Honduras

Las lluvias en el norte de Honduras dejan más de 200 mil damnificados

Las autoridades señalaron que las principales afectaciones se han registrado en el departamento de Córdoba, donde más de 5 mil personas se encuentran albergadas por las inundaciones

Guardar
Las inundaciones en el norte
Las inundaciones en el norte de Honduras dejan más de 200 mil damnificados y provocan pérdidas millonarias en destinos turísticos clave. EFE/Bomberos de Honduras

Más de 200 mil personas damnificadas tras las lluvias que azotaron el norte de Honduras han impulsado operaciones de emergencia y un llamado a la comunidad para sumar apoyo.

La magnitud de las inundaciones, que se desencadenaron tras la llegada de una ola ártica, expuso la vulnerabilidad de regiones clave y provocó millonarias pérdidas en destinos turísticos y principales ciudades.

Las consecuencias se expresan en cifras contundentes: 224 mil ciudadanos afectados solo en el departamento de Córdoba, incluyendo la capital Montería, donde más de 5 mil personas se encuentran en albergues temporales tanto en áreas urbanas como rurales.

La emergencia impactó 25 de los 30 municipios de la zona, provocando el desbordamiento de ríos y quebradas a partir del 19 de enero.

El colapso de carreteras deja
El colapso de carreteras deja 53 comunidades incomunicadas en el norte de Honduras tras las crecidas de ríos y la caída de árboles.

Efectos en sectores turísticos y comunidades

El frente frío no solo devastó áreas residenciales, sino que también golpeó la infraestructura turística de departamentos como Cortés, Atlántida, Colón e Islas de la Bahía.Tela, La Ceiba y Roatán, conocidos polos turísticos, sufrieron pérdidas millonarias por daños directos y la cancelación de visitas de cientos de turistas, agravando la crisis económica local.

Mientras continúa la llegada de ayuda humanitaria dispuesta por el Gobierno, cientos de personas siguen alojadas en escuelas, colegios, iglesias y salones comunitarios. El llamado de las autoridades a la solidaridad pone el foco en la urgencia de atender una emergencia que desbordó la capacidad de respuesta local, afectando de forma prolongada la vida cotidiana y la economía.

Acciones de emergencia y recuperación

La gobernación de Córdoba desplegó extensa maquinaria pesada para restablecer la movilidad en zonas rurales y mejorar la capacidad hidráulica de los canales, priorizando intervenciones según los reportes recogidos por el Puesto de Mando Unificado (PMU).

Durante los últimos cuatro días, se acumularon más de 250 horas de operaciones, repartidas en franjas estratégicamente seleccionadas del departamento.

La alerta verde significa que
La alerta verde significa que se debe dar seguimiento al comportamiento de un fenómeno que pueda resultar en desastre. En la imagen el registro de archivo de un derrumbe en una carretera del norte de Honduras. EFE/Germán Reyes

Las tareas de recuperación se concentran en municipios afectados. En San Pelayo, los trabajos se orientaron a contener el desbordamiento en la zona de La Caimanera, mientras que en San Bernardo del Viento se limpiaron sectores bloqueados por sedimentos en La Balsa y La Camaronera. Puerto Escondido se enfocó en la restauración de canales alrededor de la institución educativa El Planchón y en el transporte de material esencial para rehabilitar la infraestructura vial rural.

En Los Córdobas, la limpieza se intensificó en el corregimiento El ébano y en Barranquillita, donde se despejaron vías terciarias cruciales para la conectividad.

Por su parte, en la vereda La Cintura de Pueblo Nuevo, las brigadas trasladaron y descargaron materiales para consolidar obras de mitigación y acelerar la recuperación vial.

Lorica concentró los esfuerzos en la limpieza de canales próximos al puente El Moro, ubicado en la margen izquierda, como parte del sistema de mitigación para reducir el impacto de las próximas lluvias.

