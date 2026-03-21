Honduras

Honduras enfrenta el mayor aumento en los precios de combustibles en 2026 y se ubica entre los más altos de Centroamérica

El alza histórica de los combustibles en Honduras refleja la vulnerabilidad de Centroamérica ante las crisis globales del petróleo y obliga a las autoridades a reforzar medidas para evitar un mayor impacto social y fiscal

Guardar
ARCHIVO: La nueva estructura de
ARCHIVO: La nueva estructura de precios en Honduras para este 23 de marzo de 2026 marca el alza más agresiva del año/ REUTERS/Nacho Doce.

La economía de Honduras enfrentará a partir del 23 de marzo, uno de los incrementos más pronunciados en los precios de los combustibles de los últimos años, según confirmó la Secretaría de Energía (SEN). El impacto inmediato se refleja en las estaciones de servicio, donde el costo por galón ha alcanzado cifras inéditas que sitúan al país entre los mercados más caros de la región.

Este ajuste responde a factores internacionales que han alterado la dinámica en todo Centroamérica. Los precios establecidos son:

  • Gasolina Súper registró una subida de 7,44 lempiras, colocando el galón en 120,68 lempiras (4.86 dólares estadounidenses)
  • Regular se fijó en 106,35 lempiras (4.28 dólares), una cifra que incluye el subsidio estatal implementado por el gobierno de Nasry Asfura. De no existir este apoyo, el aumento habría sido de casi 5 lempiras más por galón
  • Diésel, combustible clave para el transporte de mercancías y logística nacional. Su precio alcanzó 108,26 lempiras (4.36 dólares)
  • El Kerosene sufrió el alza más fuerte, con un salto de 12,77 lempiras y un precio final de 111,85 lempiras (4.50 dólares). 

Estos incrementos se encuentran entre los más altos observados en el istmo en lo que va de 2026.

Precios oficiales de los combustibles
Precios oficiales de los combustibles en Tegucigalpa y San Pedro Sula, vigentes a partir del 23 de marzo de 2026 (Foto cortesía @SENHnOficial).

El conflicto en Oriente Medio elevan el costo del petróleo

La raíz de este fenómeno, según reportes de la Agencia Internacional de Energía (AIE) y análisis de Bloomberg, obedece a una combinación de factores globales. Entre ellos, el conflicto en el Estrecho de Ormuz ha provocado cuellos de botella en el suministro internacional.

Por esta vía circula el 20% del petróleo mundial, así que cualquier tensión militar tiene el potencial de encarecer el crudo Brent y WTI. Además, la AIE informó una reducción inesperada en los inventarios de destilados de Estados Unidos, principal proveedor de combustibles para la región centroamericana.

Suben los combustibles por escasez global, riesgos geopolíticos y medidas de contención regional

La menor oferta de gasolinas terminadas en el mercado norteamericano se tradujo en un precio internacional de compra más elevado para países importadores como Honduras y Guatemala.

A esto se suman los mayores costos logísticos. Las primas de seguro y las tarifas de transporte marítimo se elevaron debido al mayor riesgo geopolítico, encareciendo el flete hacia puertos como Puerto Cortés en Honduras o Acajutla en El Salvador.

La respuesta de los gobiernos centroamericanos ha sido diversa. En El Salvador, los precios de referencia también subieron durante la segunda mitad de marzo. Guatemala denunció posibles prácticas especulativas, ya que el incremento superó los 2 quetzales en algunas zonas.

Precios promedio de combustibles en
Precios promedio de combustibles en el área metropolitana de Guatemala al 19 de marzo de 2026, según modalidad de autoservicio y servicio completo (Foto cortesía Ministerio de Energía y Minas).

En el caso hondureño, el gobierno de Nasry Asfura puso en marcha un mecanismo de contención que absorbe el 50% del incremento internacional del Diésel y la Gasolina Regular. La SEN explicó que esta medida busca evitar un impacto inmediato sobre la canasta básica y el costo del transporte público.

