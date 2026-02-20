Foro social de la deuda externa en Honduras advierte que acuerdos con el FMI no han generado cambios estructurales en el país

El flujo migratorio constante evidencia el fracaso del modelo económico actual para ofrecer empleos dignos y desarrollo en Honduras. (Redes sociales)

El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) advirtió que los acuerdos firmados entre el Gobierno de Honduras y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han sido insuficientes para lograr transformaciones estructurales, limitándose al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, sin mejoras sustantivas en la calidad de vida de la población.

A pesar de la reiteración de compromisos y reformas pactadas, Fosdeh señaló que estos acuerdos “no han logrado” corregir los problemas estructurales que perpetúan la pobreza, la desigualdad y la migración masiva.

El organismo destacó que la estabilidad alcanzada en los saldos fiscales y monetarios, lejos de traducirse en desarrollo sostenible, resulta frágil y carece de impacto real sobre el bienestar ciudadano.

El Fosdeh considera que la migración es la manifestación más clara de este estancamiento. El flujo constante de hondureños hacia el extranjero, especialmente intenso en la última década, demuestra el fracaso del modelo económico actual para generar empleos dignos, ingresos estables y perspectivas de desarrollo.

Señalan que esta tendencia no se explica solo por motivos de seguridad, sino como reflejo de un sistema incapaz de crear oportunidades.

Fosdeh subraya que los programas económicos y financieros no pueden disociarse del contexto político, institucional y social. Sin transparencia y sin rendición de cuentas, toda reforma económica está condenada a la desconexión y a la desconfianza social.

La participación ciudadana efectiva y la vigilancia del destino de los recursos públicos son condiciones indispensables para cualquier transformación:

El enfoque exclusivo en metas fiscales limita la reducción de la exclusión social y la garantía de derechos fundamentales en el país. (Foto: Banco Central de Honduras)

La advertencia emerge en un momento decisivo: está previsto que la misión del FMI concluya su visita con un encuentro con el presidente Nasry ‘TAsfura para analizar posibles ajustes y reformas. El programa incluye la revisión de los compromisos existentes y el diseño de estrategias que fortalezcan la confianza tanto interna como internacional, en un contexto de crecientes demandas sociales y restricciones fiscales.

El Fosdeh afirmó que el enfoque en metas fiscales y equilibrios monetarios, aunque necesario, es insuficiente si no se acompaña de cambios productivos, integridad pública y reformas democráticas profundas. La estabilidad por sí sola, sostuvo el organismo, no reduce la exclusión social ni garantiza derechos fundamentales.

En su análisis, Fosdeh expuso que incluso la disciplina fiscal y la coherencia monetaria son vulnerables ante la precariedad del aparato productivo y la alta dependencia de factores externos.

Resaltan la creciente dependencia de Honduras respecto a las remesas familiares enviadas por migrantes: más que en la producción nacional, la sostenibilidad macroeconómica depende de estos flujos externos, lo que expone al país a riesgos frente a variaciones de la economía global. Según el documento, este esquema podría agravar las vulnerabilidades en lugar de mitigarlas.

Un punto central planteado por el organismo es la urgencia de dejar atrás la gestión pasiva de la estabilidad macroeconómica como fin último.

Para Fosdeh, cualquier nuevo acuerdo con el FMI tendría que abrir el debate sobre diversificación productiva, competitividad, reducción de la dependencia de importaciones estratégicas y el fortalecimiento de la institucionalidad fiscal.

Fosdeh propone que los nuevos acuerdos con el FMI incluyan mecanismos concretos para garantizar la transparencia y controlar el gasto público. REUTERS/Benoit Tessier//Foto de archivo

El análisis de Fosdeh enfatizó los problemas ligados al uso y gestión del presupuesto público. El documento sostiene que, pese a los convenios con el FMI, el presupuesto nacional sigue operando bajo criterios poco técnicos, con asignaciones discrecionales y carencia de mecanismos de evaluación sólidos.

Frente a este escenario, el Fosdeh sostiene que todo nuevo acuerdo con el FMI debe incluir mecanismos concretos y verificables para combatir la corrupción, como indicadores claros de cumplimiento y la supervisión independiente del uso de los fondos. El organismo aclaró que, sin mejoras sustantivas en la transparencia y el control del gasto, cualquier estabilización queda en riesgo de perder legitimidad y viabilidad.

El Fosdeh concluye que Honduras debe negociar acuerdos con el FMI que prioricen cambios reales y comprobables, y que vayan más allá de metas fiscales tradicionales o el nivel de reservas internacionales, hacia una estrategia de desarrollo genuina.

Solo bajo estas condiciones la estabilidad macroeconómica podría convertirse en una plataforma de crecimiento sostenido y cohesión social para el país, y no en un frágil equilibrio sustentado en remesas y migración persistente.