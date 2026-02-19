Presidente de Honduras Nasry Asfura anuncia inversión de $100 millones para ampliar la capacidad de Puerto Cortés y convertirlo en eje logístico regional

El plan de ampliación contempla operar hasta 1,4 millones de TEU para 2027, superando la capacidad actual y permitiendo la llegada de mega embarcaciones. (Foto: cortesía)

La inversión de USD 100 millones para la expansión de Puerto Cortés se perfila como el motor de un proceso de transformación logística y económica en Honduras, con el objetivo de posicionar al país como un nodo estratégico en el comercio internacional y de utilizar recursos no ejecutados de organismos internacionales, la banca privada y fondos europeos para futuras obras, según anunció el presidente Nasry Asfura. El plan contempla una ampliación significativa de la capacidad del puerto, con la meta de operar 1,4 millones de TEU (unidades equivalentes a 20 pies) para inicios de 2027, superando los actuales 816.000 TEU y habilitando la llegada de megaembarcaciones de entre 10.000 y 13.000 TEU.

La decisión supone un respaldo directo de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) y su matriz, la multinacional International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI), con sede en Manila, Filipinas, evidenciando la apuesta de capital extranjero por el potencial logístico hondureño. El mandatario afirmó que si se logran estos objetivos, Puerto Cortés consolidará su rol como plataforma regional para el comercio internacional, optimizando la capacidad de recibir barcos de gran calado y elevando la eficiencia de los servicios logístico

La modernización incluye reconvertir áreas subutilizadas en patios de almacenamiento y carga a granel para mejorar la eficiencia operativa del puerto. (Foto: Redes sociales)

Esta estrategia busca reducir los tiempos de espera y aumentar la eficiencia operativa, elementos que repercuten directamente en la competitividad portuaria.

El hallazgo. Durante un recorrido por las instalaciones, el presidente identificó áreas dentro del puerto que no están plenamente explotadas y especificó que se destinarán a actividades logísticas productivas. Además, incluye la mejora de procesos operativos y la integración de tecnología avanzada para la manipulación de mercancía.

El impulso a Puerto Cortés se integra a un plan más amplio de dinamización económica. Asfura adelantó que empresas situadas en el sector de Naco, en Cortés, proyectan inversiones capaces de generar entre 8.000 y 10.000 empleos, expandiendo el efecto multiplicador hacia transporte, almacenamiento y servicios logísticos.

El presidente remarcó que la expansión responde a la necesidad de manejar volúmenes crecientes de importación y exportación para Honduras y los países vecinos, así como a la de atraer capital privado y fortalecer la industria nacional. “El fortalecimiento del puerto traerá beneficios directos para las importaciones y exportaciones hondureñas. Una mayor capacidad instalada permite manejar mayores volúmenes de carga con mejores estándares de seguridad y eficiencia, lo que genera confianza en inversionistas y e mpresas internacionales que buscan plataformas logísticas confiables en Centroamérica”, aseguró.

Además de la inversión en infraestructura, Asfura subrayó su plan de disminuir el tamaño del aparato estatal mediante el cierre, fusión o reestructuración de entre 20 y 23 instituciones descentralizadas. El propósito es lograr mayor eficiencia administrativa y optimizar el uso de los recursos públicos, posibilitando destinar fondos a proyectos transformadores sin incrementar la carga fiscal.

En relación al financiamiento, el presidente señaló que existen recursos disponibles en la banca privada, instituciones europeas y organismos multilaterales como el Banco Mundial que aún no se han ejecutado y podrían canalizarse hacia infraestructura y desarrollo. Una mejor gestión de estos fondos permitiría impulsar obras sin aumentar impuestos ni endeudar al Estado, reforzando el objetivo de un crecimiento sostenido.

El papel de Puerto Cortés trasciende Honduras: es punto clave para la región, integrando rutas comerciales del Caribe y el Atlántico. Ampliar su capacidad y modernizar su infraestructura busca posicionar al puerto como referente centroamericano tanto por volumen de carga como por servicios tecnológicos y logísticos de avanzada.

El presidente confía en que la llegada de capital privado y la modernización del Estado conviertan a Honduras en un centro logístico regional. Junto con el fortalecimiento de la infraestructura y políticas de transparencia y estabilidad, el país busca consolidar su atractivo para compañías globales.

La transformación de Puerto Cortés puede marcar un punto de inflexión en la capacidad exportadora nacional y elevar el rango de Honduras dentro de las cadenas globales de suministro.