Honduras y Embajada de EEUU fortalecen alianza para agilizar comercio y seguridad aduanera

En el curso de la reunión, uno de los focos estuvo puesto en el impacto directo que la modernización aduanera puede tener sobre la competitividad hondureña.

La eficiencia en la recepción
La eficiencia en la recepción de donaciones internacionales en Honduras garantiza un acceso más rápido a medicinas y ayuda humanitaria. (Foto: Embajada EEUU en Honduras)

El reciente encuentro entre autoridades aduaneras de Honduras y representantes del Gobierno de Estados Unidos marcó un avance importante en la estrategia bilateral para agilizar el comercio, robustecer la seguridad e incorporar tecnología de punta en los principales puntos de entrada y salida de mercancías.

Esta colaboración busca modernizar los procesos logísticos hondureños, con el objetivo de reducir tiempos de despacho y fortalecer los controles en las fronteras, aspectos que desde ambas partes consideran clave para impulsar el desarrollo económico y proteger la economía nacional, según comunicó la Administración Aduanera de Honduras.

Mejoras operativas en terminales como Puerto Cortés, el Aeropuerto Internacional de Palmerola, Toncontín y Ramón Villeda Morales, instalaciones que concentran la mayoría de importaciones, exportaciones y recepción de ayuda internacional, fueron señaladas como indispensables para optimizar la logística nacional y atender con mayor eficacia situaciones de emergencia.

La agenda incluyó la instrumentación de sistemas tecnológicos avanzados, destacándose la adopción de cámaras inteligentes y dispositivos de inspección no intrusiva. Estas herramientas permiten analizar el contenido de cargamentos sin tener que abrir los contenedores, práctica adoptada en los grandes puertos y aeropuertos internacionales para la detección oportuna de contrabando, drogas y mercancías no autorizadas.

La adopción de tecnología avanzada
La adopción de tecnología avanzada busca reducir pérdidas fiscales generadas por el ingreso irregular de mercancías en Honduras.(Foto: Aduanas Honduras)

Según las autoridades, tiene doble efecto, por un lado, reduce los tiempos de revisión y optimiza el tránsito de mercancías legales; por otro, refuerza la capacidad hondureña para identificar amenazas relacionadas con el comercio ilícito.

Además, los funcionarios pusieron énfasis en la necesidad de optimizar los procedimientos para la recepción de donaciones internacionales, especialmente aquellas destinadas a la ayuda humanitaria en contextos de desastre. Mejorar la rapidez y eficiencia de estos trámites puede acelerar la llegada de medicamentos, alimentos e insumos médicos a comunidades vulnerables, un aspecto presentado como prioritario ante situaciones críticas recientes.

El combate contra el contrabando y el comercio ilegal se consolidó como uno de los ejes de la cooperación bilateral. Las autoridades hondureñas indicaron que la adopción de sistemas tecnológicos y la coordinación con Estados Unidos representan herramientas cruciales para incrementar la eficacia en la detección y contención de estas actividades, que suponen desafíos recurrentes para la seguridad regional y conllevan pérdidas fiscales por ingresos irregulares de mercancías.

En paralelo, el seguimiento a los recientes diálogos entre los presidentes de Honduras y Estados Unidos reflejó el compromiso de favorecer el intercambio comercial y establecer condiciones óptimas para las exportaciones hondureñas. Estados Unidos mantiene su posición como principal socio comercial del país centroamericano; factores como la agilidad en los despachos y la eficiencia en puertos y aeropuertos resultan determinantes para la competitividad exportadora local

Los principales puertos y aeropuertos
Los principales puertos y aeropuertos como Puerto Cortés y Palmerola son clave en la estrategia de optimización logística hondureña. (Foto: Embajada EEUU en Honduras)

El ministro consejero Jon Austin reiteró en el encuentro el interés de su Gobierno por “continuar impulsando el comercio, promover el desarrollo económico y mejorar la seguridad regional”, resaltando a Honduras como aliado estratégico en la región centroamericana. Austin destacó que “la colaboración en materia aduanera facilita el comercio legítimo y fortalece los controles contra actividades ilícitas”

En sintonía, Marco Abadie, director de la Administración Aduanera de Honduras, reafirmó la meta institucional de convertir a la entidad en promotora clave del crecimiento económico nacional. Abadie sostuvo que la recaudación fiscal y la protección de la seguridad nacional dependen de procesos aduaneros eficientes y auditables, los cuales forman parte de una estrategia más amplia destinada a “mejorar la competitividad de Honduras en el comercio internacional”.