Ante este panorama, la Secretaría de Energía recomendó a la población optimizar el consumo y planificar trayectos para reducir el impacto en el gasto familiar. “Mientras el Estrecho de Ormuz permanezca como punto de tensión militar, el precio internacional del combustible difícilmente bajará”, indicó la dependencia.

En paralelo, organismos multilaterales sugirieron acelerar la transición hacia fuentes renovables y fortalecer la integración eléctrica regional como estrategias para reducir la vulnerabilidad estructural ante los vaivenes del petróleo. Los próximos meses serán clave para determinar si las medidas de subsidio y contención logran estabilizar el mercado interno, mientras persiste la volatilidad en los mercados internacionales de hidrocarburos.

Temas Relacionados

HondurasEconomíaPrecios del combustibleConflicto medio orienteGasolina

Últimas Noticias

Técnicos de tenis dominicanos se preparan para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Las jornadas especializadas, avaladas por la Federación Dominicana de Tenis, se suman a un plan más amplio de profesionalización orientado a optimizar la gestión y garantizar estándares exigidos para la cita deportiva.

Técnicos de tenis dominicanos se

La guardiana de los ríos: El asesinato de Berta Cáceres, el legado que aún incomoda al poder en Honduras

Berta Isabel Cáceres no solo defendía un río; defendía la soberanía de los pueblos. Una década después de su martirio, su voz se multiplica en las nuevas generaciones de defensores territoriales que hoy mantienen frenados los proyectos extractivos que ella combatió hasta su último aliento

La guardiana de los ríos:

Exfuncionarios panameños seguirán bajo revisión financiera tras dejar el cargo

La guía introduce criterios más estrictos para evaluar relaciones comerciales con personas vinculadas al poder público

Exfuncionarios panameños seguirán bajo revisión

Mil corazones y un solo ‘Sí’: El Centro Histórico de San Salvador se vestirá de blanco con 500 promesas de amor eterno

En una jornada histórica para la capital salvadoreña, unas 500 parejas se congregan hoy a las 4:00 de la tarde en la Plaza Gerardo Barrios para la boda colectiva más numerosa del país, transformando el corazón de la ciudad en un monumental altar a cielo abierto

Mil corazones y un solo

El Salvador reporta 6 mil casos nuevos de tuberculosis cada año, según la Asociación de Neumología

La tuberculosis figura entre las enfermedades infecciosas más comunes en el país, según datos confirmados por la Asociación Salvadoreña de Neumología, que aconseja acudir al médico ante síntomas persistentes para evitar complicaciones y favorecer la recuperación.

El Salvador reporta 6 mil

TECNO

Vehículo manual o automático: qué

Vehículo manual o automático: qué ventajas tiene cada uno

Qué hacer si me llaman números desconocidos a cada rato

Clash Royale premiará a jugadores que ganen partidas con sus pantallas rotas

Cómo se vería un capibara en el universo de Sonic y Fortnite, según la IA

Los 10 animes más vistos en Crunchyroll para maratonear

ENTRETENIMIENTO

La última película de Chuck

La última película de Chuck Norris será la más extraña: zombis a bordo de un avión

Así vive hoy Blake Fielder-Civil, el controvertido ex de Amy Winehouse

“Nunca vuelvas a hacer esto”: la frase de Steve Carell que cambió la forma de actuar de Ryan Gosling

El video del arresto de Justin Timberlake sale a la luz: nervioso y en problemas durante las pruebas de sobriedad

La decisión profesional detrás del nuevo aspecto de Leonardo DiCaprio en los Oscar

MUNDO

Israel denunció que el régimen

Israel denunció que el régimen de Irán lanzó un misil de largo alcance capaz de llegar a “Londres, París o Berlín”

Irán lanzó un misil contra Dimona, la ciudad que alberga la principal instalación nuclear de Israel

Por qué el templo Haedong Yonggungsa se volvió un ícono global

La CIA y el Mossad continúan en la búsqueda de indicios sobre el estado y paradero de Mojtaba Khamenei

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron instalaciones de desarrollo de misiles balísticos en Teherán