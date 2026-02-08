Detienen a salvadoreño con casi $13,000 y lo acusan por lavado de dinero en Honduras

Las autoridades hondureñas detuvieron a un ciudadano salvadoreño en la frontera de Agua Caliente, Ocotepeque, con USD 12,941 en efectivo. (Cortesía: Periódico El Caribe)

Un ciudadano salvadoreño fue detenido por autoridades hondureñas en el punto fronterizo de Agua Caliente, departamento de Ocotepeque, tras encontrarle $12,941 en efectivo cuyo origen no pudo justificar. La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) y el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET) participaron en el operativo, realizado durante un control regular en la frontera.

El efectivo decomisado en este operativo se hallaba distribuido en diferentes denominaciones y varias monedas extranjeras.

Honduras mantiene desde hace años una política de refuerzo en la vigilancia de sus pasos fronterizos, en respuesta al incremento del flujo de dinero ilícito vinculado al narcotráfico y a redes transnacionales de crimen organizado. La coordinación entre unidades policiales especializadas, como la DNSPF y el apoyo de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (FESCCO), ha permitido fortalecer los controles y aumentar la detección de ilícitos financieros en las fronteras.

El lavado de dinero representa uno de los desafíos más serios en la región centroamericana. En el caso hondureño, este delito suele estar asociado con grupos dedicados al tráfico de drogas, extorsión y corrupción, actividades que amenazan la estabilidad económica y dificultan la transparencia institucional. Según las autoridades locales, el ingreso de fondos cuyo origen no puede acreditarse legalmente afecta directamente la economía del Estado hondureño.

El operativo estuvo a cargo de la Dirección Nacional Policial Antidrogas y el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas, durante un control fronterizo regular. Foto cortesía Policía Antidrogas

Reacción de las autoridades y acciones de control

Tras la detención, el sospechoso de 48 años fue trasladado ante la FESCCO para formalizar su situación jurídica. El fiscal de turno ordenó su detención preventiva mientras avanza la investigación, cuyo objetivo es determinar la procedencia de los fondos y su posible vinculación con redes de lavado de activos.

La Policía Nacional de Honduras ha reiterado que estos operativos buscan frenar la circulación de dinero de origen desconocido en las fronteras, reforzando la lucha contra la delincuencia organizada. Destacó que la articulación entre cuerpos policiales y fiscales permite responder con mayor eficacia ante delitos que comprometen la seguridad nacional y la legalidad financiera.

Honduras refuerza la vigilancia en pasos fronterizos para combatir el flujo de dinero ilícito relacionado con narcotráfico y crimen organizado. Foto cortesía Policía Antidrogas

Lavado de dinero y sanciones

El delito de lavado de activos consiste en introducir al sistema financiero legal dinero o bienes provenientes de actividades ilícitas, con el fin de ocultar su origen. De acuerdo con la legislación hondureña (Decreto No. 43-2023), quienes incurran en este delito pueden enfrentar penas de 5 a 13 años de prisión, dependiendo del monto involucrado.

A estas penas se suman multas económicas que pueden igualar o superar el valor de los bienes blanqueados. Estas sanciones buscan desincentivar la operación de estructuras criminales y proteger la legalidad en el sistema financiero del país.