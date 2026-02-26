Pese a que aún no inicia el verano Honduras ya registra 25 incendios forestales

El Instituto de Conservación Forestal reporta 52 hectáreas afectadas por incendios, con 19,50 hectáreas de bosque dañadas en Honduras. (Foto: EFE)

Las autoridades de Honduras han elevado la alerta ambiental tras confirmar 25 incendios forestales durante la actual temporada seca, una situación que cobra gravedad ante la inminente transición a condiciones climáticas más cálidas por la llegada del fenómeno El Niño en junio. La probabilidad de que aumenten la frecuencia y la intensidad de incendios genera preocupación entre las autoridades, que señalan la dificultad de controlar el avance del fuego cuando se combinan calor extremo, vegetación seca y poca disponibilidad de agua, indicó la Unidad de Respuesta Inmediata (URI) de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

Los registros actuales no superan niveles históricos críticos, pero las previsiones apuntan a que la situación podría empeorar rápidamente si cambian las variables climáticas, sobre todo ante la transición de La Niña a El Niño. Las estadísticas oficiales reflejan la magnitud del problema: cada año, Honduras pierde entre 50 mil y 80 mil hectáreas de bosque por incendios y tala ilegal, lo que pone en riesgo ecosistemas estratégicos como La Mosquitia, según autoridades.

El cambio climático se ha empezado a materializar con un aumento de temperatura de aproximadamente medio grado sobre el promedio nacional, fenómeno que podría anticipar condiciones más adversas en la próxima estación seca. Según expertos, el probable paso de La Niña a El Niño representa un peligro concreto para la estabilidad ambiental. Mientras La Niña normalmente trae temperaturas más frescas y vientos intensos, El Niño se asocia a calor extremo y sequías prolongadas en Centroamérica, lo que incrementa la vulnerabilidad de los bosques hondureños.

El cambio climático y el paso de La Niña a El Niño aumentan el riesgo de incendios forestales, con temperaturas superiores al promedio nacional. (Foto: Cuerpo de Bomberos de Honduras)

La frecuencia y expansión de los incendios forestales en Honduras incide de forma directa en la calidad de vida de la población y la sostenibilidad ecológica. Los fuegos generan contaminación atmosférica por humo y partículas, pérdida de biodiversidad, degradación del suelo y reducción de fuentes esenciales de agua para las comunidades. En las zonas rurales, la afectación también alcanza las actividades agrícolas y ganaderas, agravando situaciones de precariedad social.

Regiones como La Mosquitia sufren además un impacto doble: los incendios destruyen hábitats de especies endémicas en peligro y golpean a las comunidades indígenas que dependen de los recursos naturales para sobrevivir. La alteración del ciclo hidrológico, la mayor erosión y la sedimentación de ríos figuran entre las consecuencias habituales, mientras que la reducción de cobertura forestal limita la captura de carbono y agrava el calentamiento global.

Más del 90% de los incendios forestales en Honduras tienen origen humano, principalmente por prácticas agrícolas no supervisadas, según la URI de Copeco. (Foto: Instituto de Conservación Forestal)

De acuerdo con la URI de Copeco, más del 90 % de los incendios forestales en el país tienen origen humano, sea por actos deliberados o por prácticas agrícolas no supervisadas como la quema de terrenos. Aunque hay factores externos como altas temperaturas y falta de lluvias, la prevención y el involucramiento comunitario resultan decisivos para contener el fenómeno. Las autoridades insisten en evitar quemas agrícolas imprudentes, denunciar actividades sospechosas y colaborar con los sistemas de vigilancia temprana.

Brigadas forestales de Copeco, en coordinación con el ICF y cuerpos de bomberos, mantienen vigilancia constante en zonas de riesgo, con foco en áreas protegidas o recurrentemente afectadas. Se han implementado programas de capacitación de brigadas comunitarias y dotación de equipos para combatir incendios en regiones de difícil acceso, anticipando una temporada crítica si se consolida El Niño.