Diésel y la Gasolina Regular. La SEN explicó que esta medida busca evitar un impacto inmediato sobre la canasta básica y el costo del transporte público.

Ante este panorama, la Secretaría de Energía recomendó a la población optimizar el consumo y planificar trayectos para reducir el impacto en el gasto familiar. “Mientras el Estrecho de Ormuz permanezca como punto de tensión militar, el precio internacional del combustible difícilmente bajará”, indicó la dependencia.

En paralelo, organismos multilaterales sugirieron acelerar la transición hacia fuentes renovables y fortalecer la integración eléctrica regional como estrategias para reducir la vulnerabilidad estructural ante los vaivenes del petróleo. Los próximos meses serán clave para determinar si las medidas de subsidio y contención logran estabilizar el mercado interno, mientras persiste la volatilidad en los mercados internacionales de hidrocarburos.