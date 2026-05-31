El régimen de Nicaragua reconoció que el preso político y líder indígena Brooklyn Rivera se encuentra en estado crítico

La esposa de Brooklyn Rivera lo acompaña en el hospital y le toma la mano, mientras él permanece internado en estado grave en Nicaragua (AP)

El régimen de Nicaragua reconoció este sábado que el estado de salud del encarcelado líder indígena opositor Brooklyn Rivera es de “condición crítica”. El referente histórico del pueblo miskito, permanece bajo custodia de la dictadura sandinista desde septiembre de 2023, cuando la policía lo detuvo en su vivienda en Bilwi, en la región caribeña del país.

El Ministerio de Salud del régimen informó que médicos de cuidados intensivos concluyeron que Rivera, de 73 años, continua en estado crítico, con afectación de varios órganos vitales. El reporte detalló que permanece con ventilación mecánica, alimentación intravenosa y vigilancia médica estricta. La información oficial indicó además que padece múltiples fallas orgánicas, cirrosis hepática avanzada e infección pulmonar activa causada por bacterias resistentes.

La difusión de fotografías oficiales que mostraron a Rivera postrado en una cama de hospital, conectado a un respirador y con signos visibles de deterioro físico, generó alarma en la comunidad internacional y reavivó las denuncias sobre las condiciones en que la dictadura mantuvo a los opositores políticos.

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El 7 de marzo de 2026, las autoridades dispusieron su traslado al Hospital Fernando Vélez Paiz por un agravamiento respiratorio. Los especialistas diagnosticaron neumonía bacteriana por Klebsiella pneumoniae, aspergilosis pulmonar, derrame pleural bilateral e infección por Stenotrophomonas maltophilia, una bacteria resistente a antibióticos comunes.

El dirigente permanece conectado a un respirador artificial y recibe alimentación intravenosa en un hospital de Managua (AP)

En el hospital, los profesionales le practicaron una traqueotomía y lo conectaron a ventilación mecánica invasiva. Un estudio abdominal realizado el 15 de mayo de 2026 detectó líquido libre intraabdominal, y una laparoscopía reveló cirrosis hepática con lesiones macronodulares.

La dictadura afirmó que el paciente permanece bajo estricta supervisión médica. Organizaciones de derechos humanos y familiares de Rivera denunciaron la ausencia de una evaluación independiente y el aislamiento al que fue sometido.

La Amnistía Internacional reiteró la exigencia de una evaluación médica independiente y denunció que el estado crítico de Rivera confirmó el riesgo extremo al que estuvo expuesto tras más de dos años de desaparición forzada, detención arbitraria e incomunicación, sin acceso regular a su familia ni a su defensa legal de confianza.

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El régimen de Ortega y Murillo mantuvo un control sobre la disidencia desde la represión de las protestas de 2018, que dejaron cerca de 300 muertos y cientos de detenidos, según organizaciones defensoras de derechos humanos. A raíz de esas manifestaciones, cientos de opositores debieron exiliarse y la persecución política se profundizó.

La dictadura enfrenta denuncias internacionales por la represión y el trato a los presos políticos (AP)

Organizaciones indígenas nicaragüenses difundieron un comunicado en el que responsabilizaron al régimen sandinista por la situación de Rivera y por violaciones a los derechos humanos sufridas por opositores. Además, señalaron la importancia de garantizar atención médica adecuada, acceso a su familia y a mecanismos internacionales de protección, además de exigir su liberación inmediata.

La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos, incrementó en las últimas horas el reclamo por la liberación de Rivera y de todos los presos políticos en Nicaragua, mientras la dictadura mantuvo su posición y persistió en la restricción de derechos y libertades fundamentales para los opositores.

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Manuel Prado, vicepresidente de la Organización Miskita Americana, resaltó la trayectoria de Brooklyn Rivera como figura clave en la resistencia frente al sandinismo y recordó su participación en la Contra, el movimiento armado que contó con respaldo de Estados Unidos durante las décadas de 1970 y 1980. “Tenemos la sensación de que Ortega le permitirá morir”, advirtió.

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos reclamó el viernes que Brooklyn Rivera, referente histórico del pueblo miskito y líder indígena, sea liberado de inmediato.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental indicó en su cuenta de la red social X lo siguiente:

"Esta represión, violencia e inhumanidad son abominables. Reiteramos nuestro llamado a su liberación incondicional y a la de todos los presos políticos AHORA"

(Con información de AFP y AP)