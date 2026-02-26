Nasry Asfura se reúne con autoridades del BCIE y reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible del país

La cartera activa del Banco Centroamericano de Integración Económica en Honduras supera los USD 1.400 millones y prioriza inversiones en infraestructura nacional. (Foto: Cortesía BCIE)

La cartera activa del Banco Centroamericano de Integración Económica en Honduras supera actualmente los USD 1.400 millones, con cerca del 90% de esos fondos destinados a infraestructura, una prioridad para la administración de Nasry Asfura Zablah, quien asumió recientemente la Presidencia de la República.

Este volumen de apoyo financiero y técnico fue uno de los temas de la reunión celebrada entre Gisela Sánchez, presidente ejecutiva del BCIE, y Asfura en la sede del organismo, encuentro en el que delinearon una hoja de ruta para fortalecer la relación estratégica y acelerar proyectos clave orientados al desarrollo sostenible del país, según informó el medio Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Desde su fundación, el BCIE ha acompañado a Honduras como uno de sus principales socios, con intervenciones en múltiples sectores. Actualmente, los recursos canalizados privilegian proyectos viales, hospitalarios y ambientales de escala nacional.

El Programa de Carreteras Resilientes ocupó un lugar central en la agenda. Esta iniciativa incluye obras sobre los tramos Danlí–Trojes, Ojo de Agua–Cantarranas y el Corredor Turístico, donde se construirá un nuevo libramiento para la ciudad de El Progreso. Según el BCIE, estas infraestructuras buscan “reducir tiempos de traslado, facilitar el comercio interno y regional, y generar nuevas oportunidades para el desarrollo local”.

Atender la vulnerabilidad del país ante fenómenos naturales ha llevado a que la resiliencia climática sea una de las prioridades principales.

El gobierno de Nasry Asfura Zablah y el BCIE delinean una hoja de ruta para acelerar proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo sostenible del país.

En salud, avanzan los hospitales de Choluteca y Tocoa, iniciativas para descongestionar los servicios asistenciales y aumentar la capacidad de atención. El comunicado del BCIE, que este fortalecimiento hospitalario permitirá que los servicios sean “más oportunos y de mayor calidad para miles de hondureños”, robusteciendo el sistema público en el mediano plazo.

En materia ambiental, la agenda revisó el avance del Programa de Recuperación del Lago de Yojoa, enfocado en restaurar ecológicamente y promover el desarrollo sostenible de la reserva natural.

El proyecto abarca saneamiento, manejo de desechos y fortalecimiento institucional, con la meta de “preservar el ecosistema y promover actividades económicas sostenibles, como el turismo responsable y la pesca regulada”, destaca el BCIE.

Esta acción beneficia social y económicamente a las comunidades dependientes del lago.

En las últimas semanas, equipos técnicos del BCIE y del gobierno hondureño han mantenido sesiones de trabajo para identificar oportunidades de optimización en la ejecución de los proyectos.

La presidenta ejecutiva del BCIE resaltó la importancia de “acordar acciones concretas que aceleren la implementación de las iniciativas” y de “maximizar el uso eficiente de los recursos públicos”, lo que busca evitar retrasos y asegurar impactos relevantes.

La modernización hospitalaria en Choluteca y Tocoa fortalecerá la red de salud pública y mejorará el acceso a servicios para miles de hondureños.

Sánchez y Asfura discutieron nuevos ejes de cooperación, incluyendo líneas de financiamiento orientadas a energía, agua y saneamiento, e infraestructura de transporte público. Entre los objetivos explícitos se encuentran diversificar la matriz energética, ampliar el acceso eléctrico, modernizar los sistemas de agua potable y mejorar la movilidad urbana, con un énfasis en atender zonas rurales y periurbanas.

La reunión ratificó el respaldo institucional del BCIE a una visión de desarrollo que va más allá de la construcción de infraestructura, considerándola motor de la economía, herramienta para atraer inversión y mecanismo de reducción de desigualdades. Sánchez reafirmó ante Asfura que el compromiso del Banco “no se limita al financiamiento”, sino que incluye asistencia técnica y fortalecimiento institucional, que, según su evaluación, ayudan a “generar transformaciones sostenibles en el largo plazo”.

El presidente hondureño definió al BCIE como “aliado confiable” y confirmó la intención de su administración de “trabajar de manera coordinada para acelerar la ejecución de los proyectos y asegurar que los beneficios lleguen de forma tangible a la ciudadanía”.

Ambas instituciones buscan, con esta agenda conjunta, que Honduras y el Banco Centroamericano de Integración Económica establezcan bases firmes para la integración regional y el crecimiento inclusivo, combinando la cooperación financiera con los objetivos nacionales de desarrollo y bienestar.