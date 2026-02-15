El presidente de Honduras, Nasry Asfura, anunció nuevo viaje a Washington para buscar cooperación bilateral

El presidente de Honduras, Nasri Asfura, anunció que viajaría el próximo 7 de marzo a Washington para reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se prevé que buscará negociar acuerdos comerciales.

Medios locales señalaron que la reunión entre Asfura y Rubio busca reducir los gravámenes que actualmente oscilan entre el 10% y el 25%, según expuso el mandatario, y promete fortalecer la alianza estratégica entre ambos países.

Este viaje coincide con la cumbre anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quién recibirá ese mismo día, en Miami, a un grupo de líderes de América Latina y el Caribe para una cumbre de alto nivel.

Durante su reciente visita a la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés en San Pedro Sula, Asfura destacó la importancia de Estados Unidos como principal socio comercial de Honduras y actor crucial en el desarrollo de nuevas inversiones. Frente a representantes empresariales, subrayó el potencial impacto positivo que podría tener esta agenda, al señalar: “Será un encuentro muy interesante y será una oportunidad para fortalecer las relaciones bilaterales, avanzar en temas estratégicos, económicos comerciales que beneficien a Honduras”.

El diálogo bilateral en Mar-a-Lago representa un acto diplomático inédito para el gobierno de Nasry Asfura y un hito en su estrategia internacional.

La conformación de una comisión técnica en Honduras está prevista para los próximos días. Su misión será dialogar con autoridades estadounidenses sobre la estructura arancelaria que, según Asfura, constituye una de las principales preocupaciones del sector exportador nacional. Al respecto, manifestó: “Tenemos que, a la brevedad posible como hondureños, sacar y dar esa seguridad y ese arreglo lo más rápido posible”, insistiendo en la urgencia de alcanzar acuerdos que permitan agilizar la revisión de tasas y favorecer a los productores locales.

La delegación que acompañará al presidente, en esta cita, con Marco Rubio incluirá a Mireya Agüero, canciller de la República y podría sumar a Roberto Flores Bermúdez, embajador de Honduras designado en Estados Unidos, condicionado al otorgamiento del beneplácito por parte del Gobierno estadounidense.

Nasry Asfura viajará a Washington el 7 de marzo para negociar una reducción de aranceles a productos hondureños con Estados Unidos. (Cortesía: Aduana)

Este viaje marcará el segundo desplazamiento oficial de Asfura como presidente, tras asumir el poder el 27 de enero luego de las elecciones de octubre de 2025. Antes de su investidura, ya había viajado a Washington.

En su primer encuentro con Rubio, el mandatario hondureño abordó junto a sectores económicos temas de inversión, desarrollo y empleo. Presentó su visión de país y enfatizó la importancia de construir una seguridad jurídica robusta y multiplicar las oportunidades para los hondureños a partir de alianzas estratégicas internacionales.

Primeras imágenes del encuentro entre el Presidente de Honduras Nasry Juan Asfura y el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump en Mar-a-Lago. (Cortesía: Casa Presidencial de Honduras)

Recientemente, el 7 de febrero, Asfura visitó en Florida la residencia del presidente Donald Trump. El clima de expectativa e interés marcó la reacción en Honduras y su diáspora tras la reunión entre ambos mandatario, en la residencia privada de Mar-a-Lago, Florida.

En dicha reunión se abordaron temas prioritarios: aranceles, atracción de inversión extranjera y migración.

Estos movimientos diplomáticos subrayan la intención de Asfura de posicionar a Honduras como un aliado comprometido para Estados Unidos, apostando a nuevos acuerdos que dinamicen el comercio bilateral y generen condiciones más ventajosas para las exportaciones hondureñas.