Enfrentamiento entre policías y presuntos criminales deja cuatro muertos en Honduras

Wilmer Sánchez, supuesto cabecilla de 'Los Wilmer' y prófugo de El Porvenir, murió durante la intervención policial en Atlántida. (Foto: Policía Nacional de Honduras)

La confrontación, ocurrida la mañana del martes 17 de febrero de 2026 en la aldea San Marcos, municipio de La Masica, en el departamento de Atlántida, expone nuevamente la magnitud del desafío que enfrentan las fuerzas de seguridad ante el poder de fuego de organizaciones criminales fuertemente armadas y la persistente amenaza sobre las comunidades del litoral atlántico.

El intercambio de disparos mantuvo en vilo a los habitantes de San Marcos y zonas cercanas durante varias horas. Patrullas y retenes policiales permanecieron en el municipio tras la refriega para evitar la fuga de otros posibles implicados.

Equipos tácticos y helicópteros intensificaron los recorridos de vigilancia mientras peritos de la Dirección Policial de Investigaciones aseguraban la escena y recolectaban indicios, entre ellos varias armas de alto calibre, casquillos y cargadores que serán sometidos a análisis forense.

Testigos relataban que las detonaciones no cesaban y que las familias se resguardaban en sus viviendas ante el temor de quedar atrapadas en el fuego cruzado.

Según el informe oficial, al ingresar las fuerzas del orden al sector rural de difícil acceso, fueron recibidas con disparos de armas de grueso calibre, lo que intensificó el enfrentamiento y dificultó la llegada de refuerzos y apoyo médico.

Durante el enfrentamiento armado se incautaron armas de fuego de alto calibre, incluyendo fusiles de asalto y pistolas usadas por los criminales. (Foto: Policía Nacional de Honduras)

Cuatro agentes resultaron heridos producto de la emboscada. La Policía Nacional trasladó a los lesionados bajo estrictos protocolos de emergencia hacia centros asistenciales, donde permanecen bajo observación médica. Las autoridades han mantenido en reserva el parte sobre su estado de salud.

Durante la operación, cuatro presuntos integrantes de “Los Wilmer” murieron en el lugar, incluyendo a Wilmer Sánchez, señalado por los registros policiales como cabecilla de la estructura delictiva y prófugo del centro penal de El Porvenir.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad consideró la muerte del supuesto líder como un golpe significativo para la organización, vinculada a delitos como homicidio, extorsión y tráfico de armas, según fuentes de investigación.

Además, una quinta persona identificada como miembro del grupo resultó herida en el tiroteo y fue trasladada bajo custodia a un centro asistencial. Apenas reciba el alta, será presentada ante los tribunales competentes. Un sexto sujeto fue capturado en la zona y se encuentra en detención formal.

Especialistas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y unidades de Inteligencia aseguraron el área tras el enfrentamiento, procediendo al levantamiento de elementos balísticos y armas de fuego de uso prohibido supuestamente empleadas por los agresores.

Las fuerzas del orden instalaron retenes en los accesos a La Masica y realizaron inspecciones continuas para evitar la huida de cómplices.

La banda 'Los Wilmer' es señalada por delitos de homicidio, extorsión y tráfico de armas, manteniendo en zozobra al litoral atlántico. (Foto: Policía Nacional de Honduras)

Las autoridades destacaron la peligrosidad de la organización y la cantidad y tipo de armamento incautado, entre los cuales se encontraban fusiles de asalto y pistolas de grueso calibre, lo que explicaría la intensidad del tiroteo y el número de lesionados.

La Policía Nacional informó que el despliegue fue parte de una estrategia integral para debilitar estructuras criminales y aclararon que la intervención obedeció a diligencias judiciales, respondiendo a una agresión directa de los presuntos delincuentes.

La operación se mantuvo activa por varias horas, y la presencia policial continúa para garantizar la seguridad de la población y prevenir nuevos incidentes.

Durante el operativo, la comunidad de San Marcos permaneció bajo tensión, aunque ya se reporta el área como controlada y bajo resguardo de patrullas policiales. No se descartan en lo inmediato más capturas ligadas a la estructura de “Los Wilmer”, una banda investigada por múltiples ilícitos que mantenían en zozobra a comunidades de Atlántida y otras zonas del litoral norte del país.

Las investigaciones y el reconocimiento oficial de los cuerpos continúan, a la espera de que se amplíen detalles técnicos y periciales en las próximas horas