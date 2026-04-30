República Dominicana

Alerta roja: Educación informa suspensión de clases en cuatro provincias de República Dominicana

Las autoridades educativas han cancelado actividades escolares en localidades del noroeste, luego de que un fenómeno meteorológico incrementó la amenaza de fuertes precipitaciones y posibles inundaciones en áreas especialmente expuestas a riesgos climáticos

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La alerta roja en República Dominicana responde al alto riesgo de lluvias intensas e inundaciones por una vaguada asociada a un sistema frontal. (Foto cortesía BBC).
La alerta roja en República Dominicana responde al alto riesgo de lluvias intensas e inundaciones por una vaguada asociada a un sistema frontal. (Foto cortesía BBC).

La alerta roja fue decretada este jueves en varias provincias de República Dominicana debido a la persistencia de una vaguada asociada a un sistema frontal, que aumentó de manera significativa el riesgo de lluvias intensas y potenciales inundaciones en la isla. Como consecuencia inmediata, el Ministerio de Educación ordenó la suspensión de las actividades académicas en Montecristi, Santiago Rodríguez,Valverde y Puerto Plata, según el más reciente boletín del Centro de Operaciones de Emergencias (COE). La medida responde a la necesidad de proteger a la población estudiantil y prever escenarios adversos en las zonas consideradas de mayor vulnerabilidad.

El Ministerio de Educación dispuso que directivos y responsables de centros escolares en zonas de alerta amarilla extremen la vigilancia y realicen una evaluación continua de riesgos, con el objetivo de que las actividades académicas puedan adaptarse en tiempo real ante el desarrollo de las lluvias. La autoridad educativa enfatizó la importancia de mantenerse atentos a los comunicados oficiales y acatar las recomendaciones de los organismos de protección civil.

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El Centro de Operaciones de Emergencias aclaró alerta amarilla para 15 distritos debido a que los riesgos que podrían incrementarse, por lo que se recomienda precaución y seguimiento constante. Por su parte, la alerta verde exige vigilancia y monitoreo, aunque sin que se identifique un peligro inmediato, sino la posibilidad latente de que el fenómeno meteorológico incremente su intensidad.

El Ministerio de Educación suspendió clases en Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde para resguardar la seguridad estudiantil ante la alerta máxima. (Foto cortesía COE)
El Ministerio de Educación suspendió clases en Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde para resguardar la seguridad estudiantil ante la alerta máxima. (Foto cortesía COE)

Las recomendaciones del COE a la población incluyen abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua y evitar el uso de balnearios en las provincias bajo cualquier nivel de alerta. La entidad insistió en que estas medidas buscan resguardar la integridad física de quienes residen o transitan por zonas vulnerables, especialmente en contextos en los que la intensidad de las precipitaciones puede cambiar rápidamente.

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Según la definición oficial del COE, la alerta roja implica un “alto nivel de riesgo para la población” y su activación se produce cuando hay una amenaza inminente o un impacto significativo de fenómenos meteorológicos, lo que exige adoptar medidas de protección de forma inmediata. Además de las mencionadas provincias bajo alerta máxima, varias regiones permanecen bajo alerta amarilla, lo que indica un nivel de riesgo moderado susceptible de agravarse con el desarrollo de las condiciones meteorológicas. En estas áreas, directores regionales y distritales tienen facultades para suspender clases y mantener medidas preventivas, de acuerdo con la evolución de la situación.

El presidente Luis Abinader decretó emergencia regional en seis distritos de República Dominicana por lluvias intensas y riesgo de inundaciones. (Foto cortesía Ministerio de la Presidencia)
El presidente Luis Abinader decretó emergencia regional en seis distritos de República Dominicana por lluvias intensas y riesgo de inundaciones. (Foto cortesía Ministerio de la Presidencia)

Más de 30,000 personas desplazadas y nueve fallecidos tras lluvias

Las lluvias acumuladas en más de veinte días han dejado un saldo de nueve personas muertas en República Dominicana por daños en viviendas o por haber sido arrastradas durante la crecida de ríos en distintas localidades. De acuerdo con la Defensa Civil, más de 30.000 habitantes debieron abandonar sus hogares debido a los efectos de las precipitaciones, y los daños a la infraestructura residencial superan las 6.500 viviendas afectadas.

El organismo liderado por Juan Salas precisó que entre las víctimas fatales se incluyen menores de edad y adultos de diversas provincias. La Defensa Civil registró oficialmente siete decesos y señaló que medios locales documentaron dos muertes adicionales. Este escenario evidencia la magnitud de los impactos ocasionados por el evento meteorológico sobre amplias zonas del territorio nacional.

La saturación de los suelos por lluvias recientes aumenta el riesgo de emergencias, especialmente en provincias bajo vigilancia del Indomet y el COE. (Cortesía: Defensa Civil Dominicana)
La saturación de los suelos por lluvias recientes aumenta el riesgo de emergencias, especialmente en provincias bajo vigilancia del Indomet y el COE. (Cortesía: Defensa Civil Dominicana)

Frente a esta situación, las autoridades reiteran su llamado a la ciudadanía para que sigan únicamente los boletines emitidos por los organismos oficiales y eviten exponerse a situaciones de peligro en áreas propensas a desbordamientos e inundaciones. El propósito de estas acciones es reforzar la seguridad de la población y mitigar las consecuencias de un fenómeno cuya evolución sigue siendo monitoreada de manera constante por el COE y los sistemas de protección civil en todas las regiones afectadas.

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