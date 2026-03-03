Honduras

Voraz incendio consume famoso complejo hotelero en Honduras

Voceros de Bomberos de Honduras detallaron a la prensa local que factores como los materiales de construcción y las condiciones estructurales facilitaron la rápida propagación del fuego

Las labores de emergencia resultaron complicadas por el daño en el puente de acceso y la escasez de suministro de agua para los bomberos. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

Un incendio de grandes proporciones afectó este lunes a un hotel reconocido en la isla de Roatán, en el departamento de Islas de la Bahía, comprometiendo entre un 35 y 40 % de la estructura del edificio y obligando a una intervención urgente de los cuerpos de emergenciA.

La magnitud del daño amenaza la operatividad del inmueble y podría incidir negativamente en la economía turística de la región, mientras las autoridades se encuentran en las fases finales de las tareas de extinción y evaluación de los riesgos estructurales, según información proporcionada por el Cuerpo de Bomberos de Honduras a medios locales.

El impacto del incendio se traduce en daños importantes en al menos el 40 por ciento del hotel, según estimaciones del Cuerpo de Bomberos recogidas horas después del inicio de la emergencia. Este saldo preliminar obliga a considerar la reconstrucción parcial o total de grandes áreas del edificio y plantea dudas sobre la posibilidad de retomar, a corto plazo, su actividad comercial.

El oficial advirtió sobre la fragilidad de partes importantes del inmueble, señalando que “está bien comprometida la estructura y va a estar complicado el trabajo para controlarlo”.

La evacuación preventiva del hotel de Roatán se llevó a cabo sin víctimas ni personas desaparecidas reportadas, gracias a la coordinación entre personal y autoridades. (Foto: Cuerpo de Bomberos de Honduras)

Las operaciones para controlar el siniestro estuvieron afectadas por dificultades logísticas considerables. Entre los principales obstáculos, Guerrero explicó que el daño en el puente de acceso al hotel impidió el ingreso de unidades pesadas de bomberos capaces de transportar más agua. Ante esa restricción, el personal operativo optó por succionar agua del mar, una maniobra que requirió equipos especializados y adaptaciones técnicas para mantener el abastecimiento durante varias horas.

Esta solución se adoptó dado el terreno complejo. Durante la emergencia, la prioridad de los equipos de emergencia fue impedir la propagación del incendio hacia las habitaciones ubicadas en la zona norte, áreas aún intactas. Guerrero añadió que factores ambientales, como el viento y la configuración del edificio, se mantuvieron como amenazas adicionales.

La evacuación preventiva resultó efectiva gracias a la colaboración entre el personal del hotel y autoridades locales, permitiendo la salida segura de huéspedes y empleados. Guerrero confirmó que hasta el cierre del operativo no se reportaron personas heridas ni desaparecidas, lo que fue considerado un logro fundamental. Contar con sistemas de alerta y rutas señalizadas resulta determinante para reducir riesgos en casos como este.

Las autoridades advierten sobre el
Las autoridades advierten sobre el impacto del incendio en la economía turística de Roatán, uno de los destinos más visitados de Honduras. (Foto: Cuerpo de Bomberos de Honduras)

Al sitio acudieron dos camiones del Cuerpo de Bomberos y dos unidades particulares que apoyaron la contención inicial. La comunidad también tuvo un rol relevante; testigos relataron que una columna de humo era visible desde varios sectores de la isla, lo que generó preocupación entre residentes y turistas.

Para la isla de Roatán, uno de los destinos más visitados de Honduras, el siniestro implica consecuencias más allá del daño material. La actividad económica, sustentada en el turismo por sus playas y arrecifes de coral, está expuesta a deterioro por eventos que afectan la infraestructura hotelera y la percepción de seguridad. Las autoridades municipales aclararon que cualquier reapertura dependerá del cumplimiento estricto de las normativas de seguridad.

El Cuerpo de Bomberos informó que, tras extinguir las llamas, se iniciará un peritaje técnico para determinar el origen del incendio. Entre las hipótesis preliminares se evalúan fallas eléctricas o accidentes fortuitos, pero la causa definitiva quedará establecida en el informe oficial. Igualmente, se realizará un análisis estructural que, según los responsables, “determinará el nivel de daño y la viabilidad de reparación del inmueble”.