La gobernación de Córdoba despliega
La gobernación de Córdoba despliega maquinaria pesada y dedica más de 250 horas a labores de recuperación en zonas rurales y urbanas afectadas. (Foto redes sociales)

Herramientas y coordinación institucional

El uso de maquinaria pesada como excavadoras de orugas, pajaritas y volquetas doble troque ha sido esencial para enfrentar las emergencias asociadas a inundaciones en puntos críticos y asegurar la rehabilitación de vías rurales. La estrategia busca no solo restaurar las condiciones mínimas de tránsito, sino también reforzar la infraestructura vulnerable frente a futuros eventos climáticos.

La coordinación institucional a través del PMU permitió priorizar los requerimientos recibidos y organizar la respuesta con eficiencia, distribuyendo recursos en función de las necesidades urgentes detectadas por las autoridades locales y comunitarias.

Temas Relacionados

Personas DamnificadasCórdobaGobernación de CórdobaPuesto de Mando UnificadoInundacionesAyuda Humanitaria

Últimas Noticias

La ampliación del acueducto de Villa Altagracia garantiza agua potable a más de 73,000 habitantes en República Dominicana

El sistema modernizado conecta a miles de residentes con una fuente confiable tras décadas de carencia, mientras el gobierno incrementa en forma significativa la inversión en infraestructura hídrica y promueve el desarrollo local

La ampliación del acueducto de

Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica inicia por primera vez el escrutinio definitivo de papeletas legislativas

Revisión formal y detallada de los votos legislativos refuerza la transparencia en la asignación de las 57 curules del próximo Congreso

Tribunal Supremo de Elecciones de

El Salvador acumula 39 días sin homicidios en los primeros meses de 2026

La Policía Nacional Civil registró siete muertes en las primeras seis semanas del año, cifra inferior a años previos y atribuida por las autoridades a estrategias como el régimen de excepción y el Plan Control Territorial

El Salvador acumula 39 días

Electricidad y transporte impulsan el IPC de enero en Panamá

La variación mensual fue de 0.2%, en un entorno de inflación moderada tras el cierre de 2025.

Electricidad y transporte impulsan el

El Salvador: Mesa de Trabajo por una Pensión Digna propone reforma mixta del sistema

El planteamiento incluye dos pilares, uno individual y otro solidario, con el objetivo de ampliar la cobertura, incrementar los montos de jubilación y mejorar la sostenibilidad financiera frente al actual déficit actuarial del país

El Salvador: Mesa de Trabajo

TECNO

Año nuevo Chino 2026: cuándo

Año nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué animal lo representa y más preguntas en Google

Falleció Hideki Sato, leyenda de Sega y creador de sus consolas más icónicas

Tus documentos te hablarán gracias a esta función de IA que Google añadió en Docs

Celulares compatibles con Starlink: cómo funciona la nueva conexión sin antenas

Por qué mi televisor no se puede conectar a internet

ENTRETENIMIENTO

Marc Anthony responde a un

Marc Anthony responde a un fanático que le pidió hablar español en pleno show: “¡Cállate, cabr*n!"

Riffs inolvidables y acordes legendarios: 5 canciones que se pueden reconocer en los primeros segundos

Isabel Allende respalda la serie “La casa de los espíritus” y Prime Video apuesta por un estreno global

Directora de ‘Cumbres borrascosas’ defiende los cambios y los personajes olvidados en la película: “Tienes que tomar ese tipo de decisiones”

Así celebró Jennifer Aniston el primer San Valentín con su nuevo novio, Jim Curtis

MUNDO

El famoso Arco de los

El famoso Arco de los Enamorados en Italia colapsó en pleno San Valentín

Ucrania y Rusia retoman las conversaciones en Ginebra en medio del escepticismo sobre la postura de Putin

El gobierno alemán prometió apoyo continuo al Líbano tras el retiro de sus tropas de la ONU

A 50 días del “golpe del taladro” contra un banco alemán: 300 millones en pérdidas y ningún sospechoso

Auroras boreales, rompehielos nucleares y 40 días de noche: así es Múrmansk, la ciudad que desafía el círculo polar ártico