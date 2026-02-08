Honduras

Detienen a salvadoreño con casi $13,000 y lo acusan por lavado de dinero en Honduras

La incautación ocurrió durante una revisión de rutina por parte de equipos policiales especializados, quienes remitieron al individuo a las autoridades judiciales para esclarecer la procedencia del dinero localizado en diferentes monedas y denominaciones

Guardar
Las autoridades hondureñas detuvieron a
Las autoridades hondureñas detuvieron a un ciudadano salvadoreño en la frontera de Agua Caliente, Ocotepeque, con USD 12,941 en efectivo. (Cortesía: Periódico El Caribe)

Un ciudadano salvadoreño fue detenido por autoridades hondureñas en el punto fronterizo de Agua Caliente, departamento de Ocotepeque, tras encontrarle $12,941 en efectivo cuyo origen no pudo justificar. La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) y el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET) participaron en el operativo, realizado durante un control regular en la frontera.

El efectivo decomisado en este operativo se hallaba distribuido en diferentes denominaciones y varias monedas extranjeras.

Honduras mantiene desde hace años una política de refuerzo en la vigilancia de sus pasos fronterizos, en respuesta al incremento del flujo de dinero ilícito vinculado al narcotráfico y a redes transnacionales de crimen organizado. La coordinación entre unidades policiales especializadas, como la DNSPF y el apoyo de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (FESCCO), ha permitido fortalecer los controles y aumentar la detección de ilícitos financieros en las fronteras.

El lavado de dinero representa uno de los desafíos más serios en la región centroamericana. En el caso hondureño, este delito suele estar asociado con grupos dedicados al tráfico de drogas, extorsión y corrupción, actividades que amenazan la estabilidad económica y dificultan la transparencia institucional. Según las autoridades locales, el ingreso de fondos cuyo origen no puede acreditarse legalmente afecta directamente la economía del Estado hondureño.

El operativo estuvo a cargo
El operativo estuvo a cargo de la Dirección Nacional Policial Antidrogas y el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas, durante un control fronterizo regular. Foto cortesía Policía Antidrogas

Reacción de las autoridades y acciones de control

Tras la detención, el sospechoso de 48 años fue trasladado ante la FESCCO para formalizar su situación jurídica. El fiscal de turno ordenó su detención preventiva mientras avanza la investigación, cuyo objetivo es determinar la procedencia de los fondos y su posible vinculación con redes de lavado de activos.

La Policía Nacional de Honduras ha reiterado que estos operativos buscan frenar la circulación de dinero de origen desconocido en las fronteras, reforzando la lucha contra la delincuencia organizada. Destacó que la articulación entre cuerpos policiales y fiscales permite responder con mayor eficacia ante delitos que comprometen la seguridad nacional y la legalidad financiera.

Honduras refuerza la vigilancia en
Honduras refuerza la vigilancia en pasos fronterizos para combatir el flujo de dinero ilícito relacionado con narcotráfico y crimen organizado. Foto cortesía Policía Antidrogas

Lavado de dinero y sanciones

El delito de lavado de activos consiste en introducir al sistema financiero legal dinero o bienes provenientes de actividades ilícitas, con el fin de ocultar su origen. De acuerdo con la legislación hondureña (Decreto No. 43-2023), quienes incurran en este delito pueden enfrentar penas de 5 a 13 años de prisión, dependiendo del monto involucrado.

A estas penas se suman multas económicas que pueden igualar o superar el valor de los bienes blanqueados. Estas sanciones buscan desincentivar la operación de estructuras criminales y proteger la legalidad en el sistema financiero del país.

Temas Relacionados

Policía Nacional de HondurasOcotepequeFESCCODNPALavado de DineroFronteras HondurasEl Salvador

Últimas Noticias

Más de 25 millones de dólares y hoteles llenos en el arranque de los conciertos de Shakira en El Salvador

El inicio de la residencia de Shakira movilizó a miles de turistas nacionales y extranjeros, saturando la capacidad hotelera dejando un impacto millonario en la economía salvadoreña

Más de 25 millones de

Las imágenes y videos más destacados del histórico show de Shakira en El Salvador

La intérprete de ‘La bicicleta’ y ‘Te felicito’ agradeció el cariño de sus seguidores de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica en una noche llena de éxitos, luces y mucho ritmo

Las imágenes y videos más

Ejército dominicano intercepta a 66 migrantes en frontera tras operativo fronterizo

Las personas, interceptadas en la provincia de Dajabón durante un despliegue del ejército, fueron trasladadas para cumplir los procedimientos previstos por la ley, en el marco de una política estatal de control migratorio en la frontera

Ejército dominicano intercepta a 66

Salvadoreño es arrestado en el aeropuerto de Washington D.C. tras orden judicial por abuso infantil

La aprehensión de Nelvis González Prudencio se realizó durante un intento de salir de Estados Unidos después de que agentes federales confirmaran su implicación en una investigación criminal abierta por autoridades de Maryland

Salvadoreño es arrestado en el

La estudiante hondureña Lucía López no regresará a EE.UU por orden judicial

El caso de una joven universitaria hondureña ha desatado cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades migratorias, luego de que fuera enviada a su país en contradicción con una instrucción de un tribunal federal

La estudiante hondureña Lucía López

TECNO

Envía archivos grandes por WhatsApp

Envía archivos grandes por WhatsApp con estos métodos, superando los límites de la aplicación

La historia de la abuela gamer de 91 años que conquistó Final Fantasy XI y conmovió a la comunidad global

¿Demasiada confianza? El peligro oculto de compartir fotos y secretos familiares en grupos de WhatsApp

Google quiere que uses el celular sin tocarlo: esta es la función de Gemini que lo automatizará

Guía para descubrir si tu WhatsApp es víctima de espionaje

ENTRETENIMIENTO

Khloé Kardashian explicó cómo se

Khloé Kardashian explicó cómo se saldan las deudas en su familia: “Mis hermanas y yo no nos transferimos dinero”

Michael Douglas ganó el Oscar por un personaje que otros famosos actores rechazaron antes

La anécdota entre Daniel Craig y Mads Mikkelsen durante la partida de póker en Casino Royale que trascendió la ficción

Sofi Saar fue la encargada de lanzar la primera bola en el segundo juego de la serie entre Diablos Femenil y el Águila de Veracruz

Robert Redford estuvo a punto de rechazar “Una propuesta indecente”, la película más taquillera de su carrera

MUNDO

Nuevo ataque contra la comunidad

Nuevo ataque contra la comunidad católica en Nigeria: hombres armados asesinaron a tres personas y secuestraron a un sacerdote

El jefe de gabinete británico renunció tras la controversia por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en EEUU

El régimen de Irán condenó a la Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, a siete años y medio de prisión

El Vaticano confirmó que el papa León XIV no viajará a Estados Unidos en 2026

Tragedia en India: al menos un muerto y 13 heridos tras colapsar una atracción en un parque de diversiones