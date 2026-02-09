El turismo hondureño impulsa campaña para fortalecer la Semana Santa 2026

Roatán (Honduras)

El turismo hondureño da un giro estratégico de cara a la Semana Santa 2026, con el lanzamiento oficial de la campaña “Semana Santa Vivila Aquí”.

Esta iniciativa, impulsada en conjunto entre la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH), el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y el sector privado, no solo busca estimular el turismo interno, sino posicionar a Honduras como el principal destino de la temporada en Centroamérica y atraer un importante flujo de visitantes desde El Salvador y Guatemala.

Durante el evento de presentación en Tegucigalpa y citado por Newsinamerica autoridades y empresarios delinearon los objetivos de esta campaña que, por primera vez, se articula bajo una sola marca país: “Honduras, Naturalmente Tuya”.

La estrategia integra destinos, hoteles, prestadores de servicios y empresas de transporte, como vía para fortalecer la identidad turística nacional y consolidar un desarrollo económico sostenible a través del sector.

La campaña, lanzada para la temporada de Semana Santa, busca incentivar el turismo local y regional. (Foto cortesía).

El enfoque diferencial de la campaña radica en una segmentación precisa de mercados. Para el público hondureño, la prioridad es redescubrir el propio país: se incentiva a vacacionar dentro del territorio, aprovechar la diversidad de playas, sitios arqueológicos, destinos culturales, opciones de ecoturismo y la gastronomía local.

El llamado es a planificar los viajes en familia, informarse sobre rutas y ofertas y convertir la temporada de Semana Santa en un acto de orgullo y respaldo a la economía nacional.

Atractivo regional

En lo que respecta a El Salvador, la propuesta destaca la cercanía y facilidad de acceso a las playas de Honduras a través del lema “Tu Caribe más cercano”. Se ofrecen paquetes turísticos de corta estadía dirigidos tanto a familias como a grupos, buscando capitalizar la proximidad geográfica y la movilidad transfronteriza.

Para los viajeros guatemaltecos, el eje central es la combinación única de patrimonio histórico y belleza natural bajo la consigna “Completá tu mundo Maya + Caribe”. La campaña enlaza las experiencias de Copán Ruinas con el atractivo del Caribe hondureño, promoviendo recorridos integrados que abarcan arqueología, naturaleza y playa en un solo itinerario.

El ministro de Turismo, Andrés Ehrler, marcó el tono de la presentación con un mensaje orientado a generar confianza en el viajero local: “Disfrutemos de Honduras en esta Semana Santa, vivámosla aquí… Nadie tiene las mejores playas de Centroamérica, queremos crear esa confianza para que el hondureño se quede en el país, hay destinos que tienen mejor precio, infraestructura y servicios; el turismo solo va a crecer si el sector privado y Gobierno avanzan de manera conjunta y estamos listos para hacer una inversión juntos”.

La presidenta de la CANATURH, Nicole Marrder, reafirmó el compromiso sectorial: “Honduras lo tiene todo, y este verano es el momento ideal para vivirlo. Desde la Cámara Nacional de Turismo de Honduras respaldamos con firmeza esta campaña junto al Instituto Hondureño de Turismo, porque creemos en el turismo como un motor real de esperanza, empleo y crecimiento para miles de familias hondureñas”.

Cayos Cochinos, en Honduras (Adobe Stock).

La campaña “Semana Santa Vivila Aquí” es resultado de un análisis detallado del comportamiento del viajero local, con información del IHT que señala la preferencia por vacaciones familiares, descanso y una buena relación calidad-precio, así como una inclinación clara hacia los destinos de playa.

Con esta estrategia unificada y multisectorial, Honduras aspira no solo a incrementar la ocupación turística durante Semana Santa, sino a consolidar un modelo de crecimiento sostenido que beneficie a toda la cadena de valor del turismo local y regional.